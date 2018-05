Diesel-Skandal: Merkel tut nix

Ja, es stimmt: Kanzlerin Angela Merkel ist in der Diesel-Affäre abgetaucht. Dieser Tage hat sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) über Merkels Nichtstun beklagt. Völlig zu Recht. Denn gelöst ist für die Kommunen in dieser Angelegenheit gar nichts. Wenn demnächst an der Landshuter Allee – Deutschlands nachweislich dreckigster Innenstadtstraße – die Messwerte mal wieder in die Höhe schießen, bleibt dem Münchner OB gar nichts anderes übrig, als Fahrverbote zu erlassen. Das Bundesverwaltungsgericht hat dies als Ultima Ratio für zulässig erklärt. Doch dann entlädt sich Dieselfahrers Zorn an Reiter und nicht an Merkel. Denn er hat die unpopuläre Maßnahme ja angeordnet.



Der dritte, von Merkel für Februar dieses Jahres versprochene Diesel-Gipfel des Bundes fand bis heute nicht statt. Wie auch. Es gibt keine Lösung für die gesellschaftspolitische Konsensforderung: „Wir wollen keine Fahrverbote!“ Jüngst wurden zwei Gutachten publik, die für die Bundesregierung erstellt wurden. Würde man die Euro 5- und Euro 6-Diesel mit Filtertechnologie ausrüsten, um deren Stickoxidausstoß signifikant zu reduzieren, beliefen sich die Kosten auf bis zu 11 000 Euro je Fahrzeug. Rein betriebswirtschaftlich betrachtet ist es völliger Nonsens, so viel Geld in ein gebrauchtes Auto zu investieren. Deshalb setzen Merkel & Co auf Software-Updates.

Und was ist mit den kommunaleigenen Dieselfahrzeugen?

Ein weiterer Aspekt: Auch die Kommunen selbst müssen ihre Diesel-Flotten umrüsten oder durch E-Fahrzeuge ersetzen. Und das wird sicher länger dauern als bis 2020. Außerdem reicht die eine Milliarde Euro, die der Bund betroffenen Städten dafür zur Verfügung stellt, bei Weitem nicht. Nötig wäre eine Milliarde Euro pro Jahr – für die Dauer von mindestens fünf Jahren. Denn allein in Münchens kommunalem Fuhrpark sind rund 1800 Diesel-Fahrzeuge unterwegs. Die dürften dann zwar mittels Ausnahmegenehmigung weiterfahren. Das aber dürfte Dieselfahrer noch mehr erzürnen.

Dringend nötig also, dass die Kanzlerin aus dem Diesel-Tiefschlag erwacht. Es müssen Konzepte her. Dass Merkel die Kommunen mit dem Problem alleine lässt, ist feige und jedenfalls keine Dauerlösung.