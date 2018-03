Natürlich ist die Entscheidung der Essener Tafel, Menschen mit ausländischem Pass als Neukunden auszuschließen, diskriminierend. Die Nationalität darf nicht das Kriterium dafür sein, ob einem Bedürftigen mit Lebensmittelspenden geholfen wird. Doch die große Welle der Empörung, die nun durch das Land geht, trifft die Falschen: Gegen Ehrenamtliche, die sich um die Schwächsten in der Gesellschaft kümmern, die Rassismuskeule zu schwingen, ist daneben. Und was trägt es bitteschön zur Lösung bei, wenn Angela Merkel die Verantwortlichen öffentlich abwatscht – ohne die Einsicht, dass etwas gewaltig schiefläuft, wenn in Deutschland immer mehr Menschen auf kostenloses Essen angewiesen sind. Und ohne auch nur einen Hauch von einem konstruktiven Vorschlag.



Dass es eine Lösung braucht, wenn sich Ältere oder Frauen aus Angst, in der Warteschlange zu stehen, keine Hilfe mehr holen, ist offenkundig. Auf drei Viertel sei der Ausländeranteil der Essener Tafel-Kunden zuletzt gestiegen, berichtet der Vereinsvorsitzende Jörg Sator.

Auch die junge Flüchtlingsmutter wird jetzt abgewiesen - das ist falsch

Drängeleien und respektloses Verhalten von manchen der oft jungen Männer hätten gerade ältere Nutzerinnen abgeschreckt. Also zog er die Notbremse – wenn auch die falsche. Denn alle, die bereits eine Karte für die Essensausgabe haben – auch die Störenfriede – , dürfen ja weiterhin kommen. Die junge Flüchtlingsmutter aber, die sich nicht daneben benimmt, wird nun abgewiesen.



Es hätte sicher bessere Lösungen gegeben: Gestaffelte Zugangszeiten etwa, so dass Senioren eine halbe Stunde vor dem allgemeinen Ausgabestart kommen können. Die Münchner Tafel bindet Flüchtlinge bei der ehrenamtlichen Tätigkeit ein – das kann deeskalierend wirken. Auch in Essen will man nun neue Lösungsansätze beraten – gut. Was dabei sicher nicht hilft: Moralpredigten von Merkel und Co, die mit ihrer Flüchtlings- und Sozialpolitik die Not der Tafeln erst verursacht haben.