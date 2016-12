Der schlimme Verdacht der Opposition

Es ist schon merkwürdig: Einerseits fühlt sich die CSU genötigt, mit einem eigenen Artikel im bayerischen Integrationsgesetz auch Rundfunk und Medien auf die „Leitkultur“ einzuschwören: „Die Angebote in Rundfunk und Telemedien sollen einen Beitrag zur Vermittlung der deutschen Sprache und der Leitkultur leisten“, heißt es in Artikel 11, Satz 2. Fragt man aber nach, woran es beim Rundfunk denn konkret hapere, kommen nur Lobeshymnen: „Gerade der BR wirkt in höchstem Maße identitätsstiftend“, schwärmt Markus Blume, medienpolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion. Berichte über den Ursprung gelebter bayerischer christlicher Traditionen etwa seien doch wichtige Beiträge „zur Vermittlung unserer Leitkultur“. Auch aus dem Hause von Medienministerin Ilse Aigner kommt Anerkennung: „In den Sendungen sind unsere Werte präsent.“ Das neue Gesetz wolle „hieran nichts ändern“. Wozu dann das alles?



Das Gesetz soll dazu „ermuntern“, die Leitkultur verstärkt zu berücksichtigen, heißt es im offiziellen Kommentar. Die CSU wolle erreichen, „dass künftig ein Kommentator des BR darüber nachdenkt, ob er mit einer völlig berechtigten Kritik an diesem schwammigen Begriff Leitkultur eine gesetzeswidrige Meinung äußert“, vermutet Martina Fehlner, medienpolitische Sprecherin der Landtags-SPD. Also eine Schere in den Köpfen einbauen.

Natürlich weiß die CSU, dass sie den Sendern keine inhaltlichen Vorgaben machen darf

Und die Grüne Ulrike Gote schimpft: „Was der CSU bisher über Interventionen beim BR-Intendanten oder über den Rundfunkrat nicht gelang, schreibt sie nun in ihr Spaltungsgesetz.“ Auch der Freie Wähler Michael Piazolo betont: „Das ist keine Ermunterung – der Begriff ,sollen’ impliziert eine rechtliche Verpflichtung.“ Das Urteil der Opposition lautet deshalb unisono: „Artikel 11 verletzt die grundgesetzlich verbriefte Rundfunkfreiheit.“

Natürlich weiß aber auch die CSU, dass sie Sendern keine inhaltlichen Vorgaben machen darf. „Tatsächlich ist der Satz ein sogenannter Programmsatz“, erklärt denn auch Gero Himmelsbach, Honorarprofessor für Medienrecht an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. „Er stellt also keine Verpflichtung dar.“



In den Sendeanstalten gibt man sich ohnehin gelassen. Der Programmauftrag des BR ergebe sich aus dem Bayerischen Rundfunkgesetz und dem Rundfunkstaatsvertrag, er habe deshalb „einen objektiven und umfassenden Überblick über das Geschehen in allen Lebensbereichen“ zu geben, erklärt eine Sprecherin des BR. „Der Auftrag geht also weit über Artikel 11 des Bayerischen Integrationsgesetzes hinaus, dieser ist damit ohnehin abgedeckt.“ Und auch bei der privaten Sendergruppe ProSiebenSat.1 betont man: „Wir brauchen keine Ermunterung, wir sind bei diesem Thema bereits sehr wach.“



Auch die Kreativen selbst geben sich entspannt. Für die Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm stehe die Stiftung kultureller Identität und damit der Kulturauftrag ohnehin „im Zentrum“, erklärt Regionalvorstand Elias Chatzis.



Sicher aber ist: Die Beiträge vor allem aus dem Hause BR werden künftig mit Argusaugen betrachtet – von den Kritikern des Integrationsgesetzes, aber wohl auch von der CSU.

(Angelika Kahl)