Betreutes Löschen

Beleidigungen, Gewaltfantasien, Morddrohungen: Die Zahl der Hass-Posts im Internet hat sich verdreifacht. Es ist daher richtig, dass Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) internationale Konzerne mit Bußgeldern bis zu 50 Millionen Euro an die Einhaltung des deutschen Strafrechts erinnern will. Viel zu lange hat er sich von den sozialen Netzwerken auf der Nase herumtanzen lassen. Sein Gesetzentwurf sieht vor, offensichtlich strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Für Zweifelsfälle soll eine Frist von sieben Tagen gelten.



Bisher löscht Twitter nur ein Prozent der von Nutzern gemeldeten Beiträge – keinen davon in weniger als 24 Stunden. Das grenzt an Arbeitsverweigerung. Facebook entfernt zwar aktuell immerhin 39 Prozent der strafbaren Inhalte. Jedoch sind das sieben Prozent weniger als beim Monitoring im letzten Jahr. Dass es auch anders geht, beweist Youtube. Die Videoplattform löscht inzwischen 90 Prozent der von Nutzern gemeldeten Hasskommentare – 82 Prozent davon nach weniger als 24 Stunden. Nur hohe Geldstrafen einzuführen, reicht allerdings nicht.

Facebook, Twitter und Co müssen auch die Namen von Hasskommentatoren herausrücken



Die entfernten Posts sollten nicht nur wie in Maas’ Gesetzentwurf vorgesehen zu Beweiszwecken gespeichert, sondern auch von einer unabhängigen Monitoringstelle überprüft werden. Sonst könnten Social-Media-Unternehmen zukünftig aus Angst vor Bußgeldern einfach mit automatisierten Tools die Löschquote erhöhen, ohne sich mit den gemeldeten Beiträgen wirklich auseinandergesetzt zu haben. Branchenverbände befürchten bereits eine „Löschorgie“, die auch nicht rechtswidrige Inhalte betreffen würde.



Um das Problem an der Wurzel zu packen, müssen Facebook, Twitter & Co auch die Namen von Hasskommentatoren herausrücken. Nur so können sie juristisch belangt werden. Nicht zuletzt muss die internationale Kooperation gestärkt werden, um an Hassredner aus dem Ausland heranzukommen. Oftmals verweigern insbesondere US-Unternehmen die Auskunft. Hier legt ausgerechnet Maas’ Parteikollegin Brigitte Zypries dem Justizminister Steine in den Weg. Die Wirtschaftsministerin warnte die EU-Kommission kürzlich vor „unverhältnismäßigen Belastungen“ für Plattformbetreiber. Zu befürchten ist, dass am Ende nur ein verwässerter Kompromiss herauskommt – und die Online-Pöbelei weitergeht.