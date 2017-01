Eigenständiger CSU-Kurs gewünscht

Die Menschen in Bayern befürworten nach einer Umfrage einen eigenständigen Kurs der CSU gegenüber der Schwesterpartei CDU im Bundestagswahlkampf. Laut einer Telefonumfrage für die Fernsehsendung "17:30 Sat.1 Bayern" antworteten die Befragten zu 50 Prozent, dass sie solch einen Kurs begrüßen, 47 Prozent lehnen ihn ab. Deutlicher war das Ergebnis unter den CSU-Wählern, die einen eigenständigen Weg zu 61 Prozent begrüßen.



Bei der Frage, ob die CSU bei einer möglichen erneuten Regierungsbeteiligung auf einer Obergrenze von maximal 200 000 neuen Flüchtlingen pro Jahr beharren oder lieber in die Opposition gehen sollte, sprachen sich 48 Prozent für den Schritt in die Opposition aus. Fast ebenso viele, 47 Prozent, waren aber dagegen. Bei den CSU-Wählern war das Ergebnis deutlicher: 56 Prozent für Opposition, 40 Prozent dagegen.



Keine Mehrheit gibt es für die Idee, dass Parteichef Horst Seehofer bei der Bundestagswahl als Spitzenkandidat antritt und nach Berlin geht. In beiden Gruppen waren weniger als 40 Prozent dafür und deutlich mehr als 50 Prozent dagegen.



CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer bezeichnete die Ergebnisse der Umfrage als "Bestätigung und Rückenwind für unsere Politik". Die CSU werde "konsequent für die Umsetzung unserer Forderungen kämpfen". (dpa)

Infos zur Umfrage

Die Umfrage wurde vom Hamburger Institut GMS im Auftrag von SAT.1 Bayern durchgeführt. Es handelt sich um eine repräsentative Telefonbefragung mit 1008 Befragten im Zeitraum 28. Dezember 2016 bis 3. Januar 2017. - Die Fragestellungen und Antwortoptionen lauteten:

- Würden Sie persönlich einen eigenständigen, von der CDU unabhängigen Bundestagswahlkampf der CSU im Herbst 2017 begrüßen oder ablehnen? begrüßen, ablehnen, weiß nicht

- Soll die CSU bei einer erneuten Regierungsbeteiligung auf einer Flüchtlings-Obergrenze beharren oder sonst auf eine Regierungsbeteiligung verzichten und in die Opposition gehen? lieber in die Opposition, dagegen, weiß nicht

- Soll Horst Seehofer bei der nächsten Bundestagswahl als Spitzenkandidat der CSU antreten und nach Berlin gehen oder soll er das nicht? antreten, dagegen, weiß nicht.