Den Paragrafendschungel entmisten

Die Staatsregierung setzt einen eigenen Beauftragten für Bürokratieabbau ein. Den Posten soll der Landtagsabgeordnete Walter Nussel (CSU) bekommen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen in München erfuhr.



Das neue Amt und die Personalie sollen in der Kabinettssitzung an diesem Dienstag besprochen und beschlossen werden. Der Beauftragte soll - ähnlich wie der Posten des Integrationsbeauftragten - direkt in der Staatskanzlei angesiedelt werden. Er soll die Staatsregierung "bei ihren Anstrengungen für weniger Bürokratie" gezielt unterstützen, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Die Personalie wollte eine Sprecherin am Montag aber nicht kommentieren.



Nussel ist seit 2013 CSU-Landtagsabgeordneter für den Stimmkreis Erlangen-Höchstadt. Er sitzt im Petitions- und Wirtschaftsausschuss.



Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat den Bürokratieabbau schon vor Jahren zum Ziel erklärt - und eine sogenannten Paragrafenbremse ausgerufen: Zu Beginn der laufenden Legislaturperiode kündigte er an, die Zahl der Gesetze und Verordnungen im Freistaat reduzieren zu wollen. Staatskanzleichef Marcel Huber (CSU) zog erst vor kurzem eine positive Zwischenbilanz: Die Zahl der bayerischen Gesetze und Verordnungen sei seit 2013 um mehr als fünf Prozent zurückgegangen.

(Christoh Trost, dpa)