Bundespräsident zu Besuch in München

Zum Auftakt seines Antrittsbesuches in Bayern hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für mehr Vertrauen in die Demokratie geworben. "Demokratie heißt nicht mehr oder weniger, als dass wir uns zutrauen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen", sagte Steinmeier. Dies gelte insbesondere in stürmischen Zeiten. "Unsere Zukunft ist kein Schicksal, sondern liegt in unseren Händen." Demokratie könne auch anstrengend sein und lebe vom Kompromiss und nicht vom Glamour. "Die Demokratie ist die Staatsform der Mutigen."



Zuvor waren Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender mit musikalischen Ehren im Freistaat begrüßt worden. Das Musikkorps der bayerischen Polizei spielte bei nasskaltem Wetter im Hofgarten der Staatskanzlei in München die Nationalhymne und die Bayernhymne. Währenddessen schritten Steinmeier und Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) eine Ehrenformation der Bereitschaftspolizei ab.

Im Anschluss folgte ein Empfang von Seehofer und seiner Frau Karin im Kuppelsaal der Staatskanzlei für das Präsidentenpaar. Daran nahmen neben den Mitgliedern des Kabinetts auch Vertreter von Kirchen und Verbänden sowie Bürger aus allen sieben Regierungsbezirken des Freistaats teil.

"Herr Steinmeier, Sie sprechen uns Bayern aus der Seele"



"Grüß Gott im Freistaat Bayern, wir freuen uns", sagte Seehofer. Er hoffe, dass Steinmeier bei seiner Reise die Weltoffenheit und Gastfreundschaft der Menschen in Bayern spüren werde, sie seien der größte Schatz des Freistaates. "Herr Steinmeier, Sie haben in ihrer Antrittsrede mehr Mut zur Demokratie angemahnt, damit sprechen Sie uns Bayern aus der Seele."



Steinmeier und seine Frau sind noch is Donnerstag in Bayern zu Gast. Knapp zwei Monate nach seiner Vereidigung ist der Besuch der Auftakt zur obligatorischen Antrittsreise des neuen Staatsoberhaupts durch ganz Deutschland. Bis Anfang 2018 will er alle 16 Bundesländer im Rahmen seiner "Deutschlandreise" bereisen und sich für jedes Land zwei Tage Zeit nehmen. Im Fokus der Besuche stehen zentrale Orte der Demokratie - unter anderem will das Präsidentenpaar am Mittag die "DenkStätte Weiße Rose" besuchen, die an den Widerstand der Geschwister Scholl gegen den Nationalsozialismus erinnert.



Steinmeier will seine Reisen dazu nutzen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die sich für die Demokratie einsetzen. Am Donnerstag will Steinmeier verschiedene Orte in Oberbayern besuchen, unter anderem das Schloss Herrenchiemsee und die Stadt Rosenheim. (dpa)