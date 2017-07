Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Seit der Gründung vor zehn Jahren kämpft die Projektstelle gegen Rechtsextremismus gegen Neonazis und Rassismus. Doch die Herausforderungen haben sich mit dem Phänomen des Rechtspopulismus völlig verändert, erklärt Leiter Martin Becher. Ebenfalls ein Problem: die linken Randalierer beim G20-Gipfel im Hamburg. Er sieht den überparteilichen Konsens für seine Arbeit in Gefahr.



BSZ: Herr Becher, nach dem G20-Gipfel reden alle über Linksextremismus. Müssen Sie jetzt umschulen?

Martin Becher: Umschulen werde ich sicher nicht. Das Bayerische Bündnis für Toleranz richtet sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Das wird sich auch nicht ändern. Aber Hamburg wird natürlich Auswirkungen auf unsere Arbeit haben, und zwar eindeutig negative! Der dringend notwendige überparteiliche Konsens für die Arbeit gegen extrem rechts wird durch solch mutwilliges Handeln leider völlig unnötig erschwert.



BSZ: Die Projektstelle gegen Rechtsextremismus existiert seit zehn Jahren. Haben sich die Herausforderungen in der Zeit verändert?

Becher: Sie haben sich insbesondere in den letzten drei Jahren völlig verändert. Denn wir haben es heute nicht mehr nur mit der extremen Rechten zu tun, auch populistische Kräfte auf der rechten Seite sind mittlerweile aktions- und sprachfähig.



BSZ: Und auf die muss man anders reagieren als auf die extreme Rechte?

Becher: Natürlich. Gegenüber Neonazis gab es einen sehr breiten Konsens, dass man sie ausgrenzt, nicht mit ihnen spricht und sich mit unterschiedlichen Mitteln, je nach den eigenen Möglichkeiten, gegen sie zur Wehr setzt. Diesen Konsens gibt es aus vielerlei Gründen gegenüber Rechtspopulisten nicht. Den politischen und gesellschaftlichen Akteuren eine gewisse Handlungssicherheit zu geben, ist momentan unsere schwierigste Aufgabe.



BSZ: Wie sollte man denn mit Rechtpopulisten umgehen, eine Bühne bieten oder ignorieren?

Becher: Das ist, zumal in Wahlkampfzeiten, eine besondere Herausforderung. Die Inszenierung als Underdog, als Opfer oder gar Märtyrer ermöglicht es Rechtspopulisten, aus jeder Reaktion der demokratischen Kräfte für sich Kapital zu schlagen. Redet man nicht mit ihnen, wird man als intolerant und undemokratisch vorgeführt. Spricht man mit ihnen, führt es dazu, dass der Rechtspopulismus damit eine gesellschaftliche Akzeptanz für sich reklamiert. Aus diesem Dilemma gibt es keinen Ausweg. Umso wichtiger ist es, dass sich die demokratischen Kräfte verständigen, austauschen und sich keinesfalls gegenseitig ausspielen lassen. Diesen Triumph für den Rechtspopulisten sollte man in jedem Fall vermeiden.

"Die Einstellungen, die zum Rechtspopulismus

geführt haben, sind schon sehr lange verbreitet"

BSZ: Warum erleben Rechtspopulisten gerade jetzt so einen Aufschwung?

Becher: Die Einstellungen, die zum Rechtspopulismus geführt haben, sind schon sehr lange verbreitet. Unzufriedenheit mit der Politik, mit der Ökonomie und mit der vermeintlichen Dominanz bestimmter Themen in den Leitmedien sind Phänomene, die seit mindestens zehn Jahren existieren. Das hat sich vor sieben Jahren auch in der Euphorie um Thilo Sarrazin gezeigt.



BSZ: Auf die Straße gingen die Menschen damals aber noch nicht.

Becher: Es sind dann aber zwei Dinge zusammengekommen: Ein-Punkt-Themen in der Abfolge: „Eurokrise“, „Flucht und Asyl“, „Islamismus und Terror“ sowie neue institutionelle Strukturen und deren Repräsentanten. So entstanden neue Aktionsformen und eine Partei.



BSZ: Ist der Rechtspopulismus ein vorübergehendes Phänomen?

Becher: Lange Zeit war der größte Erfolg der Rechtspopulisten, dass es ihnen gelungen ist, viele bürgerliche Kräfte für sich zu gewinnen. Das ist aufgrund des immer stärker erkennbaren antipluralistischen, völkischen und in Bezug auf den republikanischen Kern auch antidemokratischen Wesenszug des Rechtspopulismus in letzter Zeit aber merklich schwächer geworden. Es ist nun eine offene und sehr spannende Frage, inwieweit die Radikalisierung dieser Bewegung dazu führt, dass sie sich marginalisiert oder ob es ihr gelingt, wieder für ein breites Publikum attraktiv zu werden, das sich damit den Zumutungen einer globalisierten Ökonomie und einer komplexen Politik zu entziehen hofft.



