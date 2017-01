Die ewigen Rivalen

Kurz nach seinem 50. Geburtstag verliert Markus Söder, so scheint es, die Geduld. 2008 habe Horst Seehofer ja alle über 60-Jährigen aus dem Kabinett geworfen, deshalb blieben ihm jetzt noch zehn Jahre, sagt der Möchtegern-Ministerpräsident - und fügt drohend hinzu: "Und die werde ich nutzen, verlasst euch drauf."



Hätte das der echte Söder gesagt, die Revolution in der CSU hätte begonnen. Nur: Es ist der Kabarettist Wolfgang Krebs, der auf der CSU-Fraktionsklausur am Dienstagabend den Markus Söder mimt und die Drohung ausspricht, unter großem Gelächter der Landtagsabgeordneten. Unmittelbar zuvor hatte er schon den Seehofer gegeben und seinerseits gedroht: "Ich bleibe einfach 2018 Ministerpräsident, aber ohne zu kandidieren. Weil es keine Wahl gibt - aus Sicherheitsgründen."



Der echte Söder hat seine Kollegen im oberfränkischen Kloster Banz zu einem Geburtstagsempfang geladen. Und auch der echte Seehofer ist gekommen. Beide machen auf gute Laune - wirken aber ziemlich nervös. Denn auch wenn die Abgeordneten über die kabarettistische Einlage herzlich lachen, steckt darin doch ein wahrer Kern: die Frage, ob Söder Seehofer 2018 als Ministerpräsident beerben wird oder nicht. Deshalb stehen die beiden CSU-Alphatiere bei gemeinsamen Auftritten naturgemäß unter besonderer Beobachtung - gerade dann, wenn es kurz zuvor noch einen öffentlichen Disput zwischen beiden gegeben hat.

Aktuell bemühen sich beide, den Dissenz runterzuspielen

Diesmal war es ein Disput um den Zeitpunkt von Steuersenkungen: Söder preschte vor, forderte Entlastungen noch vor der Bundestagswahl. Doch Seehofer sagte: Nein, erst nach der Wahl. Beide bemühten sich aber, den Dissens herunterzuspielen. Seehofer sagte, es gebe keinen Zwist, "weil wir beide Steuersenkungen wollen und sie auch machen werden".



Beim Empfang am Abend müssen sich die beiden dann gegenseitig loben, irgendwie. "Ein herzliches Dankeschön auch an Dich, Horst: für viel Vertrauen immer wieder - auch manche Prüfung natürlich", sagt der echte Söder in seiner Begrüßung. Und fügt hinzu: "Wir beide machen es uns ja nicht immer in jeder Phase des Lebens brutal leicht."



Seehofer wiederum dankt Söder für dessen Leistungen für den Freistaat und die CSU, und betont: "Dieser Dank kommt wirklich von Herzen - bei den gegenseitigen Prüfungen, die wir uns gelegentlich auferlegen." Dann spricht er Söders Frau an: "Ich möchte vor allem Ihnen danken. Ich bilde mir ein, dass ich den Markus besonders gut kenne - und deshalb haben Sie heute eine besondere Anerkennung verdient."



Die Reaktionen fallen gemischt aus: Zu hart fanden einige Seehofers kurze Rede, vor allem die Worte an dessen Frau. Ehrlich, sagt ein anderer Abgeordneter, und: "Zurückhaltend - zurückhaltend in der Zuneigung." Das Ganze zeige, "wie sehr sie sich lieben". Ein anderer CSU-Mann analysiert: "Diese Geburtstagsfeier werde ich nicht vergessen. So feiern Eisbären miteinander - Eisbären im Kühlschrank."

Söder wiederholt es immer wieder: Er will nicht nach Berlin

Auch wenn dies auf der CSU-Klausur offiziell kein Thema ist, nicht einmal im Ansatz: Gesprächsthema sind die CSU-Personalspekulationen doch. Wer wird CSU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl? Hier deutet vieles auf den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann hin. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt wird als neuer Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag gehandelt. Aber was wird aus Söder? Der betont in seiner Rede noch einmal, die Landtagsfraktion "ist und bleibt meine politische Heimat". Heißt, zum wiederholten Male: Er will auf keinen Fall nach Berlin - auch wenn Seehofer dem neuen Berliner Spitzenmann den Parteivorsitz in Aussicht gestellt hat.



Söders großes Ziel ist es, bayerischer Ministerpräsident zu werden. Doch was, wenn Seehofer 2018 tatsächlich noch einmal antritt? Will er seinen ewigen Rivalen Söder verhindern, so lange wie möglich? Oder tritt er mit der Begründung noch einmal an, er müsse 2018 noch einmal so viele Stimmen wie möglich für die CSU holen, um die absolute Mehrheit im Landtag zu sichern? Und überhaupt: Könnte, würde der Franke Herrmann neuer Parteichef, mit Söder eigentlich ein weiterer Franke Ministerpräsident werden? Undenkbar, sagen dazu die einen. Warum nicht, sagen andere, das könne man nicht ausschließen.



Immerhin, eine Personalie hat Seehofer bereits entschieden: Der Münchner Landtagsabgeordnete Markus Blume wird stellvertretender Generalsekretär der CSU, hinter oder neben Andreas Scheuer. Sollte der nach der Bundestagswahl einen Kabinettsposten in Berlin bekommen, könnte Blume dessen Posten übernehmen - so die CSU-Spekulationen.



Wie der ewige Hahnenkampf zwischen Seehofer und Söder ausgeht, da wagen die meisten aber keine Prognose. Könnte Söder eines Tages wirklich die Geduld verlieren? Immerhin attestiert Edmund Stoiber alias Wolfgang Krebs seinem Ziehsohn bei dessen Geburtstagsempfang: "Andere bohren kleine Löcher - Du gehst einfach durch die Wand." (Christoph Trost, dpa)