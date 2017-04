CSU fordert Ende des Doppelpasses

Nach der überwiegenden Zustimmung der in Bayern lebenden Türken zu einem Präsidialsystem in Ankara hat CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer erneut ein Ende des Doppelpasses gefordert. "Wir brauchen die Rückkehr zum bewährten Optionsmodell. Der deutsche Pass ist kein Ramschartikel, den man neben der Staatsbürgerschaft des Herkunftslandes mal noch mitnimmt", sagte er.



Eine Mehrheit der in Bayern lebenden Türken hatte für das Präsidialsystem von Staatschef Recep Tayyip Erdogan gestimmt - und damit nach der Auffassung von Scheuer die in der Türkei lebenden Landsleute in eine Autokratie geschickt. Das sei "ein Irrwitz aus Absurdistan", sagte er.



Der deutsche Pass könne nur am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen, sagte Scheuer. Bereits im März hatte er angesichts der jüngsten deutsch-türkischen Auseinandersetzungen für eine Rückkehr zum Optionsmodell plädiert. Auch der CSU-Politiker Stephan Mayer hatte in der "Welt" seine Forderung nach einer strengeren Regelung beim Doppelpass bekräftigt.

62,7 Prozent der in Bayern lebenden Türken stimmten mit "Ja"

Im Generalkonsulat München stimmten nach dem vorläufigen Ergebnis der türkischen Wahlkommission 62,7 Prozent der in Bayern lebenden Türken mit "Ja", 37,3 Prozent mit "Nein". Im Generalkonsulat Nürnberg war die Zustimmung geringer, lag mit 55,4 Prozent aber immer noch in der Mehrheit. 44,6 Prozent der Wähler stimmten dort mit "Nein".

Am Sonntag hatten insgesamt 51,3 Prozent der Türken für eine Verfassungsreform gestimmt, die Präsident Recep Tayyip Erdogan deutlich mehr Macht gibt.

Nach Ansicht von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat die Türkei mit dem Ergebnis des Referendums die EU-Beitrittsgespräche selbst abgebrochen. "Erdogan hat die Türken in der Türkei und in Europa gespalten", sagte Scheuer. Obwohl sich viele Türken für Freiheit und Grundrechte entschieden, habe es nicht gereicht. "Der Despot vom Bosporus will eine veraltete, rückwärtsgewandte Staatsform", sagte der Scheuer. Das knappe Volksvotum müsse respektiert werden. "Wir müssen aber auch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen." Das Land habe über seine Zukunft abgestimmt, die Türkei bewege sich jetzt in Richtung Autokratie. "Die Türkei habe für den Türkxit gestimmt", sagte Scheuer. (dpa)