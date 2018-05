Der Mehrfrontenkampf der CSU

Eigentlich sollte es auf der CSU-Vorstandsklausur am Samstag ja um die etwas größeren Linien gehen, Taktik und Strategien im Landtagswahljahr 2018. Doch dann muss Ministerpräsident und Spitzenkandidat Markus Söder erstmal etwas geraderücken, es zumindest versuchen. Er baut sich vor den Mikrofonen auf, hält - das kommt selten vor - einen handbeschriebenen Zettel in der Hand, und beginnt.



Alle warten darauf, was Söder zum Polizeiaufgabengesetz zu sagen hat. Das Gesetzesvorhaben, mit dem die Befugnisse der bayerischen Polizei deutlich ausgeweitet werden, hat am Donnerstag mehrere zehntausend Menschen auf die Straße getrieben - eine solche Demonstration gegen eine amtierende Staatsregierung gab es seit vielen Jahren nicht.



Söder hat erkannt, dass der Protest eine kritische Masse erreicht hat. Doch seine erste Botschaft ist: Das Gesetz bleibt, wie es ist. Es sei notwendig, es schütze die Menschen. Aber, und das ist seine zweite Botschaft: Man nehme die Sorgen und Ängste ernst. Mit einer Kommission, die die Umsetzung des Gesetzes kritisch begleiten soll, hofft Söder den Protest eindämmen zu können. Die Opposition aber protestiert: nur eine Beruhigungspille. Geht Söders Plan nicht auf?

Söders Maxime: Probleme so schnell wie möglich aus dem Weg schaffen

Das ist offenkundig eine Handlungsmaxime Söders im Landtagswahljahr: Probleme so schnell wie möglich aus dem Weg schaffen, irgendwie. Umstrittene Lift-Pläne im Allgäu, die die CSU jahrelang unterstützt und vorangetrieben hat - hat er kassiert. Die Idee eines dritten Nationalparks ebenfalls - zu groß waren die Proteste in den betreffenden Regionen. Ein Psychiatriegesetz, das selbst in den Augen vieler CSU-Abgeordneter völlig maßlos war - wurde flugs entschärft. Und ein Volksbegehren der Freien Wähler gegen die umstrittenen Straßenausbaubeiträge kontert die CSU und wird lieber selber aktiv.



Beim Polizeiaufgabengesetz ist die Sache so einfach nicht. Da wird die Gratwanderung, die die CSU, die auch Söder vollführen muss, offenkundig: klare Kante für den Rechtsstaat zeigen, aber keine maßlose Härte. Zu sehr nachgeben kann die Staatsregierung aus eigener Warte bei dem Thema kaum, will sie nicht unglaubwürdig erscheinen.



Gerade dieses, doch eigentlich alle Beispiele zeigen, in welch schwierigen Mehrfrontenkampf sich die CSU im Landtagswahljahr befindet: Sie muss um stramm konservative Wähler kämpfen, auch um solche am rechten Rand. Und sie muss um die Stimmen in der sogenannten "bürgerlichen Mitte" kämpfen. Beides ist nötig, will die CSU überhaupt eine Chance haben, bei der Wahl am 14. Oktober die absolute Mehrheit im Landtag zu verteidigen. Jüngsten Umfragen zufolge ein äußerst schwieriges Unterfangen: Zuletzt landete die CSU bei 41 bis maximal 44 Prozent.

Die CSU will zeigen, dass die AfD unbayerisch sei

Auffällig bei der Vorstandsklausur ist, mit welch scharfen Tönen die CSU nun die AfD attackiert. Söder betont, die CSU wolle "zeigen, dass die AfD unbayerisch ist, dass sie mit Bayern überhaupt nichts zu tun hat". Und in einem internen Strategiepapier heißt es Richtung AfD noch deutlicher: "Brauner Schmutz hat in Bayern nichts verloren!"



Andererseits greift die CSU auch alle anderen an, die dem Projekt absolute Mehrheit im Weg stehen könnten: FDP ("verantwortungslos"), Grüne ("Wertegleichgültigkeit und Ökofundamentalismus"), Freie Wähler ("Freibierpopulismus"), und auch die SPD ("orientierungslos"). FDP, Freie Wähler und Grüne haben sich der CSU tatsächlich längst als potenzielle Regierungspartner angeboten. Das macht es für die CSU zusätzlich schwierig: dass bayerische Wähler sich jüngsten Umfragen zufolge sehr gut diverse Koalitionsregierungen vorstellen können.



Ziel der CSU muss also sein, die anderen Parteien möglichst klein zu halten. Gibt es ein Sechs-Parteien-Parlament, wie dies derzeit alle Umfragen nahelegen, ist die absolute Mehrheit wohl futsch. Also propagiert die CSU in ihrem Strategiepapier, man wolle "allen bürgerlichen Stimmen im Land eine politische Heimat geben". "Zum Bayern-Gen gehört, dass wir die bürgerliche Mehrheit in unserem Lande wieder hinter einer politischen Kraft vereinigen", heißt es da. Und: "Wir haben den Alleinvertretungsanspruch für das bürgerliche Lager."



Und wie soll das gelingen? "Machen und kümmern" hat Söder als Regierungsmotto ausgegeben. Und nimmt Milliarden für Familien und Pflegebedürftige in die Hand, aber auch für viele weitere Themen und Projekte. Liefern muss auch CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der gibt als Credo aus: "Die AfD macht man überflüssig, wenn man in den Bereichen Europa, Sicherheit und Zuwanderung eine Politik verwirklicht, die dem Mehrheitswillen der Bevölkerung gerecht wird." Zudem verteidigt er gleich noch, indirekt wenigstens, Söders Projekt, in allen Behörden im Freistaat Kreuze aufhängen zu lassen.



Der Streit ums Polizeiaufgabengesetz, der geht aber weiter. Am Dienstagabend soll das Gesetz im Landtag beschlossen werden, zu später Stunde. Es wird eine laute, eine heftige Debatte werden.

Aber wem wird es am Ende nutzen? Geht die CSU-Strategie auf? Bis zum 14. Oktober sind es noch fünf Monate. Dann wird es Klarheit geben.

(Christoph Trost, dpa)