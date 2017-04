Bayerischer Campus in Asien

Die Hochschulen im Freistaat wollen immer internationaler werden. Den Anstoß zu den derzeit 250 Auslandsdependancen weltweit gaben Anfang des Jahrtausends amerikanische und australische Universitäten. Sie wollten sich dadurch Vorteile im Wettbewerb und hochqualifizierten Nachwuchs verschaffen. In Deutschland war die Technische Universität München (TUM) vor 15 Jahren die erste Uni mit einer Zweigstelle. Aufgrund der rasant wachsenden Wissenschaft und Wirtschaft fiel die Wahl auf Singapur. TUM-Präsident Wolfgang A. Herrmann schwärmt: „Unsere Internationalität hat damit eine völlig neue Dimension erreicht.“



Vorgaben für die Einrichtung von Dependancen gibt es seitens des Kultusministeriums nicht. Die Gründung ausländischer Dependancen steht für das Ressort von Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) auch „nicht im Fokus“, erklärt eine Sprecherin. Bayerische Haushaltsmittel dürfen für die Zweigstellen nicht verwendet werden. Doch interessierte Hochschulen können aus den Programmen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes Fördermittel erhalten. Die vor Ort erhobenen, mitunter sehr hohen Studiengebühren kommen nach Angaben der Hochschulen ausschließlich dem jeweiligen Standort zugute.



Die 251 Studierenden an der TUM Asia zahlen zwischen 21 000 und 75 000 Euro pro Studiengang. Die laufenden Kosten der Dependance werden davon allerdings nicht gedeckt: Fünf Prozent Fördermittel muss der Staat Singapur beisteuern. Auf dem TUM-Auslandscampus lehren in allen Studiengängen bayerische Professoren. Zusätzlich verbringen alle Studierenden ein Semester in München, um dort ihre Bachelorarbeit zu schreiben. 90 Prozent der Doktoranden promovieren sogar in Deutschland.



Über deren Fähigkeiten in bayerischer und asiatischer Ingenieurskunst freut sich die deutsche Wirtschaft. Denn einerseits arbeitet ein Großteil der TUM-Absolventen bei deutschen Unternehmen in Asien. Andererseits entstehen durch die Kooperation neue Innovationen – zum Beispiel „EVA“ oder „VOI“. Das Elektrotaxi EVA speziell für tropische Großstädte hat eine Reichweite von 200 Kilometern, kann in einer Viertelstunde aufgeladen werden und besitzt eine einstellbare Klimatisierung. Der Elektroroller VOI hat seinen Namen vom vietnamesischen Wort für Elefant und soll in staureichen Megastädten eine günstige und sichere Alternative zum Auto werden.

75 000 Euro fürs Studium an der TUM Asia in Singapur

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) hat 2011 als erste deutsche Hochschule in Südkorea eine Zweigstelle eröffnet. Auf dem FAU Campus Busan können Studierende auf Englisch, aber nach deutschem Hochschulrecht, den Master of Science in Chemie- und Bioingenieurwesen ablegen. Für die aktuell 57 Studierenden ist das Studium sogar kostenlos. Nach einer Defizitprognose muss der Campus seit 2014 allerdings von koreanischer Seite gefördert werden.



Die Studierenden können während des Studiums einfach den Campus Busan mit Nürnberg-Erlangen tauschen – und umgekehrt. Die Lehre in Südkorea führen an der FAU ausgebildete Post Docs und eine „Flying Faculty“ durch, also wechselnde Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter sowie Emeriti. Auf diese Weise konnte beispielsweise ein Projekt zur Algenbioraffinerie durchgeführt werden. Dabei sollen spezielle Algenarten aufgespürt und kultiviert werden, um daraus verschiedene Wertstoffe wie antibakterielle Substanzen oder Fettsäuren für flüssige Biotreibstoffe zu gewinnen.



Andere Hochschulen im Freistaat hätten zwar gerne Dependancen, aber nicht die finanziellen Mittel. „Wir machen uns aber intensiv Gedanken, wie wir die internationale Sichtbarkeit der Universität trotz ihrer begrenzten Ressourcen erhöhen können“, versichert die Präsidentin der Universität Passau, Carola Jungwirth. An der Hochschule Rosenheim gibt es einen sogenannten Joint Master. Dabei unterrichten bayerische Dozenten an der Universität Kuala Lumpur.



Der Schwerpunkt liegt auf energieeffizientem Bauen mit regenerativen Baustoffen. Nach vier Semestern verbringen die rund 15 Studierenden pro Studienhalbjahr einen Monat an der FH Rosenheim. Die Kosten für das Studium liegen zwischen 8400 und 10 800 Euro. Die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden wiederum bietet an 15 Standorten sogenannte innovative Lernorte an. Das sind keine Außenstellen im klassischen Sinne, aber speziell ausgestattete Labore mit entsprechendem Personal. Ein Lernort ist zum Beispiel das Zentrum für Erneuerbare Energien im indischen Mithradham.



Neben den staatlichen wollen auch die privaten Hochschulen den Dependancen-Trend nicht verpassen. Die Hochschule Macromedia eröffnet daher neben den deutschen Zweigstellen 2018 eine Dependance in Mailand. „Leider hat die Akkreditierung in Italien aufgrund der dortigen Rechtsgrundlage und des komplizierten Verfahrens drei Jahre gedauert“, klagt Macromedia-Präsident Jürgen Faust aus München. Zukünftig sind auch Campusse in London, Paris und außerhalb Europas geplant. Studierende können dann beliebig die Standorte wechseln.



Doch nicht alle Hochschulen wollen eine Auslandsdependance eröffnen. „Keine Notwendigkeit“, meint beispielsweise Vizepräsident Detlev Maurer von der Hochschule Landshut, „kein Bedarf“ heißt es an der HAW Würzburg-Schweinfurt, „nicht relevant“ an der Ostbayerischen Technische Hochschule Regensburg. Tatsächlich sehen auch zwei amerikanische Forschergruppen, die die grenzüberschreitende Hochschulausbildung in den USA wissenschaftlich begleiten, nicht nur bürokratische Probleme. Die Drittmittelakquise im Gastland sei oft problematisch und die Flying Faculty kostspielig. Außerdem gehe die Zeit der Dozenten im Ausland zu Lasten der Studierenden an der Heimatuni.



Die Universität Bayreuth lehnt Auslandsdependancen daher kategorisch ab. Diese seien ein personell und finanziell sehr aufwendiges Unterfangen, meint Vizepräsident Thomas Scheibel. „Sie können nur dann nachhaltig betrieben werden, wenn durch signifikante Studiengebühren Überschüsse erzielt werden.“ Ansonsten sei bei staatlichen Hochschulen der Einsatz von Steuergeldern notwendig. „Das steht aus unserer Sicht nicht im Verhältnis zum Ergebnis.“ (David Lohmann)