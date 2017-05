Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Missbrauchsfälle und Rechtsextremismus haben die Bundeswehr in Verruf gebracht. Der Kriminologe Christian Pfeiffer, der von 2000 bis 2003 auch niedersächsischer Justizminister war, soll die Missstände untersuchen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat den 73-Jährigen jetzt damit beauftragt, die innere Verfasstheit der Truppe zu analysieren.



BSZ: Herr Professor Pfeiffer, wir erreichen Sie diese Woche in New York. Ein beruflicher Termin?

Christian Pfeiffer: Ja und nein. Ich hatte hier 2015 eine Gastprofessur und wollte nun dabei sein, wenn der Präsident des College, ein enger persönlicher Freund, diese Woche verabschiedet wird. Zweitens bin ich hier wegen eines Forschungsprojekts, mit dem wir klären möchten, ob einzelne Bundesstaaten dazu gebracht werden können, das elterliche Züchtigungsrecht ersatzlos zu streichen. In Deutschland konnten wir Wissenschaftler im Jahr 2000 die Politik hiervon überzeugen. „Mehr Liebe, weniger Hiebe“ heißt seitdem das Motto, was sich hervorragend bewährt hat.



BSZ: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat Sie vor einem guten Monat beauftragt, die innere Lage der Bundeswehr zu erkunden. Anlass war eine Reihe von Übergriffen innerhalb der Bundeswehr.

Pfeiffer: Ich bekomme jetzt schon sehr viel Post von Betroffenen und bin so etwas wie eine Klagemauer geworden. Es wird aber nicht allein darum gehen, zu klären, was alles schiefläuft in der Bundeswehr. Wir möchten auch herausfinden, was gut läuft, in welchen Einheiten es wenig zu beklagen gibt. Daraus lassen sich dann nämlich Schlüsse für die Zukunft ziehen, mit denen die Bundeswehr aus eigener Kraft den Präventionsprozess einleiten kann.



BSZ: Auch um mutmaßliche Täter wie den aktuell terrorverdächtigen Franko A. künftig früher aufzudecken?

Pfeiffer: Er hat wohl davon profitiert, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wegen des riesigen Flüchtlingsansturms im Schnellverfahren neue Leute ausgebildet und angestellt hat. Das hat die Fehlergefahr stark erhöht. Was das Militär angeht, hat sein französischer Hochschullehrer das rechtsradikale Gedankengut ja sofort gemeldet, und Franko A. wurde auch überprüft. Nur Konsequenzen hat die Bundeswehr offenbar keine gezogen. Das wird jetzt sehr kritisch durchleuchtet. Man kann nur hoffen, dass Franko A. und seine Helfer sich als Einzelfall herausstellen.



BSZ: War es ein Fehler, die Wehrpflicht abzuschaffen? Ist die Bundeswehr nach rechts gerückt?

Pfeiffer: Jedes Militär hat Probleme mit Leuten, die sich von Waffen, Kampf und überzogener Männlichkeit stark angezogen fühlen. Das sind natürlich Attraktionspunkte für Menschen aus dem rechten Spektrum. Aber wie sehr hat der Wandel von der Wehrpflicht- zur Freiwilligenarmee die Bundeswehr wirklich verändert? Es soll heute mehr ostdeutsche als westdeutsche Freiwillige geben, habe ich gehört, und unter den Migranten mehr Russisch- als Türkischstämmige. Wozu das führt, da kann man jetzt lange spekulieren. Ich würde die Frage lieber nach Abschluss unserer Forschungsarbeiten beantworten.



BSZ: Was kann man generell tun, um Radikalisierung innerhalb von Streitkräften zu verhindern?

