Big Brother im Schul-Café

Um den Datenschutz im öffentlichen Raum Bayerns scheint es nicht so schlecht zu stehen. Zwar ist der aktuelle Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten Thomas Petri wieder ganze 300 Seiten dick, doch immerhin ist offenbar die Einsicht in die Notwendigkeit zum sensiblen Umgang mit Bürgerdaten gestiegen. In den vergangenen zwei Jahren musste Petri nur wenige Rügen aussprechen. Meistens ist es ihm und seinen Mitarbeitern gelungen, Missstände mit mehr oder weniger sanftem Druck zu beseitigen. Zudem kann Petri auf Erfolge verweisen. So ist die Zahl der unberechtigten Langzeitspeicherungen von Personen in polizeilichen Kriminalakten endlich spürbar zurückgegangen, auch verfügen nun alle bayerischen Finanzämter über einen eigenen Datenschutzbeauftragten. Sie können unangemeldet und stichprobenartig den korrekten Umgang mit hochsensiblen personenbezogenen Daten überprüfen und diese so vor der Einsicht Unbefugter schützen.



Trotz der insgesamt ordentlichen Lage beim Datenschutz durch Behörden und öffentliche Einrichtungen gibt es nach wie vor Problemfelder. Mahnend äußerte sich Petri bei der Vorstellung seines Tätigkeitsberichts für 2015 und 2016 zur zunehmenden Video-Überwachung im öffentlichen Raum. So würden die Vorschriften zur Art der Aufnahme, zu Zugriffsrechten und zur Speicherdauer nicht immer eingehalten – allen vorhandenen Leitfäden zum Trotz.

Krankenkassen, die übers Ziel hinaus schießen

In seinem Bericht ging Petri dieses Mal speziell auf Krankenhäuser und Schulen ein. So seien dort Kameras zur Wahrung der Sicherheit grundsätzlich nur im Außenbereich zulässig. Im Innern dürfe nur überwacht werden, wenn dies begründet sei, überblicksartig geschehe und die Aufnahmen nach spätestens zehn Tagen gelöscht würden. An Schulen dürfe Aufsichtspersonal nicht durch Video-Kameras ersetzt werden. „Wenn Aufnahmen vom Pausenhof oder aus dem Schulhaus auf Bildschirmen beim Hausmeister zusammenlaufen, dann ist das eine unzulässige Überwachung“, betonte Petri. In einem Fall seien Aufnahmen aus dem Kollegstufen-Café live auf einen Monitor im Eingangsbereich der Schule übertragen worden. Auf seine Intervention hin seien die Kameras entfernt worden.



Mehrfach hat Petri Sozialbehörden und Krankenkassen auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Standards hinweisen müssen – ein Dauerbrenner in seinen Berichten. Deren Nachforschungen gingen unter anderem bei der Anforderung von Kontounterlagen sowie Erkenntnissen zur persönlichen Lebensführung zu weit. In einem Fall habe eine Behörde wegen des Verdachts auf Leistungsmissbrauch gar einen Detektiv zur Überwachung eingesetzt. Das sei unverhältnismäßig gewesen und habe zudem unbeteiligte Dritte einbezogen. Mit ihrem Vorgehen sei das Amt „über das Ziel hinausgeschossen“, urteilte Petri, zumal niederschwelligere Methoden zur Klärung des Sachverhalts zur Verfügung gestanden hätten.



Auch der technische Fortschritt ruft den Datenschutzbeauftragten immer wieder auf den Plan. Bedenken äußerte Petri zum Beispiel über GPS-Ortungsgeräte im Fuhrpark von Behörden oder kommunalen Bauhöfen. Diese seien geeignet, unerlaubt Bewegungsprofile der Mitarbeiter zu erstellen, sie könnten auch zur Verhaltens- und Leistungskontrolle verwendet werden. Zulässig sei nur der stichprobenartige Zugriff auf die Ortungsdaten, eine Dauerüberwachung der Mitarbeiter dagegen nicht.

Grenzen einhalten bei der Überwachung!

Zur Vorsicht mahnte Petri beim Einbau „intelligenter“ Wasserzähler in Häusern und Wohnungen. Diese senden ihre Messdaten automatisch nach draußen, wo sie ein Mitarbeiter quasi im Vorübergehen digital aufnehmen kann. Dies sei aber auch Unbefugten möglich. Bei Daten zum Wasserverbrauch mag das noch kein allzu großes Problem sein, meinte Petri, doch der technische Fortschritt schreite auch auf diesem Gebiet voran. „Das ist eine Art Prototyp für weitere Datenflüsse aus einem Haushalt“, warnte Petri. Solange es dafür keine gesetzliche Grundlage gebe, müssten Bürger das Recht haben, auf konventionelle Wasserzähler zu bestehen, um der „Zwangsdigitalisierung“ zu entgehen.



Trotz der gestiegenen Terrorgefahr hielt Petri eine Verschärfung von Gesetzen nur in gut begründeten Ausnahmefällen für akzeptabel. Die Sicherheitsarchitektur auf Bundes- wie Landesebene sei bereits nach den Anschlägen von New York im Jahr 2001 deutlich verstärkt worden. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da noch viele Lücken zu schließen gibt“, sagte Petri bei der Vorstellung seines aktuellen Tätigkeitsberichts in München. Kritisch äußerte er sich vor allem über Pläne zur Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung und zur Rundum-Überwachung von Einzelpersonen. Hier müssten die Verhältnismäßigkeit und die Wahrung des „absolut geschützten Bereichs der persönlichen Lebensgestaltung“ gewährleistet bleiben. „Ich werde darauf achten, dass diese Grenzen eingehalten werden“, betonte Petri. Der Gesetzgeber müsse in jedem Fall konkret belegen können, warum ein weiterer Eingriff in Freiheitsrechte der Bürger erforderlich sei.



Kein Verständnis zeigte Petri für Pläne der Bundesregierung, die neue EU-Datenschutzgrundverordnung in einigen Teilbereichen zu unterlaufen. „Der Gesetzentwurf fällt teilweise leider hinter das geltende Datenschutzniveau zurück“, monierte Petri. Außerdem nehme die Bundesregierung Regelungen vor, für die sie keine Kompetenzen habe. Als Beispiele nannte er die Erlaubnis für Versicherungsunternehmen, Einzelfallentscheidungen über Versicherte zu automatisieren und die Vorgaben für die Video-Überwachung durch nicht-öffentliche Stellen. Derartige Regelungen seien für ihn als Datenschützer „irritierend“, sagte Petri. (Jürgen Umlauft)