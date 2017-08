Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

CSU-Chef Horst Seehofer kann sich nicht zuletzt wegen des Streits um die Zukunft der Verbrennungsmotoren nach der Wahl keine Koalition mit den Grünen mehr vorstellen. "Ich habe in den letzten Wochen und Monaten zwischen den Zeilen immer wieder angedeutet, man könnte auch mit den Grünen reden, sondieren. Aber das haben die jetzt kräftig verspielt", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Abendzeitung". Als weitere Gründe nannte Seehofer die Steuerpolitik der Grünen sowie die Meinungsdifferenzen bei der Zuwanderung und der inneren Sicherheit - "das können wir nicht machen".



Dagegen sieht Seehofer die FDP um Parteichef Christian Lindner weiter als einen potenziellen Koalitionspartner. "Der ist auch nicht einfach, aber da gibt es wenigstens in den wichtigsten Punkten Übereinstimmungen".

Als Kind wurde Seehofer gehänselt

Private Einblicke konnte die "AZ" dem 68-Jährigen auch entlocken: In seiner Schulzeit habe Seehofer wegen seiner Größe und Kleidung den Spitznamen "Lulatsch" gehabt. "Das war einerseits lustig, andererseits diskriminierend", sagte er. Er sei damals ein spindeldürrer Schüler gewesen. "Besonders die Größe war eher außergewöhnlich. Ich hatte immer Hochwasserhosen, weil meine Mutter nicht dauernd die Hose wieder auslassen wollte, was zu Hänseleien führte."



Darüber hinaus bekannte Seehofer, für seine Frau Karin seit vielen Jahren nicht mehr gekocht zu haben. "Also nicht in diesem Jahrzehnt", sagte er. "Mei, ich kann's einfach nicht. Und meine Frau kocht super, warum sollte ich da ihre Kreise stören."

(dpa)