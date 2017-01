Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch sieht in den immer neuen Beschlüssen von CSU und Staatsregierung zum Thema Zuwanderung auch ein Zeichen politischer Hilflosigkeit. "In dieser ständigen Vorlage von Papieren kommt eine gewisse Ohnmacht zum Ausdruck", sagte die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing. "Horst Seehofer droht und droht und droht und beschließt ein Papier nach dem anderen - doch die Bundeskanzlerin lässt sich anscheinend nicht unter Druck setzen", sagte sie mit Blick auf den seit Monaten andauernden Unions-Streit um eine Obergrenze für neu eintreffende Flüchtlinge.



Das aber sei genau das Problem: Wenn Seehofer immer wieder nachlege und immer neue Drohungen ausspreche, sich Merkel aber stur stelle. "Dann wird diese Vergeblichkeit seiner Bemühungen erst so richtig sichtbar", sagte Münch - auch wenn Seehofer dies vermeiden wolle.

Münch warnt vor einer "Dauerschleife"

Gleichwohl hält Münch die Fokussierung von CSU und Staatsregierung auf die Themen Sicherheit und Zuwanderung in den anstehenden Wahlkämpfen für nachvollziehbar. "Das sind die vorrangigen Themen aus Sicht eines Großteils der Bevölkerung." Und auch die Forderung nach einer Begrenzung der Zuwanderung sei "nichts Verwerfliches". "Wenn diese Position nicht von demokratischen Parteien vertreten wird, bemächtigen sich andere Kräfte dieser Position." Münch warnte aber auch vor einer "Dauerschleife", sollte der Eindruck entstehen, dass es jetzt nur noch um die Themen Sicherheit und Zuwanderung gehe.



Auch den Streit zwischen CDU und CSU um eine Obergrenze und die bewusste Positionierung der CSU am rechten Rand der politischen Mitte hält Münch nicht für schädlich. "Diese Breite halte ich grundsätzlich schon für ein sinnvolles Wahlkampfkonzept", sagte sie. "Nur: Irgendwann muss es Lösungen geben. Und da ist die Maximalforderung nach einer mit Zahlen unterlegten Obergrenze schon schwierig zu erreichen." Notfalls müssten Seehofer und die CSU nach der Bundestagswahl tatsächlich überlegen, aus der Regierung auszusteigen - oder wortbrüchig werden. (dpa)