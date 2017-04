Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Nach dem Ja der Türken zur Verfassungsreform will die Bundesregierung so schnell wie möglich den Gesprächsfaden mit Ankara wieder aufnehmen. In einer ersten Reaktion erinnerten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel am Montag die türkische Regierung daran, dass sie als Mitglied des Europarats, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und als EU-Beitrittskandidat Bedenken des Europarats gegen die neue Verfassung Rechnung tragen müsse. Gleichzeitig forderten sie Ankara dazu auf, der Spaltung der türkischen Gesellschaft entgegenzuwirken.

«Der knappe Ausgang der Abstimmung zeigt, wie tief die türkische Gesellschaft gespalten ist», erklärten Merkel und Gabriel. «Die Bundesregierung erwartet, dass die türkische Regierung nun nach einem harten Referendumswahlkampf einen respektvollen Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften des Landes sucht.»



Am Sonntag hatten 51,3 Prozent der Türken für eine Verfassungsreform gestimmt, die Präsident Recep Tayyip Erdogan deutlich mehr Macht gibt. Der hart geführte Wahlkampf hatte das deutsch-türkische Verhältnis in eine tiefe Krise gestürzt. Die Bundesregierung nehme das vorläufige Abstimmungsergebnis «zur Kenntnis», heißt es in der Erklärung. «Der abschließenden Einschätzung der OSZE-Wahlbeobachter am heutigen Montag soll nicht vorgegriffen werden. Die Bundesregierung misst dieser Bewertung besondere Bedeutung bei.» Die Opposition in der Türkei hat angekündigt, das knappe Wahlergebnis anfechten zu wollen..



Allerdings sind die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei seit langem umstritten. Die Europäische Union hatte sie 2005 aufgenommen, zuletzt aber keine neuen Kapitel mehr in Angriff genommen. Die Verhandlungen lagen also quasi auf Eis. Abbrechen wollte die EU sie bisher aber nicht, um der Türkei die Tür nicht endgültig zuzuschlagen. Die Wiedereinführung der Todesstrafe gilt allerdings als rote Linie, die nicht überschritten werden darf.

CSU-Vize Weber: „Lebenslüge“ Beitrittsperspektive

CSU-Vize Manfred Weber bezeichnete die Beitrittsperspektive für die Türkei als «Lebenslüge», die nun vom Tisch genommen werden müsse. Die Staats- und Regierungschefs müssten bei ihrem nächsten Gipfeltreffen in zwei Wochen eine Neubewertung der Beziehungen zur Türkei vornehmen, sagte der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament.

Nach Ansicht von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat die Türkei mit dem Ergebnis des Referendums die EU-Beitrittsgespräche selbst abgebrochen. «Erdogan hat die Türken in der Türkei und in Europa gespalten», sagte Scheuer. Obwohl sich viele Türken für Freiheit und Grundrechte entschieden, habe es nicht gereicht. «Der Despot vom Bosporus will eine veraltete, rückwärtsgewandte Staatsform», sagte der Scheuer. Das knappe Volksvotum müsse respektiert werden. «Wir müssen aber auch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen.» Das Land habe über seine Zukunft abgestimmt, die Türkei bewege sich jetzt in Richtung Autokratie. «Die Türkei hat für den Türkxit gestimmt», sagte Scheuer.



Klöckner schrieb in der «Huffington Post»: «Die Tür zu einem EU-Beitritt ist nun endgültig zu - und finanzielle Heranführungshilfen an die EU sind spätestens jetzt hinfällig.» Die Türkei hatte im Zuge des Beitrittsprozesses zwischen 2007 und 2013 4,8 Milliarden Euro von der EU erhalten. Für den Zeitraum 2014 bis 2020 sind weitere 4,45 Milliarden Euro eingeplant.



Auch FDP-Präsidiumsmitglied Alexander Graf Lambsdorff forderte ein Ende der Beitrittsverhandlungen, «damit die Beziehungen zu diesem wichtigen Nachbarland sich endlich von diesem gescheiterten, zombiehaften Prozess lösen und auf eine ehrliche Grundlage gestellt werden können».

Türkische Gemeinde in Deutschland ist besorgt

Der CDU-Europapolitiker Elmar Brok plädierte in einem «Welt»-Interview dafür, die Beitrittsverhandlungen nur bei einer Wiedereinführung der Todesstrafe abzubrechen. Erdogan hatte nach seinem Sieg beim Referendum gesagt, er sehe es als seine «erste Aufgabe» an, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen.



Linke und Grüne forderten nach dem Referendum auch Konsequenzen für die militärische Zusammenarbeit mit der Türkei: Die rund 260 auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten müssten abgezogen und alle Waffenlieferungen an den Nato-Partner gestoppt werden, forderten die Spitzenkandidaten der beiden Parteien, Sahra Wagenknecht und Cem Özdemir.



Statt eines «Merkel-Erdogan-Pakts» müsse es nun ein Bündnis Deutschlands mit den Demokraten in der Türkei geben, sagte Wagenknecht. «Die Bundesregierung ist gefordert klarzumachen, auf wessen Seite sie steht: Auf der Seite der Demokratie oder auf der Seite der Diktatur Erdogans.» Auch Özdemir forderte im Fernsehsender «Phoenix» eine Neubewertung der deutsch-türkischen Beziehungen.



Die Türkische Gemeinde in Deutschland zeigte sich besorgt darüber, dass hierzulande so viele Türken für die umstrittene Verfassungsreform stimmten. Man müsse sich überlegen, wie man die Menschen besser erreicht, «die in Deutschland in Freiheit leben, aber sich für die Menschen in der Türkei die Autokratie wünschen», sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu der «Heilbronner Stimme» und dem «Mannheimer Morgen» (Dienstag). In Deutschland stimmten rund 63 Prozent der Wahlberechtigten für die Verfassungsreform.

Chronologie: Wegmarken der türkischen Republik

Die türkische Republik blickt auf eine turbulente Geschichte zurück. Wichtige Ereignisse der Vergangenheit:



29. Oktober 1923: Mustafa Kemal (Atatürk) ruft im Parlament in Ankara die türkische Republik aus und wird ihr erster Präsident.



10. November 1938: Atatürk stirbt im Istanbuler Dolmabahce-Palast, Ismet Inönü wird sein Nachfolger als Parteivorsitzender und Staatspräsident und leitet später den Übergang zum Mehrparteiensystem ein.



27. Mai 1960: Militärputsch - Bildung einer Militärregierung unter General Cemal Gürsel, der damalige Ministerpräsident Adnan Menderes wird zum Tode verurteilt und 1961 hingerichtet.



12. März 1971: Militärputsch - Sturz des damaligen Ministerpräsidenten Süleyman Demirel.



12. September 1980: Militärputsch unter Führung des Generalstabschefs Kenan Evren - Militärjunta übernimmt die Macht bis zur Rückkehr zu einer zivilen Demokratie 1983.



Dezember 1999: Die Türkei wird offiziell EU-Beitrittskandidat.



3. November 2002: Die islamisch-konservative Partei AKP erhält bei der Parlamentswahl die absolute Mehrheit. Der Parteivorsitzende Recep Tayyip Erdogan übernimmt im März 2003 (bis 2014) das Amt des Ministerpräsidenten. Die AKP ist bis heute an der Macht.



August 2014: Recep Tayyip Erdogan wird der erste direkt vom Volk gewählte Staatspräsident.



15. Juli 2016: Putschversuch gegen Erdogan von Teilen des türkischen Militärs. Die türkische Führung macht den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Putsch verantwortlich. Die Hintergründe sind jedoch noch nicht vollständig aufgeklärt.