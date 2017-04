Besuch aus der Heimat

Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) kommt, die bayerischen Gebirgsschützen rücken mit gleich 30 Mann an, und natürlich darf auch der in Regensburg wohnende Papst-Bruder Georg Ratzinger nicht fehlen. Wenn Benedikt XVI. an Ostern seinen 90. Geburtstag feiert, wird er nicht alleine sein. Er bekommt Besuch aus seiner bayerischen Heimat.

Joseph Ratzinger wurde im oberbayerischen Marktl geboren und ging in Traunstein aufs Gymnasium. In Freising und München absolvierte er sein Theologiestudium. Nach Stationen als Professor unter anderem an der Universität Regensburg wurde er Münchner Erzbischof, ehe ihn Papst Johannes Paul II. zum Präfekten der mächtigen römischen Glaubenskongregation machte und er 2005 selbst Papst wurde. Seit seinem Rücktritt vor vier Jahren lebt Benedikt XVI. zurückgezogen im Kloster Mater Ecclesiae ("Mutter der Kirche") im Vatikan.

Den eigentlichen Geburtstag wird der Jubilar mit seinem Bruder, den Haushälterinnen der Laienvereinigung Memores Domini ("Im Gedenken an den Herren") und seinem Privatsekretär Georg Gänswein feiern. Der 93-jährige Georg Ratzinger - er ist fast vollständig erblindet und mittlerweile auf den Rollstuhl angewiesen - hofft, dass der runde Geburtstag seines Bruders ruhig verläuft. "Am Morgen feiern wir gemeinsam Gottesdienst, natürlich gehört am Mittag ein gutes Essen dazu, dann ist Siesta und am Nachmittag Vespergebet", schilderte Georg Ratzinger der Deutschen Presse-Agentur den Ablauf des Tages.

Benedikt wünsche sich, dass an seinem Geburtstag "alles in kleinem Rahmen bleibt", sagt der 93-Jährige. Er gehe deshalb nicht davon aus, dass der emeritierte Papst den Ostergottesdienst zusammen mit seinem Nachfolger Franziskus auf dem Petersplatz verfolgt. Dass Franziskus im Laufe des Tages bei Benedikt zum Gratulieren vorbeischaut, hält der Papst-Bruder aber für durchaus möglich. Die beiden Päpste, so heißt es, stehen regelmäßig in Gedankenaustausch.

Schenken wird der greise Mann, der selbst katholischer Priester ist, seinem Bruder nichts: "Er hat ja alles". Einen frommen Wunsch für den emeritierten Papst hat er aber schon: "Dass der liebe Gott ihm noch ein paar Jahre schenken möge, dass er rüstig und von Leiden verschont bleibt, bis er ins ewige Leben hinübergeht".

Am Tag nach dem Geburtstag fliegt Seehofer nach Rom

Am Tag nach dem Geburtstag fliegt Ministerpräsident Seehofer nach Rom, um Joseph Ratzinger persönlich zu gratulieren. Die Besucher aus der bayerischen Heimat des 90-Jährigen dürften sich an dem Tag die Türklinke in die Hand geben. Denn auch eine gut 30-köpfige Delegation der Gebirgsschützen macht ihre Aufwartung. Benedikt ist noch immer Mitglied der Kompanie Tegernsee. Bei dem Treffen wird dem Jubilar ein Geschenk aus Traunstein überreicht: Handgeschöpfte Pralinen eines örtlichen Konditors - der Papst hat eine Schwäche für Süßigkeiten.

Die Bürgermeisterin des Regensburger Vorortes Pentling, Barbara Wilhelm, kommt ebenfalls zum Gratulieren. Ratzinger hatte sich dort während seiner Zeit als Dogmatik-Professor an der Universität ein Haus gebaut, das inzwischen eine Erinnerungsstätte ist. Wilhelm nennt die Einladung zur Geburtstagsfeier "eine große Ehre". Am Dienstag (18. April) besucht der Münchner Kardinal Reinhard Marx Benedikt XVI. und überbringt die Glückwünsche der Deutschen Bischofskonferenz, deren Vorsitzender er ist.

In allen katholischen Kirchen des Bistums Regensburg wird am Ostersonntag für den früheren Papst gebetet. Ein wenn auch verspätetes Geburtstagsgeschenk ist das Papstdenkmal, das am 11. Jahrestag des Besuches von Benedikt XVI. in der Domstadt eingeweiht werden soll. Die Visite war am 12. und 13. September 2006.

Außerdem gibt das Bistum zwei Bücher mit Predigten von Ratzinger nahestehenden Theologen heraus. In der Katholischen Akademie in München erinnern Ende April bei einem zweitägigen Symposium ehemalige Schüler des Professors Ratzinger an ihren Mentor. Und auch die Uni ehrt ihr einstiges Mitglied Anfang Mai mit einem Symposium.

Im Papst-Geburtshaus in Marktl eröffnet an Ostern die Ausstellung "Noch nicht in vollem Licht" des Künstlers Josef Henselmann. Im Passauer Dom wird in der Osternacht eine eigens zum Ehrentag Ratzingers in Auftrag gegebene Komposition uraufgeführt. Das dürfte den Musikliebhaber besonders freuen, wenn er das Werk auch nicht persönlich hören kann. Noch lieber wird Benedikt freilich sein, wenn ihm sein Bruder auf dem Klavier ein Geburtstagsständchen spielt. (Paul Winterer, dpa)

INFO: Benedikt XVI: Ein Deutscher auf dem Papststuhl



Knapp acht Jahre hat der deutsche Papst Benedikt XVI. die katholische Weltkirche geführt. Einige Stationen aus seinem Leben:

16. April 1927: Joseph Ratzinger wird in Marktl am Inn nahe Passau geboren

1946 bis 1951: Studium der Philosophie und Theologie in Freising und München

29. Juni 1951: Weihe zum Priester

1963 bis 1977: Ordinarius für Dogmatik und Dogmengeschichte in Münster, Tübingen und Regensburg

Mai/Juni 1977: Papst Paul VI. ernennt ihn zum Erzbischof von München und Freising, wenig später erhält er die Bischofsweihe und wird Kardinal

25. November 1981: Papst Johannes Paul II. beruft ihn zum Präfekten der Glaubenskongregation in Rom sowie zum Präsidenten der Päpstlichen Bibelkommission und der Internationalen Theologiekommission

19. April 2005: Er wird zum Papst gewählt und gibt sich den Namen Benedikt XVI.

28. Februar 2013: Weil seine Kräfte schwinden, tritt er als erster Papst der Neuzeit von seinem Amt zurück