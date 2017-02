Dramatisches Einvernehmen

Keine Sorge, die Schwesterparteien werden sich nicht ernsthaft in die Haare geraten. So dumm wie 1976, als in Kreuth beschlossen wurde, die Bonner Fraktionsgemeinschaft aufzulösen, ist die CSU nicht noch einmal. Schon damals hat es nur drei Wochen gedauert, bis sämtliche Streithähne kapierten, welche Vorteile die manchmal hochdramatische Einvernehmlichkeit bietet. Der größte ist aus der Musik bekannt: die Harmonie der Zweistimmigkeit. In Bayern verbreitert sich bei Bundestagswahlen die CSU-Klientel um diejenigen, die lieber CDU wählen würden. Und im Norden soll es CSU-Bewunderer geben, die dann eben für die CDU stimmen – widerwillig, aber verbindlich.



Sogar in Personalfragen hat der CSU-Vorsitzende freie Hand. Ohne den eigentlich fälligen Gnadenakt der Bundeskanzlerin kann eine parteipolitische Wiederbelebung des Freiherrn zu Guttenberg nur in Bayern geschehen. Auf der Südschiene könnte der gescheiterte Doktorand sogar nach einem Posten schielen, der dem des Bundesverteidigungsministers entspräche. Was die Union zusammenhält, ist aber in erster Linie die Angst vor den unabsehbaren Konsequenzen einer Spaltung. Die würde nämlich Kräfte verschleißen. Wahlkampfgegner wäre dann nicht mehr die SPD, sondern die einstige Schwester. Und mit dem größten Trumpf der CSU, der ewig berechtigten Hoffnung auf die absolute Wählerstimmenmehrheit in Bayern, wäre es bis auf Weiteres vorbei.



Diese Mehrheit scheint im Herbst 2017 ohnehin etwas gefährdet zu sein. Denn nicht nur die AfD nagt an ihr, sondern auch die FDP. Da wäre es der halbe Selbstmord, wenn Seehofer sich auch noch die Gegnerschaft der CDU zuzöge.



Genau das wird zurzeit ja vermieden. Die schöne Einstimmigkeit, mit der sich kürzlich der CSU-Vorstand für Angela Merkel als Kanzlerkandidatin entschied, hatte demonstrativen Charakter. Nicht minder zweckdienlich sind die Streitereien über den Wert der Vokabel „Obergrenze“. Die CDU stellt bei dieser Gelegenheit ihre Liberalität heraus, die CSU ihre Unerbittlichkeit in Sicherheitsfragen. Schon jetzt zeigt Seehofer, wie der Zwist sich in Wohlgefallen auflösen könnte, nämlich durch die Behauptung, gegenüber Flüchtlingen sei auch die CDU für eine Obergrenze, formuliere das nur anders.