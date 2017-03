Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Mit harschen Anwürfen gegen die CSU und die große Koalition in Berlin haben die Grünen ihre Anhänger beim Politischen Aschermittwoch auf den Bundestagswahlkampf eingeschworen. "Die große Koalition hat diesem Land nicht gut getan", rief Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt in Landshut den Gästen zu. "Bei der Bundestagswahl wird darüber entschieden, ob unsere Kinder noch saubere Luft und sauberes Wasser haben und einen Planeten, der gesund ist." Die Grünen seien zuversichtlich, im Herbst Regierungsverantwortung mit zu übernehmen, sagte die grüne Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl. "Das schaffen wir."



Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth sagte: "Es freut mich wirklich sehr, dass mit Martin Schulz Schwung in den Wahlkampf kommt." Was die ökologische und soziale Modernisierung angehe, so hätten aber "weder Martin Schulz noch Angela Merkel die richtigen Antworten im Gepäck".

"Bräsige GroKo" geht ihrem Ende entgegen

Roth und andere Redner riefen die CSU auf, rechte Gruppen nicht rechts zu überholen. Man könne Pegida und die AfD nicht bekämpfen, indem man ihre Parolen wiederhole. Die Grünen warnten auch vor Donald Trump. "Ein Mann, der meint, Amerika müsse wieder Kriege führen, den findet Horst Seehofer gut", sagte Göring-Eckardt. Die Grünen wollten als eigenständige Kraft in den Wahlkampf ziehen. "Wir sind nicht die Umwelt-App von irgendjemand." Dass die Partei derzeit bei Umfragen nicht gut wegkomme, sage nichts. "Man gewinnt ja nicht mit Umfragen."



Landeschef Eike Hallitzky sagte, die "bräsige GroKo" gehe ihrem Ende entgegen. Landeschefin Sigi Hagl kritisierte die Abschiebungen nach Afghanistan sowie Obergrenzen für Flüchtlinge. Diese seien "inhuman und rechtswidrig, doch das schert die CSU nicht".



Markige Worte fand der Grünen-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann. "Nullleiter" nannte er Horst Seehofer und "Heimatzerstörer" Markus Söder. Beiden warf er vor, den Umweltschutz zu vernachlässigen. (Sabine Dobel, dpa)