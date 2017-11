Die nachträgliche Qual der Wahl

Fällt das Wort „Minderheitsregierung“, verzieht Angela Merkel das Gesicht. Sie täte es nicht, hielte sie sich nur ans Grundgesetz, in dem es heißt, Abgeordnete seien an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Viel lieber aber hält sich die Kanzlerin an die schnöde Verfassungswirklichkeit mit Hunderten von Abgeordneten, die nur auf die Weisungen oder Fingerzeige ihrer jeweiligen Fraktionsführung warten. Bei uns sind jene wechselnden Mehrheiten, auf die eine Minderheitsregierung angewiesen wäre, leider nicht der ganze Stolz der Volksvertreter. Dabei würde Merkel nicht ungern mit einer kleinen Partei regieren, nämlich mit den Grünen.



Ihr Flirt mit diesen war es ja, der den FDP-Vorsitzenden Lindner veranlasste, auf die ihm zugedachte Rolle als Steigbügelhalter zu verzichten. Der Liberalität in Deutschland hat er damit einen Dienst erwiesen. Doch auch die Vorstellung eines Bündnisses zwischen FDP und CDU/CSU jagt vielen Parlamentariern den Schrecken in die Glieder. Wechseln die Mehrheiten, könnte es durchaus sein, dass eines Tages eine Merkel-Lindner-Koalition auf ihrer Seite ausgerechnet die AfD hätte. Wenn auch der Abscheu vor dieser Neuerwerbung sich allmählich in die handelsübliche parteipolitische Abneigung verwandelt, so ist doch die Vorstellung, auf die Gauland-Fraktion irgendwann angewiesen zu sein, für Schwarz und Gelb wenig verlockend.

Die Postenfrage ist auch verlockend

Mithin spricht nahezu alles für eine Fortführung der Großen Koalition. Der SPD-Vorsitzende Schulz hat an seine auf ein Fünftel der Wählerstimmen zusammengeschrumpfte Partei und nur an sie gedacht, als er ihr nach etlichen Regierungsjahren einen Kuraufenthalt in der Opposition verschrieb. Doch das Wohl des Landes ist auch noch da, auf das sich alle immer gern berufen, nicht zuletzt die SPD. Gerade in den Wochen nach der Bundestagswahl zeigte Barbara Hendricks, dass sie noch ganz gern Umweltministerin ist, wie auch Sigmar Gabriel sichtbar Freude daran hatte, sich nach wie vor der halben Welt als Außenminister zu präsentieren.



Na also. Ein paar spitze Bemerkungen über die Unfähigkeit der Konkurrenz, die Bundespolitik ohne Sozialdemokraten zu gestalten, können den leitenden Genossen ja noch einfallen.