CSU im Aufwind

Die CSU scheint sich langsam von ihrer historischen Pleite bei der Bundestagswahl zu erholen: Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das RTL/n-tv-Trendbarometer würden derzeit bei der Landtagswahl in Bayern 42 Prozent der Befragten für die Partei stimmen.



Damit könnte die CSU sich zwar im Vergleich zur Bundestagswahl im vergangenen September (38,8 Prozent) deutlich steigern, die 2013 mit 47,7 Prozent errungene absolute Mehrheit im Landtag wäre aber dennoch futsch. Die Umfrage attestiert der CSU auch auf Bundesebene einen Aufwärtstrend: Würde jetzt der Bundestag neu gewählt, würde sie ebenfalls wieder die 40-Prozent-Marke erreichen.



Mit Blick auf die Landtagswahl, die am 14. Oktober im Freistaat ansteht, zeichnet sich der Umfrage zufolge ein Parlament mit sechs Fraktionen ab: Neben der CSU würden auch die SPD mit 14 Prozent (2013: 20,6 Prozent), die Grünen mit 14 Prozent (2013: 8,6 Prozent), die AfD mit 10 Prozent (2013: -), die FDP mit 6 Prozent (2013: 3,3 Prozent) und die Freien Wähler mit 7 Prozent (2013: 9,0 Prozent) einziehen. Die Linke würde wie 2013 mit 3 Prozent (2013: 2,1 Prozent) den Einzug in den Landtag verpassen. (dpa)

Info: Umfrage

Die Daten wurden vom 8. bis 22. Februar 2018 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. In Bayern wurden dazu 1027 Wahlberechtigte befragt. Die statistische Fehlertoleranz beträgt +/- 3 Prozentpunkte.