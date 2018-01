CSU und SPD suchen Wege aus ihren Krisen

Knapp vier Wochen nach seiner Kür zum CSU-Spitzenkandidaten schlägt im fränkischen Kloster Banz die große Stunde von Markus Söder. Bei der am Montag beginnenden Klausur der Landtagsfraktion will der 51-jährige Noch-Finanzminister den Abgeordneten erstmals seinen Kompass für den Wahlkampf präsentieren. Söder soll das Amt des Ministerpräsidenten in den kommenden drei Monaten von CSU-Chef Horst Seehofer übernehmen - deutlich vor der Landtagswahl Mitte Oktober. Die CSU steht derzeit in Umfragen nicht gut da.Genau wie die SPD, die sich ab Dienstag bei ihrer Fraktionsklausur in Kloster Irsee auf die Wahl vorbereiten will.



In den jüngsten Umfragen blieben sowohl die CSU als auch die SPD deutlich hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Während die Christdemokraten mit Werten um die 40 Prozent weit entfernt vom großen Ziel der absoluten Mehrheit sind, dümpelt die SPD gar nur bei Werten um die 15 Prozent.



"Meine Aufgabe ist es, praktische Politik für die Gegenwart zu machen, aber auch längerfristige Strategien für Bayern zu entwickeln", hatte Söder bereits kurz vor dem Jahreswechsel im dpa-Interview erklärt. Ziel sei zunächst eine Politik, die Modernität mit konservativen Werten verbinde für die Zeit bis 2030.



Dazu passt auch das Motto der Klausur "Bayern. Heimat. Zukunft", die am Montag zunächst mit einer Zusammenkunft des Fraktionsvorstandes startet. Erst ab Dienstag werden dann alle 101 Abgeordnete erwartet. Geladen sind zudem Experten Wirtschaft und Politik - unter anderem die Präsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Jutta Cordt, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger, BMW-Chef Harald Krüger und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.



Leitgedanke der Klausur sei die Frage, was die Bürger ganz vorrangig als wichtig erachten, um mit einem guten Gefühl in die Zukunft blicken zu können. Passend dazu will die CSU im Verlauf der Klausur auch eine selbst beauftragte Umfrage veröffentlichen.





SPD muss sich etwas einfallen lassen, um zweitstärkste Kraft zu bleiben

Im knapp 300 Kilometer südlich von Banz gelegenen Kloster Irsee startet die SPD bei ihrer Klausur ebenfalls ins Wahljahr. "Unser politischer Ansatz lautet menschlich und modern", sagte Fraktionschef Markus Rinderspacher. Die SPD wolle sich 2018 insbesondere um Verbesserungen im Alltag der Familien in Bayern kümmern.



Angesichts der schlechten Umfragewerte werden sich die Genossen um ihre Spitzenkandidatin und Landeschefin Natascha Kohnen aber sicher noch mehr einfallen lassen müssen, um zumindest die zweitstärkste Kraft im Land zu bleiben. Sowohl die AfD als auch die Grünen haben sich den Platz hinter der CSU längst zum Ziel gesetzt.



Spannend dürfte dabei auch sein, ob es der SPD nach dem desaströsen Ergebnis bei der Bundestagswahl gelingt, in Bayern wieder Boden gut zu machen. Darüber und über die laufende Suche nach einer Neuauflage der großen Koalition im Bund dürften die Abgeordneten unter anderem mit ihrem Parteichef Martin Schulz sprechen, wenn er am Mittwoch in Irsee zu Gast ist. Weitere Gäste sind die Betriebsratschefs von Audi, Peter Mosch, und MAN, Saki Stimoniaris.



Hoffnung für das Wahljahr schöpft die Bayern-SPD unter anderem aus ihrer breiten Aufstellung auf kommunaler Ebene. Passend dazu wollen sie am Donnerstag unter anderem mit den drei SPD-Bürgermeistern Thomas Jung (Fürth), Dieter Reiter (München) und Ulrich Maly (Nürnberg) über die Zukunft der Städte in Bayern sprechen.

(dpa)