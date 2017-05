Bayern 2030: Wie soll es aussehen?

Dass er keine Vision hat für Bayern, ist Ministerpräsident Horst Seehofer oft vorgeworfen worden. Jetzt hat er angekündigt, gemeinsam mit der Bevölkerung eine Vision für Bayern 2030 zu entwickeln – im Herbst soll’s losgehen. Die Staatszeitung hat schon mal vorsondiert und aus-

gewählte Bürger nach ihren Zukunftswünschen gefragt.



Pater Anselm Bilgri, Autor und ehemals Prior im Kloster Andechs:

„Bayern soll weltoffen und tolerant bleiben, so wie es heute ist. Leben und leben lassen. Die Flüchtlinge sind 2030 gut integriert auch dank der Willkommenskultur der Bayern. Durch die erfolgte Digitalisierung arbeiten die Menschen nur noch sechs Stunden pro Werktag. Es gibt daher viele Angebote für ehrenamtliches Engagement. Die flächendeckende Elektromobilität sorgt für weniger Feinstaub, die zunehmende Zahl autonom fahrender Fahrzeuge reduziert Staus auf Bayerns Straßen. Viri probati in der katholischen Kirche beleben die Pfarrgemeinden wieder, daher kommen auch die Ortskerne zu neuer Lebendigkeit.“



Dorothea Wilhelm, Rektorin an einer Münchner Grundschule:

„Ich wünsche mir mehr Förderschulen. Selbst wenn Eltern so vernünftig sind, sich für eine zu entscheiden, sind Plätze Mangelware. Außerdem: Für das sehr, sehr gute Modell der rhythmisierten Ganztagsschule muss der Staat auch das nötige Know- How vermitteln, also: Wo bekomme ich einen Träger her, wie organisiere ich Essen, Technik und so weiter, wie finde ich Externe, die Freizeitangebote für Spiel und Sport anbieten? Und Leistung müsste sich viel mehr lohnen für engagierte Lehrkräfte.“



Matthias Melcher, Student der Literaturwissenschaften, Stipendiat der Stiftung Maximilianeum:

„Es ist unwahrscheinlich, dass sich bis 2030 alle (oder auch nur ein Großteil) der heutigen gesellschaftlichen Probleme in Luft aufgelöst haben; vielleicht wird es bis dahin sogar noch komplexere Fragestellungen geben. Daher wünsche ich mir, dass die Entscheidungsträger von heute berücksichtigen, dass auch morgen fähige Frauen und Männer benötigt werden, um Herausforderungen wie Integration, Alter, Pflege, Energie und Bildung überlegt und nachhaltig angehen zu können. Ich hoffe, dass es gelingt, die Riege der Führungskräfte von morgen möglichst vielfältig zu gestalten, um der bunten Gesellschaft, die wir haben, gerecht werden zu können.“



Sabine Teryngel, Greenpeace München:

„Unsere Vision von Bayern 2030 ist ökologischer und nachhaltiger. Im Bereich der Strom- und Wärmeversorgung ist der Ausbau der erneuerbaren Energien weit fortgeschritten. Es existiert eine klimaneutrale und atomstromfreie Infrastruktur. Eine auf ökologische Erzeugung ausgelegte Land- und Forstwirtschaft wird betrieben, und ein zusammenhängendes Netz aus Schutzgebieten wie Nationalparks besteht. Das ausgebaute Nah- und Regionalverkehrsnetz funktioniert flächendeckend auf einer integrierten Verkehrsplanung Stadt – Umland.“



Vural Ünlü, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde Bayern:

„Ich wünsche mir ein Bayern, in dem die Zuagroastn ein organischer Bestandteil sind. In dem nicht nur die vier alten Volksstämme – Franken, Schwaben, Altbayern, Sudetendeutsche – verwurzelt sind. Sondern in dem als fünfter Stamm auch alle Migranten angekommen und verankert sind.“

"Glokalisierung löst den Trend der Globalisierung ab"

Matthias Horx, Zukunftsforscher:

„2030 wird Bayern die glokale Top-Region Europas sein. Glokal bezieht sich auf den alten Spruch „Global denken – lokal handeln“. Glokalisierung löst als zentraler Trend die Globalisierung ab, als sinnvollste Synthese der Zukunft. Glokalität bedeutet: Weltoffenheit und Heimatverbundenheit, Regionalbezug und Öffnung nach außen. Die wahre Zukunft gehört den Synthesen, in denen das, was vorher paradox erschien, zusammenfindet. Der Zukunftsbayer ist ein Kosmopolit mit starken Wurzeln. Und die Politik folgt diesem Muster, sie wird ’transnational’.“



Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstages:

„Ich wünsche mir, dass es auch 2030 noch den Meisterbrief gibt und die Staatsregierung diesen gegenüber der EU verteidigt. Das Handwerk braucht außerdem ein unternehmerfreundliches Umfeld. Dazu gehört die Versorgung mit Fachkräften und Auszubildenden. Was wir nicht brauchen, sind amerikanische Verhältnisse bei der Gestaltung des ländlichen Raums mit Shoppingcentern an jeder Autobahnausfahrt, die Handwerkern und kleineren Läden in den Ortschaften das Wasser abgraben.“



Ulrich Maly (SPD), OB von Nürnberg und Vorsitzender des Bayerischen Städtetags:

