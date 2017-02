Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

"Nach der Versorgung von Flüchtlingen mit dem Nötigsten stellen sich zwei Fragen: Die eine ist die nach Wohnraum, die andere die nach Arbeit." Diese Worte von Würzburgs Sozialreferentin Hülya Düber bringen die Herausforderungen auf den Punkt, vor der viele Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen stehen. Damit die neuen Bürger möglichst schnell für sich selbst sorgen können, brauchen sie vor allem einen Job. Aber: "Gerade für Geflüchtete stellt es sich sehr schwierig dar, in den Arbeitsmarkt herein zu finden."



An diesem Punkt setzt das Hilfsprojekt "integrAIDE" an. Die Idee: Sogenannte Job-Coaches ausbilden, die sich Flüchtlingen zur Seite stellen und das können, was ihnen schwer fällt. Auf deutsch Bewerbungen schreiben etwa. Oder die zahlreichen Formulare der deutschen Bürokratie ausfüllen. Und auch Ansprechpartner sein, wenn es zunächst nicht so klappt, wie es soll: "Wichtig ist, dass man die Leute nicht nur am Werkstor abgibt, sondern sie auch weiter begleitet", sagt Lukas Kagerbauer von der Würzburger Industrie- und Handelskammer. Gerade in der Anlaufphase im Job sei das wichtig - und eine große Stärke des Modells der Coach-Ausbildung von "integrAIDE".



Vor eineinhalb Jahren ist das Team von "integrAIDE" an den Start gegangen. Eine Gruppe Würzburger Studenten tat sich mit zwei Professoren zusammen und setzte sich ehrgeizige Ziele: Bis Ende 2018 sollen deutschlandweit mindestens 1000 Coaches ausgebildet sein - und so 20 000 Flüchtlinge in Arbeit kommen. 120 000 Euro Stipendium gab es vom Bundeswirtschaftsministerium - das reichte für vier hauptamtliche Mitarbeiter.

Die Gründer des Projekts sind BWLer

Interessant ist, dass die Gründer von "integrAIDE" nicht etwa aus der sozialen Arbeit kommen, sondern Wirtschaftswissenschaften studierten. "Unser Vorteil als BWLer ist vielleicht: Wir denken sehr gerne in Prozessen", sagt Mitgründer Joscha Riemann. "Wir wollen nicht das nächste Projekt sein, das das Ganze vielleicht noch komplizierter macht - sondern Synergien schaffen." Das heißt: Erkennen, wo Potenziale liegen und Maßnahmen entwickeln, damit diese ausgeschöpft werden. Für die Job-Coaches greift "integrAIDE" in diesem Sinne etwa auf Fachleute im Ruhestand zurück.



Einer von ihnen ist Dieter Rohleder. Der 73-Jährige ist Diplom-Handelslehrer, bis zu seiner Rente arbeitete er an einer Berufsschule. In seinem Haus in der kleinen Gemeinde Hausen in Unterfranken lebt seit rund einem Jahr eine syrische Familie. "Der junge Mann in der Familie gibt sich alle Mühe, geht jeden Morgen um sieben zur Arbeit." Und dennoch komme es oft zu Missverständnissen - etwa bei der Stromrechnung. "Er kam mit ängstlichem Blick und fragte: Was habe ich falsch gemacht?" Die Antwort lautete: Gar nichts - doch das Missverständnis war da. Einfach dadurch, dass man sie erkläre, seien solche Dinge schnell ausgeräumt, sagt Rohleder. Deshalb habe er sich entschlossen, Job-Coach zu werden. "Hier kann ich, glaube ich, einen guten Beitrag leisten."



Er erhält vom Projekt eine zweitägige Schulung und bekommt dann Flüchtlinge zur Betreuung. Dass das System funktioniert, hat sich bereits in zwei Gemeinden gezeigt, die "integrAIDE" als Pilotgemeinden ausgewählt hatte: Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) und Schermbeck in Nordrhein-Westfalen. Mehrere Flüchtlinge wurden dort in Jobs vermittelt, beispielsweise als Schlosser oder Altenpfleger - Bereiche in denen auf dem deutschen Arbeitsmarkt häufig Personal fehlt. Aber auch um einen promovierten Juristen aus Syrien kümmerte sich "integrAIDE". Ihn vermittelte sein Coach zunächst in ein Praktikum bei einer Anwaltskanzlei.



Nun dehnt das Projekt seine Aktivitäten auf Würzburg aus, die erste Großstadt. Das birgt neue Herausforderungen, aber auch Potenziale. Eine Umfrage des Stadtrats ergab, dass es in der Region 200 Arbeits- und Ausbildungsplätze gibt, die bislang nicht besetzt werden konnten. "Wir als Kommune sind nicht für die Arbeitsvermittlung zuständig", sagt Sozialreferentin Düber. Eigentlich könne sie sich deshalb zurücklehnen. "Aber wir sollten diese Chance nicht vertun." Außerdem spare die Stadt Geld, wenn Flüchtlinge arbeiten und selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können: Wenn sie das selbst zahlen könnten, müsse die Kommune etwa nicht mehr für ihre Unterbringung aufkommen.

(Bastian Benrath, dpa)