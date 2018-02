CSU-Vorstand billigt Koalitionsvertrag

Als erste der drei beteiligten Parteien hat die CSU den schwarz-roten Koalitionsvertrag gebilligt und damit seitens der CSU den Weg für eine neue Bundesregierung frei gemacht. Der CSU-Vorstand votierte in einer Sitzung am Donnerstag einstimmig für die Vereinbarung. Einen eigenen Parteitag wie bei der CDU oder gar eine Mitgliederbefragung wie bei der SPD wird es bei der CSU nicht geben. "Wenn die SPD dem zustimmt, dann kommt eine sehr schnelle Regierungsbildung noch vor Ostern", sagte CSU-Chef Horst Seehofer.



Wer neben Seehofer, der Bundesinnenminister werden soll, für die CSU einen Ministerposten bekommen soll, bleibt bis auf weiteres offen. Das solle erst nach einer Vorstandssitzung am 5. März bekanntgegeben werden, kündigte Seehofer nach der Vorstandssitzung an. Dann will er auch den genauen Termin für die geplante Amtsübergabe an seinen Nachfolger als bayerischer Ministerpräsident, Markus Söder, nennen.



Die CSU kann wie bisher die Ministerien für Verkehr und Digitales sowie Entwicklung besetzen. Anwärter sind vor allem Generalsekretär Andreas Scheuer, die bisherige Parlamentarische Staatssekretärin Dorothee Bär und der bisherige Entwicklungsminister Gerd Müller.

"Wir haben uns gestern verständigt, dass wir nur die Parteivorsitzenden benennen bei der Besetzung von Ressorts, aber alles Übrige nach dem Mitgliederentscheid der SPD machen", berichtete Seehofer.



"Vieles von dem, was jetzt veröffentlicht ist, trifft nicht zu", betonte der CSU-Vorsitzende und ergänzte: "Die Kanzlerin hat mir gestern nochmal in Berlin gesagt, die ganzen Kabinettslisten, die gestern schon rumgegeistert sind, treffen nicht zu."



Seehofer und weitere CSU-Spitzenpolitiker zeigten sich hoch zufrieden mit den schwarz-roten Verhandlungsergebnissen. "Wir haben viel Gutes für die Leute vorgesehen - das ist ja die Hauptzielsetzung", sagte Seehofer. Als Beispiele nannte er unter anderem den Wohnungsbau, die Soli-Senkung oder die Grundrente. "Das ist ein gutes Werk."

Gibt es jetzt eine Obergrenze für Flüchtlinge? Seehofer meint: Ja

Aus Sicht der CSU sagte Seehofer, man habe die eigenen Wahlziele durchgesetzt und "manches verhindert", etwa die Bürgerversicherung. Und beim Familiennachzug von Flüchtlingen habe man "eine sehr akzeptable Lösung zwischen Humanität und Begrenzung des Zuzugs".



Auf den Vorhalt, dass die CSU ja keine Obergrenze für Flüchtlinge durchgesetzt habe, sagte Seehofer: "Es steht drin eine Spanne von 180 000 bis 220 000 Zuzugsbegrenzung im Jahr. Aus dieser Spanne können Sie schon entnehmen, wenn Sie das Mittel nehmen, dass unsere 200 000 in Wahrheit in diesem Vertrag stehen." Und unmittelbar danach stehe der Satz, dass man die geplanten Maßnahmen an dieser Spanne ausrichte. Die CSU hatte darauf gedrungen, maximal 200 000 neu eintreffende Flüchtlinge pro Jahr in Deutschland aufzunehmen.



CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte: "Wir haben ein starkes Ergebnis für die CSU erreicht, sowohl was die Inhalte anbelangt, als auch was die Ressortverteilung anbelangt." Das Innenministerium mit Seehofer sei ein starkes Signal für die Kraft der CSU in Berlin. Zudem sei das Verkehrsministerium mit der Digitalisierung ein echtes Zukunftsministerium, das Entwicklungsministerium zeige die internationale Kompetenz der CSU.



Söder betonte, die Mehrzahl der Deutschen sei erleichtert, dass es nun endlich die Chance auf eine stabile Regierung gebe. Er lobte zudem, mit den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag und Seehofer als Innenminister habe man die Chance, das Thema Zuwanderung anders zu behandeln als vorher - das sei ja auch der Wählerauftrag aus der Bundestagswahl. Wermutstropfen sei nur, dass das Finanzministerium an die SPD gehe. Die Stabilitätspolitik dürfe sich aber nicht ändern.



Scheuer wies Kritik etwa aus der Wirtschaft am Koalitionsvertrag zurück. "Es ist nicht alles super-super an dieser Stelle, aber es ist sehr, sehr gut", sagte er. Das Wirtschaftsministerium und die Zuständigkeit für die Energiepolitik seien in Unions-Hand, und die Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt erhalte man. Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner sagte: "Mit der FDP hätten wir einen wirtschaftsfreundlicheren Kurs durch- und mutigere Steuerreformen umsetzen können." Die "Fahnenflucht" der FDP am Ende der Jamaika-Verhandlungen bleibe für sie aber unverständlich.



Zu Kritik, die SPD habe zu viele gewichtige Ministerien bekommen, sagte Scheuer, Verhandlungen seien "am Schluss immer ein Kompromiss". Hier sei es am Ende nämlich "eng geworden". Scheuer betonte allerdings: "Ein Scheitern wäre an dieser Stelle ein sehr schlimmes Signal auch gewesen. Und dies hat uns auch getrieben." Seehofer berichtete, es habe die Frage im Raum gestanden "Geht's weiter oder nicht?". Letztlich sei der Kompromiss aber ein "Akt der Verantwortung für die Demokratie" gewesen. Alle drei Parteien hätten "riesigen Schaden genommen", auf Jahre hinaus, wenn wegen der Postenverteilung die Gespräche gescheitert wären, betonte Seehofer. (dpa)