„Bayern geht’s insgesamt sicher gut, und Bayern ist schön. Was mir fehlt, ist eine Vision mit Gestaltungsanspruch für die Zukunft. Es gibt zu wenig regional- und strukturpolitische Initiativen, die das Auseinanderdriften ärmerer und boomender Landesteile verhindern könnten. Laptop und Lederhose, das war seinerzeit – und das sei neidlos anerkannt – eine starke Marke, ist aber natürlich für 2030 überholt. Die Standortfaktoren der Zukunft werden sich weniger über eine Schlüsselindustrie (Autoland Bayern) oder einen Innovationsbegriff (Laptop) definieren lassen. Wenn man im (Sprach-)Bild bleiben will, ist es eher: Lebensqualität, Liberalität und gerne auch leadership.“



Uwe Brandl (CSU), Bürgermeister von Abensberg und Präsident des Bayerischen Gemeindetags:

„Das oberste Ziel muss sein: der Erhalt der gleichwertigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in Stadt und Land. Auch vor Wahlen muss gelten: Maßhalten beim Erfinden von neuen Sozialleistungen. Wirtschaftlich wird es auch wieder bergab gehen, an die Sozialleistungen aber kommt man dann nicht mehr ran. Auch die Flüchtlingskrise wird uns sicher 2030 weiter beschäftigen. Prognosen gehen davon aus, dass sich weite Teile von Afrika nach Europa und vor allem Deutschland aufmachen werden. So menschlich verständlich auch wirtschaftliche Gründe für eine Flucht sind, das schaffen wir weder finanziell noch mit Blick auf die Integration. Deshalb müssen wir das entweder über ein Einwanderungsgesetz oder Quoten hinbekommen.“

"Mein Wunsch: echte Integration. Allerdings sehe ich da ziemlich schwarz"

Christian Stückl, Intendant des Münchner Volkstheaters:

„Was mich am meisten umtreibt: In den 50er-Jahren haben wir bei der Integration riesige Chancen vertan, und gerade vertun wir sie wieder. Mein Wunsch für 2030: dass es in Bayern echte Integration gibt. Allerdings sehe ich dafür ziemlich schwarz angesichts der langen Verfahren beim überforderten BAMF in Nürnberg. Damit lässt man die Menschen in der Frustration drinhängen, weil man ihnen keine Chance gibt, irgendwo anzukommen.“



Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft:

„Bayern soll auch 2030 so sein, wie es heute ist: Unsere international erfolgreichen Unternehmen sorgen mit ihren Produkten von Weltrang für Arbeitsplätze und Wohlstand. Wir haben in Bayern Vollbeschäftigung.“



Matthias Jena, Vorsitzender des DGB Bayern:

„Ich wünsche mir ein Bayern, in dem alle Beschäftigten gute Arbeitsbedingungen und ein lebenswertes Umfeld haben. Dafür müssen wieder deutlich mehr Beschäftigte von einem Tarifvertrag profitieren, und eine aktive Strukturpolitik muss für gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land sorgen. Alle Kinder müssen gleiche Chancen im Bildungssystem haben und alle Beschäftigten die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen.“



Prälat Bernhard Piendl, Landes-Caritasdirektor:

„Gerade diejenigen am Rand geraten oft aus dem Blickfeld. Sie zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihren Platz im Leben zu finden, halte ich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bayern für unerlässlich.“



Stephan Kuffler, Unternehmer, Kuffler Gruppe (Restaurants, Partyservice):

„Wir leben in Bayern ja wirklich im Land der Glücklichen. Was ich mir als Unternehmer aber wünsche, ist eine Reform der Bildungspolitik. Wichtig ist für unsere Branche zum einen, deutschlandweit gleich gute Absolventen mit mittlerer Reife auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Zum anderen brauchen wir dringend ein bundesweit einheitliches Bewertungsniveau bei Abiturienten. Beim Status Quo verlieren wir unsere Schulabgänger zum Studium ins Ausland, weil sie bei den hohen Anforderungen bayerischer Gymnasien schlechter abschneiden als im restlichen Deutschland. Dafür kommen die Absolventen anderer Bundesländer zum Studium an bayerische Universitäten, weil sie dank ihrer einfacheren Schullaufbahn den Numerus Clausus der hiesigen Universitäten schaffen.“

"Hoffentlich hat Bayern 20130 wieder ein bayerisches Gesicht"

Hans Maier, Politologe, früherer bayerischer Kultusminister:

„Hoffentlich hat Bayern im Jahr 2030 noch ein bayerisches Gesicht! Schaut man auf die vergangenen Jahre, so kommen einem ernsthafte Zweifel. Das Bayerische Denkmalschutzgesetz ist immer mehr geschwächt worden. Im Landesentwicklungsprogramm wurde erst kürzlich das Anbindungsgebot gelockert, was unvermeidlich zur Zersiedelung der Landschaft führen muss. Wo bleibt der Schutz der historisch gewachsenen Gestalt Bayerns? Kapituliert die Staatsregierung weiter vor dem Bauboom, lässt sie Denkmalabbrüche nach Gutsherrenart ungestraft? Da ist Gegensteuern dringend gefordert. Das braucht aber Rückgrat, Nachhaltigkeit, Widerstandskraft.“

(Angelika Kahl, Waltraud Taschner)