Bayerns Genossen fahren die Krallen aus

Die Stimmung in der bayerischen SPD war schon einmal besser. Am 1. März beim politischen Aschermittwoch platzte das SPD-Zelt in Vilshofen aus allen Nähten, alle wollten Kanzlerkandidat Martin Schulz zujubeln. Auch der oft glücklos wirkende Landeschef Florian Pronold hatte wieder mal einen Grund zum Lachen: Nach langer Durststrecke durfte die SPD viele neue Genossen in ihren Reihen begrüßen, die Mitgliederbefragung versprach einen unproblematischen Übergang des Landesvorsitzes. Nur zwei Monate später ist die Euphorie verflogen - und dies liegt nicht nur daran, dass die SPD bundesweit mit rückläufigen Umfragen und Wahlniederlagen leben muss.



Denn auch die bis Donnerstag 23.59 Uhr dauernde Mitgliederbefragung über Pronolds Nachfolger hat viel Unruhe in die SPD gebracht - innerhalb der Landtagsfraktion sprechen einige genervte Genossen gar von Grabenkämpfen und dickem Ärger. Fünf Kandidaten und eine Kandidatin haben ihre Hüte in den Ring geworfen: Generalsekretärin Natascha Kohnen, der Landtagsabgeordnete Florian von Brunn, der Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel, der Sprecher der Münchner Tafel, Gregor Tschung, Markus Käser von der SPD-Initiative "Zeit für die Mutigen" und der Kommunalpolitiker Uli Aschenbrenner.



Während die SPD sich bislang nicht über fehlende Wahlbeteiligung beklagen kann - bis Anfang Mai waren es schon 27 000 Genossen - , ist die übrige Außenwirkung bestenfalls als suboptimal zu bezeichnen: Von der "Streitlustigen Partei Deutschlands" ist etwa in den Medien die Rede, unter den Kandidaten und ihren jeweiligen Anhängern herrschen tiefes Misstrauen, Missgunst und Eifersüchteleien.

Persönliche Befindlichkeiten toppen Inhalte

Und so rechnen sich die Kandidaten gegenseitig vor, wie viele Pressemitteilungen die Parteizentrale für die Generalsekretärin verschicken, wer welchen prominenten Befürworter sein eigen nennen darf und wer bei welcher Veranstaltung als erster, zweiter oder erst sechster Redner sprechen darf. "Es wird Zeit, dass diese Zeit vorbei ist", sagt ein hörbar genervter SPD`ler im Landtag. Das Gezanke, Gezeter müsse aufhören, die Krallen wieder eingefahren werden.



Bei den ganzen persönlichen Befindlichkeiten seien Inhalte längst maximal zweitrangig, betont ein anderer Genosse. "Dabei ist das doch neben der Person selbst die eigentliche Frage der Wahl: Wie stellt sich die SPD künftig programmatisch auf? Rückt die Partei vor den Wahlen weiter nach links, eher in die Mitte oder bleibt alles so wie es ist?" Für jede Variante gibt es mindestens einen Kandidaten.



Um das Ergebnis der Befragung vor nachträglichen Zweifeln zu schützen, hat die SPD die Regeln für die Auszählung der Stimmen - alle sind mit einem Barcode versehen, damit kein Genosse doppelt abstimmen kann - für Freitagmorgen hoch angesetzt. Rund 100 Freiwillige werden die Briefe in der Münchner Landeszentrale öffnen, bis zum frühen Nachmittag soll dann das Votum vorliegen.



Nicht wenige in der SPD fürchten aber, dass auch dann noch keine Ruhe in die SPD einkehren kann: Sollte kein Kandidat über die wichtige 50 Prozentmarke kommen, wird es auf dem Landesparteitag am 20. und 21. Mai in Schweinfurt eine richtige Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten geben - unkalkulierbare Spontankandidaturen inklusive. Und das bedeutet: auch der innerparteiliche Wahlkampf geht weiter. Ob Pronold sich so seine "Mitmachpartei" vorgestellt hat?

(Marco Hadem, dpa)