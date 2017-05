Digitale Watschn für Dobrindt

CSU-Chef Horst Seehofer hat sich diese Woche für ein Ministerium für Digitalisierung auf Bundesebene ausgesprochen. Das ist eine Watschn für Alexander Dobrindt (CSU). Der ist als Bundesminister für digitale Infrastruktur eigentlich für die Digitalisierung zuständig. Doch Seehofer hat recht. Bisher kommt zum Beispiel der Glasfaser-Ausbau für turboschnelles Internet in Deutschland nicht voran. Während in Japan und Südkorea die Netzabdeckung über 70 Prozent beträgt, hängt Deutschland mit schlappen 1,2 Prozent weit hinterher. Dahinter steckt auch ein strukturelles Problem: Bisher schultern in Berlin drei Ministerien die Digitalisierung. Aufgesplittete Zuständigkeiten führen aber selten zu effizienten Lösungen.



Da die Digitalisierung etablierte Strukturen auflöst, ist eine Bündelung dringend nötig. Beispiel Verkehr: Zukünftig fahren Autos autonom und mit neuen Antriebstechnologien, sie sind vernetzt und tauschen untereinander beziehungsweise mit der Verkehrsinfrastruktur Informationen aus. Da bringt es nichts, Forschung, Entwicklung, Zulassung, Förderung, Datensicherheit, Datenschutz und Datenverarbeitung ressortspezifisch aufzuteilen. Gleiches gilt zum Beispiel für Datensicherheit im Netz, für Big Data im Gesundheitswesen oder für die neue Arbeitswelt Digital Work.

Auch in Bayern wäre eine Bündelung der Zuständigkeiten sinnvoll



Es wäre zu wünschen, dass Seehofer – wie er ebenfalls erwogen hat – auch in Bayern die Digitalisierung bündelt. Das Thema ist hier sogar auf mindestens fünf Ministerien aufgeteilt. Parallel dazu braucht es im Landtag einen Fachausschuss Digitalisierung, damit die Fraktionen Schwerpunkte setzen und Probleme benennen können. Bisher bieten erst 60 Prozent aller bayerischen Kommunen E-Government-Angebote wie die Kfz-Zulassung an. Fast 40 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen sehen sich in der unteren Hälfte der Digitalisierungsskala. Und in den Schulen müssen sich im Schnitt fünf Schüler einen Computer teilen.



Dass es mit dem Digitalisierungsministerium schon vor der Landtagswahl 2018 klappt, ist aber fraglich. Dazu müsste sich Seehofer entscheiden, ob er das Megathema bei Ilse Aigners Technologieministerium oder im Heimatministerium von Markus Söder aufhängt, der IT-Beauftragter der Staatsregierung ist. Da will Seehofer vermutlich vor der Wahl keinen Zoff.