Belastete Eier in Bayern?

Die bayerischen Behörden haben noch keine Erkenntnisse, ob und in welchem Umfang im Freistaat mit dem Insektizid Fipronil verseuchte Eier in den Handel gekommen sind. "Wir ermitteln weiter und werden informieren, sobald es Neuigkeiten gibt", sagte ein Sprecher des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Donnerstag. Bisher sei nur bekannt, dass es Lieferwege der belasteten Eier aus den Niederlanden auch in den Freistaat gebe. Es handele sich um Eier mit den Printnummern 1-NL-4331901, 1-NL-4035701, 1-NL-4339912, 1-NL-4339301. Sie sollten vorsorglich nicht konsumiert werden.



Das Insektizid Fipronil wird zur Bekämpfung von Flöhen, Läusen, Schaben, Zecken und Milben eingesetzt, darf aber in der Geflügelzucht nicht verwendet werden.



In den Niederlanden wurde Fipronil in Eiern von diversen Geflügelbetrieben nachgewiesen. Inzwischen sind möglicherweise belastete Eier in mehreren Bundesländern aufgetaucht. Millionen mit dem Insektenvernichtungsmittel belastete Eier waren etwa nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gelangt und wurden inzwischen aus dem Handel genommen.

Opposition fordert, Verbraucher schnellsten zu informieren

Der Verbraucherschutzexperte der SPD-Landtagsfraktion Florian von Brunn verlangte eine umfassende Aufklärung und transparente Information der Bevölkerung. "Fipronil stellt ein Gesundheitsrisiken insbesondere für Kinder dar", warnte von Brunn, der auch das Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) kritisierte: "Zuerst heißt es, es sind keine belasteten Eier nach Bayern gelangt, jetzt auf einmal doch. Das Verhalten des LGL ist wenig vertrauenserweckend. Die bayerischen Behörden haben sich in der letzten Zeit nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was eine transparente Information der bayerischen Bevölkerung angeht."

Benno Zierer, umweltpolitischer Sprecher der Freie-Wähler-Landtagsfraktion, teilte mit: "Es ist erschreckend, dass erneut Eier von einem Lebensmittelskandal betroffen sind. Das weckt im Freistaat ungute Gefühle." Auch er fordert die Staatsregierung auf, die Verbraucher schnellstens zu informieren.

INFO: Das Insektizid Fipronil

Fipronil ist ein Insektizid. Es wird unter anderem gegen Flöhe, Läuse, Zecken, Schaben und Milben eingesetzt. Eine Anwendung bei Nutztieren, die zur Lebensmittelherstellung dienen, ist nicht zulässig. Im Tierversuch wirkte der Stoff laut Bundesamt für Risikobewertung (BfR) giftig auf das Nervensystem und rief teils Lebenschäden hervor. Fipronil werde nicht als krebserregend oder erbgutschädigend eingestuft.



Das BfR bewertet das gesundheitliche Risiko von Fipronil-Rückständen in Ei und Hühnerfleisch für den Menschen auf Basis der akuten Referenzdosis. Sie wurde aus Studien bei Ratten abgeleitet und definiert die Menge pro Kilogramm Körpergewicht, die über die Nahrung mit einer Mahlzeit oder innerhalb eines Tages ohne erkennbares Risiko aufgenommen werden kann. Bei Kindern kann aufgrund des geringeren Körpergewichts dieser Wert überschritten werden. "Dies bedeutet nicht zwangsläufig eine konkrete Gesundheitsgefährdung durch den Verzehr von Hühnereiern, sondern zeigt nach dem derzeitigen Stand des Wissens an, dass ein gesundheitliches Risiko bei der geforderten Sicherheit für Kinder nach Verzehr dieser belasteten Hühnereier möglich ist", heißt es bei dem Amt.



Der in den 1980er Jahren in Frankreich entwickelte Wirkstoff ist auch für Honigbienen giftig. 2013 hat die EU daher beschlossen, den Einsatz in der Landwirtschaft zu begrenzen. Er darf zum Beispiel nicht mehr zur Saatgutbehandlung von Mais verwendet werden.