BSZ: Lässt sich zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus immer scharf trennen?

Becher: Natürlich kann man beides nicht gleichsetzen. Aber wir müssen feststellen, dass sich im Übergang von nationalsozialistisch orientierten Gruppierungen hin zum Rechtspopulismus mannigfaltige neue Organisationen herausgebildet haben. Dazu kommt: Die rechtsextreme Szene hat sich in den letzten Jahren insbesondere strukturell verändert. Auf diverse Verbotsverfahren haben sie mit Neugründungen reagiert, jetzt agieren die ideologisch eindeutig nationalsozialistisch ausgerichteten Gruppierungen als Parteien: III. Weg, Die Rechte. Dies geschieht in erster Linie, um ein neuerliches Verbot zu erschweren in der Hoffnung, das Parteienprivileg böte hier Schutz.

"Natürlich haben Institutionen wie die Bundeswehr

eine starke Anziehungskraft auf extreme Rechte"

BSZ: Wie besorgt sind Sie angesichts neuer Gruppierungen wie der Identitären Bewegung oder der Reichsbürger?

Becher: Selbstverständlich geht von solchen Gruppierungen eine reelle Gefahr aus, durch einen Reichsbürger ist mindestens ein Mensch, ein Polizist im Dienst, ermordet worden. Und die Identitären sind durchaus eine Bedrohung unserer Demokratie. Von daher ist hier meine Besorgnis eindeutig vorhanden. Andererseits will ich auch festhalten: Menschen mit solchen Einstellungen und ihrer Gewaltbereitschaft gab es bereits zuvor. Dass sie jetzt erkennbar sind, ist aber eine wichtige Voraussetzung, um etwas gegen sie tun zu können – durch den Staat und durch die Gesellschaft. Jetzt sind viele aufgewacht, sie erkennen: Wir müssen etwas tun!



BSZ: Nehmen Sie auch eine stärkere internationale Vernetzung der Rechtsextremen wahr?

Becher: Die gibt es schon seit Jahren und bleibt auf hohem Niveau. Augenscheinlich wurde die wirklich enge Zusammenarbeit und hohe Vernetzung beim Neonazikonzert in Themar in Thüringen am vergangenen Wochenende. 6000 Neonazis aus ganz Europa vereinigt – das war für die Szene ein Riesenerfolg.



BSZ: Auch die Bundeswehr scheint ein großes Problem mit Rechtsextremen zu haben. Tut sie zu wenig dagegen?

Becher: Natürlich verursachen Organisationen, die traditionell bestimmte Rollen und Funktionen repräsentieren, eine stärkere Anziehungskraft für extreme Rechte. Dazu zählt auch der Gebrauch von Schusswaffen. Das hat weniger mit der Bundeswehr als mit dem Militär insgesamt zu tun. Deshalb ist entscheidend, wie Institutionen mit dieser ganz spezifischen Herausforderung umgehen, wie reflexiv sie hinsichtlich ihrer ganz besonderen Anziehungskraft sind. Wie das nun bei der Bundeswehr im Detail aussieht, kann ich von außen leider nicht beurteilen.



BSZ: Was war als Leiter der Projektstelle Ihr bislang größter Erfolg?

Becher: Hinsichtlich der öffentlichen Aufmerksamkeit war das sicherlich der unfreiwillige Spendenlauf, in den wir die Nazis im Herbst 2014 tappen ließen. Strukturell wesentlich bedeutsamer aber ist, dass es uns mit dem Bündnis für Toleranz gelungen ist, dass alle Akteure, die sich in Bayern gegen Rechtsextremismus wenden, mit uns im Gespräch sind – auch wenn zwischen diesen Akteuren oft genug Welten liegen. Das Bündnis ist der einzige Zusammenschluss, in dem zum Beispiel Innenministerium und Flüchtlingsrat auf einer Seite agieren.

(Interview: Angelika Kahl)

INFO: Projektstelle gegen Rechtsextremismus

„Gemeinsam mit allen aufrechten und verantwortungsbewussten Demokraten allen rechtsextremistischen, rassistischen und antisemitischen Tendenzen entgegenzutreten“ – so lautet die Zielsetzung der Projektstellenarbeit gegen Rechtsextremismus, die seit 2007 im Evangelischen Bildungszentrum Alexandersbad besteht. Sie unterstützt unter anderem Kommunen im Kampf gegen rechts. Mit der Projektstelle ist auch die Geschäftsführung des „Bayerischen Bündnisses für Toleranz“ verbunden. Ihm gehören 69 Organisationen an. Der Landtag und drei Ministerien sind darunter, ebenso die großen Kirchen und Jugend- sowie Lehrerverbände.