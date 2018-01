Der Freistaat muss endlich handeln

Welche genauen Schäden verursacht wurden durch Sturmtief Friederike, das unlängst über den Freistaat zog, lässt sich noch nicht exakt feststellen. Momentan beschäftigen sich Verwaltungen und Versicherungen noch mit der Auflistung dessen, was das Hochwasser in der zweiten Januarwoche landesweit angerichtet hat. Und die Verwüstungen des Sturms Xavier vom vergangenen Oktober sind ebenfalls noch nicht komplett erfasst.



Doch fest steht bereits, dass das Unwetter Kolle – es wütete 2017 – 2,3 Millionen Festmeter Holz zerstörte. Mehr Schäden im Wald richtete nur Tief Niklas im Jahr 2015 an. Derweil hat der Lawinenwarndienst Bayern für die Ammergauer und Werdenfelser Alpen die Gefahrenstufe 4 ausgerufen. Das bedeutet: Schon ein einzelner Skifahrer kann eine Lawine auslösen.



Der Klimwandel ist in Bayern angekommen – und zwar nicht nur mit herbstlich-milden Temperaturen im tiefsten Winter, sondern auch mit gehäuften umweltbedingten Schäden der öffentlichen Infrastruktur.



Wohlgemerkt: Was wir aktuell erleben, ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Der Wissenschaftler Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgen-Forschung erklärt: „Die Zunahme der Hochwasserrisiken in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten wird durch die Menge an Treibhausgasen verursacht, die wir bereits in die Atmosphäre gebracht haben.“ Bis zu vier Mal häufiger als bisher werde der Freistaat in den nächsten Jahren von Hochwassern heimgesucht werden, warnt Levermann.



Gerade teilte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Munich Re mit: „Die Schäden durch wetterbedingte Katastrophen brachen 2017 alle bisherigen Rekorde.“ 270 Milliarden Euro kostete alles zusammen. Nur mal zum Vergleich: Der Doppelhaushalt des Freistaats Bayern für die Jahre 2017 und 2018 umfasst 117 Milliarden Euro.

Die Verwaltungen denken noch zu ressortorientiert

Die Problematik steht auch im Mittelpunkt des IFAT-Zukunftsdialogs in der Messe München am 23. Januar 2018 unter dem Motto „Wetterextreme – sind wir hilflos?“ Diskutiert wird dabei, auf welche Weise die Städte der Zukunft unwetter-widerstandsfähiger gestaltet werden können und was Umwelttechnologie leisten kann, um Stürmen, Starkregen oder Dürren etwas entgegenzusetzen.



Einer der dortigen Referenten, der Stadtplaner Gerhard Hauber, plädiert für ein radikales Umdenken bei urbanen Konzepten. Im Mittelpunkt sollte nicht mehr der Gedanke stehen, das überschüssige Wasser in den Untergrund zu drücken, sondern es gezielt durch die Stadt zu leiten, damit es möglichst wenig Schäden anrichtet. Untern anderem müssten dafür Straßen mit einem anderen Gefälle gebaut werden. Mit den Wassermengen, so Hauber, könnte man auch Parks fluten – wo das Wasser dann gespeichert werde und in den immer heißeren Sommern Verdunstungskühle spenden könne.



Unter anderem hat man auch bei Siemens das ökonomische Potenzial des Klimawandels erkannt. Markus Lade – auch er spricht beim IFAT-Zukunftsdialog – ist Technologieexperte mit dem Schwerpunkt digitale Wasserwirtschaft beim Münchner Siemens-Konzern. Zu seinen Aufgaben gehört es, zu planen, wann und wo bei künftigen Hochwassern aus den Kanalisationen das Wasser gezielt abgeleitet werden kann. Denn häufig ergießt sich die stinkende Brühe dann irgendwo in die Landschaft. In Bayern kommt diese Technologie allerdings noch nicht zum Einsatz, stattdessen läuft ein Pilotprojekt im nordrhein-westfälischen Rhein-Erft-Kreis.



Den Zwang zum Handeln hat man im Freistaat bisher ohnehin nur eingeschränkt akzeptiert. Da wird beispielsweise unter dem Vorwand der regionalen Wirtschaftsförderung und mit Verweis auf das Selbstbestimmungsrecht der Kommunen die Landschaft weiter munter zubetoniert, da dürfen Hoteliers, die das Ende der Schneewinter nicht akzeptieren wollen, weiter energiefressende Beschneiungsanlagen für Ski-Fanatiker betreiben oder widersinnige Schlepplifte in die Landschaft klotzen.



Und allein der Gedanke an mögliche Fahrverbote für CO2-Schleudern löst bei der Auto-Lobby und wirtschaftshörigen Politikern Wehklagen darüber aus, der Wirtschaftsstandort Deutschland stehe dann vor dem Aus.



Eine „Generationenaufgabe“ werde das ökologisch-technische Umdenken, gibt Stadtplaner Hauber zu bedenken. Die meisten Bürgermeister seien sich des Problems längst bewusst. Viele hätten in den vergangenen Jahren auch entsprechendes Equipment angeschafft, also mobile Schutzwände, Stromerzeuger und sogenannte Flachwasserschubboote. Probleme sieht Hauber aktuell vor allem mit den nachgeordneten Verwaltungen. Diese dächten noch viel zu sehr und eifersüchtig in Ressortzuständigkeiten. „Das Tiefbauamt redet nicht mit dem Wasserwirtschaftsamt, und das Grünflächenamt macht wiederum sein eigenes Ding,“, ärgert sich Hauber.



Aber warum sollte es in den Kommunen anders zugehen als auf Landesebene, siehe das Beispiel der Gemeinde Wörth an der Donau. Während das bayerische Umweltministerium dort vernünftigerweise Flutpolder ins Gespräch brachte – die natürlich nicht allen Grundstückeignern gefallen –, tönte Heimatstaatssekretär Albert Füracker, „dass kein Polder gebaut wird, bevor nicht alle anderen verfügbaren Mittel ausgeschöpft sind“. (André Paul)