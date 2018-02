Ihre Stimme ist zwar angeschlagen, aber Andrea Nahles kommt trotzdem gut gelaunt am Sonntag nach Ulm. "Für mich ist das heute auch ein Stück weit Endspurt", spricht die designierte Parteichefin in die Kameras der Journalisten. Es ist die letzte von sieben Regionalkonferenzen der Bundes-SPD zum Mitgliederentscheid über die GroKo - dieses Mal für die Parteimitglieder in Bayern und Baden-Württemberg. In einer Woche wird klar sein, ob die Parteibasis der Neuauflage einer großen Koalition zugestimmt hat oder nicht.



Was ist die Prognose? "Ich bin optimistisch, dass wir eine Mehrheit für ein Ja haben werden", sagt die 47-Jährige erwartungsgemäß. Zu Beginn der GroKo-Diskussion sei die Stimmung noch sehr viel kritischer gewesen. "Im Laufe der letzten zwei Wochen hat sich das in eine mehr konstruktive-sachliche Debatte verwandelt." Doch festnageln lassen auf eine konkrete Zahl dazu, wie der Mitgliederentscheid ausgehen könnte, lässt sich Nahles sicherheitshalber dann doch nicht. "Alles was ich sage, ist ja ein Gefühl. Ich bin nicht am Küchentisch aller 463 000 Mitglieder dabei und schaue über die Schulter."



Das Gefühl, das sieht bei der Parteilinken und prominenten GroKo-Kritikerin Hilde Mattheis ganz anders aus. Ulm, das ist ihr Bundestagswahlkreis - und, was für ein Zufall, ausgerechnet hier die letzte SPD-Regionalkonferenz. Mattheis sieht an der Parteibasis große Kritik an der GroKo - die Mitgliederbefragung wird nach ihrer Prognose knapp ausfallen. "Da ist alles drin." Sauer ist Mattheis auf ihre eigene Partei. Eine faire Auseinandersetzung habe man auf dem Bundesparteitag versprochen - doch von einer Debatte auf Augenhöhe zwischen Befürwortern und Gegnern einer GroKo könne keine Rede sein. In Ulm darf Mattheis allerdings plötzlich doch mit aufs Podium.

Viele Mitglieder sind "zerrissen"

Die Gefühle so mancher SPD-Mitglieder liegen noch irgendwo zwischen diesen beiden Polen. Raoul Bertrand aus dem bayerischen Landkreis Mühldorf sagt: "Ich bin ziemlich zerrissen." Er kann die Argumente beider Seiten nachvollziehen. Doch manche Themen kommen ihm definitiv zu kurz im Koalitionsvertrag. Nicht glücklich ist er auch über die personalpolitischen Entwicklungen in der SPD. Vor einem Jahr sei Martin Schulz noch mit hundert Prozent zum Parteichef gewählt worden. "Dann lässt man ihn so schnell fallen. Das ist schlechter Stil."



Brigitte Heim-Kamm (63) aus Ulm sieht positive Elemente im Vertrag, hat aber - wie viele andere SPD-Mitglieder auch - Bedenken, dass die bei der Umsetzung in einer schwarz-roten Bundesregierung auf der Strecke bleiben könnten. Aus der nicht-öffentlichen Veranstaltung dringt nach draußen, einige Mitglieder hätten ihre angestaute Wut abgelassen - über die desolate Außendarstellung der SPD in den vergangenen Monaten und über die SPD-Führungskultur überhaupt.



Juso-Bundeschef Kevin Kühnert warb bereits am Freitag und Samstag in Mannheim und Karlsruhe für eine Ablehnung der GroKo. Er hält es für möglich, dass die Parteibasis die GroKo ablehnt. Juso-Landeschef Leon Hahn meint, bei den Mitgliedern in Baden-Württemberg mittlerweile eine Stimmung pro GroKo zu erkennen - nicht aus Überzeugung, sondern weil es nicht anders gehe. "Viele nehmen eine GroKo als alternativlos wahr." Der Stuttgarter Landtagsfraktionschef Andreas Stoch sieht das ähnlich - aber für schwer einschätzbar hält er die Stimmung in anderen SPD-Landesverbänden, etwa in Nordrhein-Westfalen.



Als Nahles mit der Veranstaltung in Ulm durch ist, räumt sie ein: "Ich bin jetzt etwas erschöpft." Es sei "ganz ehrlich, ruhig und sachlich" diskutiert worden. Parteimitglied Bertrand ist aber weiter unschlüssig. "Ich muss mindestens eine Nacht drüber schlafen."