Pfeiffer: Gerade Offiziere und Unteroffiziere sollten im Rahmen ihrer Ausbildung standardmäßig für solche Fragen und für die Vermittlung von Grundwerten sensibilisiert werden, damit sie fit sind, über diese Thesen mit den Soldaten zu diskutieren. Ansatzpunkt Nummer eins sind die Köpfe der Soldaten. Die muss man erreichen und ins Debattieren bringen. Wir möchten auch klären, wieweit dies schon passiert. Außerdem möchten wir Schwerpunkte setzen, also beispielsweise mit unserem anonymen Fragebogen alle Frauen in der Bundeswehr erreichen oder auch die Soldaten mit Migrationshintergrund. Und schließlich will ich nochmal klar herausstellen: Wir suchen die positiven Beispiele in der Bundeswehr. Denn davon können sich dann diejenigen Einheiten etwas abschauen, in denen es nicht gut läuft.



BSZ: Wie sehen solche Beispiele in der Regel aus?

Pfeiffer: Es geht meist um die Kommunikation von oben nach unten. Hierzu ein Beispiel aus unserer Strafvollzugsforschung: Die Gewaltrate zwischen Gefangenen ist umso höher, je autoritärer und repressiver die Anstaltsbediensteten mit ihnen umgehen. Die Bediensteten werden wieder durch das geprägt, was sie von ihren Vorgesetzten erfahren. Wer nach oben buckeln muss, wird nach unten treten, sagt schon der Volksmund. Darum spielt der anstaltsinterne Führungsstil eine große Rolle. Genau das hat die Ministerin in Bezug auf die Führungskultur in der Bundeswehr angesprochen. Das möchten wir nun gern empirisch überprüfen.



BSZ: Sie haben sich bereits stark engagiert bei der Aufklärung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Was haben Bundeswehr und katholische Kirche gemeinsam?

Pfeiffer: Gemeinsam ist, dass ich dazu aufgerufen wurde, Probleme zu klären. Aber dann gibt es einen zentralen Unterschied. Als Frau von der Leyen mir das Angebot für diesen Forschungsauftrag unterbreitete, geschah das nicht im Sinne einer Auftragsforschung, bei der der Geldgeber auch darüber bestimmt, ob und wie später veröffentlicht wird. Genau das hatte die katholische Kirche bei mir erfolglos versucht. Stattdessen wurde uns von der Ministerin Forschungsfreiheit angeboten. Über unsere Ergebnisse werden wir intensiv mit der Bundeswehr diskutieren und deren Argumente berücksichtigen. Aber wir sind in der Veröffentlichung unserer Erkenntnisse völlig frei.



BSZ: Der Ukraine-Konflikt, die Brexit-Entscheidung, die Wahl Trumps zum US-Präsidenten haben uns alle ordentlich durchgeschüttelt. Rufe nach mehr Grenzen, mehr Autorität, weniger Freiheit werden lauter. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie als Präventionsexperte auf unsere Gesellschaft im Jahr 2017 schauen?

Pfeiffer: In Deutschland haben sich die relevanten gesellschaftlichen Kräfte seit 1945 schrittweise von autoritärem Gedankengut entfernt. So konnten wir belegen, dass durch weniger Schläge, weniger Repressalien und mehr Zuwendung in der elterlichen Erziehung bei den Menschen mehr Kreativität und weniger Gewalt entsteht. So sind vollendete Tötungen seit 2000 um 40 Prozent zurückgegangen, Schusswaffentötungen haben sogar seit Mitte der 90er um drei Viertel abgenommen. t. Das verdient Beachtung, gerade im Vergleich mit den USA. Hier gibt es liberale Leuchttürme wie New York, aber auch zahlreiche finstere Regionen mit massiver autoritärer Unterdrückung, in denen die Menschen ihre Schusswaffen lieben und voller Überzeugung ihre Kinder züchtigen. Aus kriminologischer Sicht spricht nichts für die Wiederbelebung derart autoritärer Strukturen und das Errichten von Mauern in den Köpfen oder zwischen den Ländern. (Interview: Jan Dermietzel)

Foto: Der Kriminologe Christian Pfeiffer ist ehemaliger Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN). (dpa)