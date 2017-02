Derbe Debatten im Schatten der Bundestagswahl

Nach einem Jahr Pause wegen des schweren Zugunglücks in Bad Aibling steht in der kommenden Woche wieder der politische Aschermittwoch in Niederbayern an. Das traditionsreiche und gerne ins derbe abgleitende Renderduell von Spitzenpolitikern aus allen großen Parteien in Deutschland war im vergangenen Jahr aus Rücksicht auf die vielen Todesopfer kurzfristig ausgefallen. Doch das ist Vergangenheit und es ist davon auszugehen, dass sich die Redner nicht zuletzt wegen der am 24. September anstehenden Bundestagswahl nichts schenken werden. Die Besucher wird es freuen: alleine zu den beiden größten Veranstaltungen von CSU und SPD in Passau und Vilshofen werden mehr als 9000 Gäste erwartet.

Den Spitzenreiter unter den Besucherzahlen dürfte in diesem Jahr die SPD für sich verbuchen - obwohl die Sozialdemokraten in Bayern zuletzt viele Skandale, Personalquerelen und sogar ein historisches Umfragetief verkraften mussten. Der Grund ist der Hoffnungsträger im Bund: Dank ihres Kanzlerkandidaten Martin Schulz schwimmt die Partei Euphoriewelle, von der auch die Bayern-SPD profitiert. Die Mitgliederzahlen schießen in die Höhe und in Umfragen konnte die lange Zeit unerreichbar weit entfernte Union inzwischen sogar überholt werden.

Schulz redet in Vilshofen: Alle Plätze sind weg

Schulz hat für die Organisatoren in Vilshofen auch eine direkte Konsequenz. Seit bekannt ist, dass er reden wird, musste das in den vergangenen Jahren oft nicht komplett gefüllte Festzelt nun sogar vergrößert werden, die Karten für die mehr als 5000 Plätze sind dennoch schon lange vergriffen. "Den deutsch-österreichischen Gipfel mit unserem Kanzlerkandidaten Martin Schulz und dem SPÖ-Kanzler Christian Kern will sich niemand entgehen lassen", freute sich Landeschef Florian Pronold. SPD und SPÖ setzten mit der größten Kundgebung zum Aschermittwoch in ganz Deutschland ein Zeichen gegen den Rechtspopulismus und für den Zusammenhalt der Gesellschaft.

Im nicht weit entfernten Passau darf die CSU traditionell auf eine voll besetzte Drei-Länder-Halle setzen - jedoch sind nach Angaben der Stadt nur 4100 Besucher zeitgleich zugelassen. Für Generalsekretär Andreas Scheuer sind die Zahlen nicht ausschlaggebend, "gefühlt" würden 10 000 Besucher den Reden von Parteichef Horst Seehofer, Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, Partei-Vize Manfred Weber und erstmals auch Innenminister Joachim Herrmann lauschen.

CSU in Passau: Erstmals spricht auch Innenminister Herrmann

Seehofer wehrte sich zuletzt dagegen, dass die Rede Herrmanns als Indiz für dessen möglicherweise vorhandenes Interesse an einem Karrieresprung nach Berlin als Bundesinnenminister und Parteichef nach der Wahl im Herbst zu werten sei. Vielmehr sei seine Teilnahme dem "Mega-Thema" Sicherheit und Asyl geschuldet. "Die CSU wäre schlecht beraten, wenn sie dieses As in den eigenen Reihen nicht nutzen würde", sagte er. Zudem wolle die CSU mit einem neuen Format und mehr Musik und einem Moderator etwas Neues ausprobieren.

Auch bei den anderen Parteien dürften die Aschermittwoch-Redner einen Vorgeschmack auf den anstehenden Bundestagswahlkampf bieten. In Osterhofen bei Deggendorf wird für die AfD deren Bundesvorsitzende Frauke Petry erwartet, in Landshut wagt sich die Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, ans Pult, für die ebenfalls im Aufwind befindliche FDP kommt Parteichef Christian Lindner nach Dingolfing, die Linke schickt in Passau unter anderem ihre Parteichefin Katja Kipping ins Rennen und für die Freien Wähler ist es in Deggendorf einmal mehr Landeschef Hubert Aiwanger.

Nicht nur in Bayern wirft beim Aschermittwoch übrigens die Bundestagswahl ihre Schatten voraus: Am Mittwochabend wird auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern sprechen - allerdings werden hier nur rund 1000 Besucher erwartet. Damit zeigt sich bei den Besucherzahlen schon jetzt: Nur gemeinsam können CSU und CDU der wiedererstarkten SPD die Stirn bieten. (dpa)