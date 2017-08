Bittere Wahrheit

Der Anteil derjenigen, die hierzulande Restsympathien für den türkischen Präsidenten Erdogan hegen, dürfte äußerst überschaubar sein. Tatsächlich werden die Kapriolen des Sultans aus Ankara immer dreister: Die Inhaftierung des deutschen Journalisten Deniz Yücel, die Instrumentalisierung von Interpol, um türkischstämmige Autoren im Ausland einzuschüchtern, die Empfehlung an hier lebende Türken, bloß nicht SPD, Grüne oder Union zu wählen oder die ungezogenen Tiraden gegen Bundesaußenminister Gabriel („Wer sind Sie denn?“) – Erdogan lässt nichts aus, um den Empörungspegel in Deutschland in die Höhe zu treiben.



Dass Erdogan-Bashing immer gut kommt, haben auch Politiker im Wahlkampfmodus erkannt. So zuletzt Kanzlerin Merkel, die dafür plädiert, den Ausbau der EU-Zollunion mit der Türkei zu stoppen. In der Tat ist das misslich für die türkische Wirtschaft; leider aber auch für die deutsche, die vom Handel mit der Türkei profitiert – und zwar deutlich stärker als umgekehrt.

Die Bürger freuen sich, wenn der wild gewordene Türkei eins auf die Rübe kriegt - leider aber bleibt die Drohung folgenlos

Noch mehr Zunder wollen SPD-Kanzlerkandidat Schulz und CSU-Chef Seehofer machen: Beide plädierten jüngst dafür, notfalls EU-Beitrittshilfen zu kappen, wenn Erdogan nicht endlich die in der Türkei inhaftierten Deutschen freilässt. Das klingt markig. Klar freuen sich aufgebrachte Bürger, wenn der wild gewordene Türke seinerseits eins auf die Rübe kriegt. Dumm nur, dass sich Erdogan vor dieser Drohung kein bisschen fürchten muss.



Tatsächlich ist es so, dass die EU für die Jahre 2014 bis 2020 maximal 4,2 Milliarden Euro an Hilfsmitteln für den EU-Beitritt der Türkei vorgesehen hat. Ausgegeben sind davon bislang 160 Millionen Euro – für Projekte, die gerade auslaufen. Neue sind aber gar nicht verabredet – und eine Neigung der EU-Staaten, Erdogan weitere Mittel zuzuschustern, existiert nicht. Finanzieller Druck auf Erdogan lässt sich so nicht ausüben. Das gilt im Übrigen auch mit Blick auf die vereinbarten 3 Milliarden Euro für Flüchtlingshilfe in der Türkei – den überwiegenden Teil davon erhalten internationale Hilfsorganisationen.



Ein wirksames Druckmittel, um Erdogans Wüten zu stoppen, ist nicht in Sicht. Das ist nicht nur für Wahlkämpfer, sondern vor allem für die betroffenen Menschen in der Türkei bitter. Aber leider die Wahrheit.