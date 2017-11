Bayern äußert Verständnis für Schmidts Glyphosat-Entscheidung

Der bayerische Staatskanzleichef Marcel Huber (CSU) hat das Votum von Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) für die weitere Zulassung des Unkrautgifts Glyphosat verteidigt. Der Bundesminister habe eine sehr wohlabgewogene Sachentscheidung getroffen, sagte Huber am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Ohne Glyphosat müssten die Bauern tiefer pflügen, das führe zu Bodenerosion. Trotzdem «müssen wir Wege suchen, wie man von der Anwendung wegkommt oder sie reduziert». Der Einsatz müsse auf das Notwendigste beschränkt werden, betonte der CSU-Politiker.



CSU-Chef Horst Seehofer hat Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) nach dessen Ja zur weiteren Verwendung des Unkrautvernichters Glyphosat in der EU in Schutz genommen. «Die CSU spricht Christian Schmidt ihre Rückendeckung aus», sagte Seehofer der Süddeutschen Zeitung (Mittwoch). Er könne nicht verstehen, dass Schmidt so abgekanzelt werde.



Merkel hat Schmidt für seine Zustimmung zum Unkrautvernichter Glyphosat auf EU-Ebene zwar gerügt - will den CSU-Politiker aber offensichtlich im Amt lassen. Merkel machte deutlich, dass das Vorgehen Schmidts in Brüssel gegen die in der schwarz-roten Regierung verabredete Abstimmungspraxis verstieß und sie persönlich nicht eingebunden war. «Das entsprach nicht der Weisungslage, die von der Bundesregierung ausgearbeitet war», sagte sie. Auf Nachfragen, ob eine - von der SPD durchaus erwartete - Entlassung Schmidts nicht fällig wäre, antwortete die Kanzlerin nicht.



Der bayerische Agrarminister Helmut Brunner (CSU) erklärte allerdings, das Ergebnis der Abstimmung habe ihn überrascht. Denn es sei zuvor auch über dreijährige Übergangsfristen nachgedacht worden. In die Entscheidung selbst sei er aber nicht eingebunden gewesen.



In der Sache betonte Brunner, ein sofortiges Aus für Glyphosat hätte die Landwirte vor eine riesige Herausforderung gestellt. «Nur Verbieten, ohne Alternativen zu haben, ist keine Lösung. Wir müssen Alternativen entwickeln und dazu die Forschung intensivieren.» So müsse man mit Experten und Landwirten Bewirtschaftungsmethoden entwickeln, die Glyphosat künftig überflüssig machen, betonte er.



Brunner verlangte, man müsse die Verwendung von Glyphosat schon jetzt auf das absolut notwendige Maß beschränken. Bayern setze sich auf Bundesebene beispielsweise für Anwendungsverbote ein, etwa in Haus- und Kleingärten. Und auf einem der bayerischen Staatsgüter werde schon jetzt glyphosatfrei gewirtschaftet. Absoluten Vorrang habe die Gesundheit der Verbraucher, betonte der bayerische Agrarminister.



Glyphosat ist ein weit verbreitetes Unkrautgift. Es ist hoch umstritten und steht im Verdacht, Krebs auszulösen, allerdings sind die Forschungsergebnisse unter Experten umstritten. Umweltschützer fürchten auch negative Folgen für Tier- und Pflanzenwelt. (dpa)