Das Bierzelt bebt

Der amtierende Bundeskanzler nimmt die Euphorie, die im SPD-Festzelt in Vilshofen fast schon mit Händen zu greifen ist, mit Humor. "Hier spricht die Vor-Band von Martin Schulz", sagt der österreichische Regierungschef Christian Kern zu Beginn seiner Gastrede auf der SPD-Aschermittwochs-Kundgebung in Niederbayern. Und unter dem Jubel von mehreren Tausend SPD-Anhängern sagt der SPÖ-Politiker voraus, nach der Bundestagswahl im September würden "Österreich und Deutschland einen roten Bundeskanzler haben".



Damit ist der Ton gesetzt für den Rest des Vormittags, der so anders ist als die SPD-Aschermittwochs-Veranstaltungen in den Vorjahren: zufriedene, euphorische Genossen, wohin man blickt. Bis ganz hinten sind die Bänke im Festzelt gefüllt, das nach Parteiangaben 5000 Besuchern Platz bietet. Sie alle wollen den SPD-Kanzlerkandidaten und großen Hoffnungsträger Martin Schulz erleben. Womöglich sind es sogar mehr Zuhörer als bei der CSU in der Dreiländerhalle von Passau, die nach offiziellen Angaben 4100 Besucher fasst. Den Nachweis kann oder will in Vilshofen keiner erbringen - doch die Sozialdemokraten fühlen sich auch so als die großen Gewinner.



"Ich hab' gelesen, die gefühlte Mehrheit sitzt in Passau", sagt Schulz schon beim Eintreffen am Festzelt mit Blick auf entsprechende Äußerungen von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer - und fügt dann hinzu: "Ich glaube, die tatsächliche Mehrheit sitzt hier."

Leidenschaftliches Plädoyer für mehr soziale Gerechtigkeit

Der Jubel ist jedenfalls immens, auch wenn Schulz keine neuen Botschaften mitgebracht hat, wohl aber eine sehr emotionale Rede. In einem leidenschaftlichen Plädoyer verspricht er mehr soziale Gerechtigkeit und kündigt einen entschiedenen Kampf gegen Rassismus und Ausgrenzung an, gegen "die Konjunkturritter der Angst, die aus Angst Hass machen". Die AfD nennt er eine "Schande für Deutschland". Und auch US-Präsident Donald Trump überzieht Schulz mit Kritik: Wer andere Meinungen als Lügenpresse diffamiere, der lege "die Axt an die Wurzeln der Demokratie - ob er Präsident der USA ist oder in einer Pegida-Demonstration mitmarschiert. Beides ist nicht akzeptabel."



Dabei kritisiert er auch CSU-Chef Horst Seehofer, der die Tatkraft Trumps gelobt hatte: Wenn jemand Mauern bauen wolle, die Medien als Fake-News bezeichne und Minderheiten diskriminiere, "dann muss man ihn kritisieren und nicht seine Tatkraft loben", sagt Schulz.



Und noch an anderer Stelle geht Schulz Seehofer an - als er sich gegen Vorwürfe wehrt, er - Schulz - rede das Land schlecht. Er zitiert Seehofer, der in der "Passauer Neuen Presse" unter anderem von Sorgen und "Verlustängsten" vieler Menschen gesprochen hatte. "Was macht der denn?", schleudert Schulz Seehofer entgegen. "Der gibt die Begründung dafür ab, warum es richtig ist, die SPD zu wählen."

"Ich trete an, um Bundeskanzler zu werden."

Kanzlerin Angela Merkel und die CDU kommen in seiner Rede dagegen kaum vor. Schulz spottet ein wenig über die "Zwangsehe" von CDU und CSU und sagt unter Gelächter: "Die sind nicht mehr ganz beisammen."



Am meisten Applaus aber bekommt Schulz, als er einfach nur den Machtanspruch der SPD für die Zeit nach der Bundestagswahl untermauert, mit bekannten Sätzen: "Die SPD tritt an, um die stärkste politische Kraft in der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Und ich (...) trete an, um Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden." Da brandet Jubel auf - genauso wie am Ende seiner Rede, als Schulz voraussagt, man werde bei der Bundestagswahl ins Bett gehen und "mit dem Wahlsieg der SPD" aufwachen. Da recken die Genossen ihre Plakate in die Höhe, auf denen "Jetzt ist Schulz!" oder "Zeit für Martin!" steht. Und der Vilshofener SPD-Bürgermeister Florian Gams meint: "Eine Stimmung, von der andere nur träumen können". (Christoph Trost, dpa)