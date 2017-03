Die Entscheidung in der CSU über eine mögliche Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren (G9) zieht sich doch noch länger hin. Anders als zuletzt angepeilt soll es in der Fraktionssitzung an diesem Mittwoch nun doch noch kein abschließendes Votum geben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in der Nacht zum Dienstag nach einem CSU-internen Spitzengespräch in der Staatskanzlei aus Teilnehmerkreisen. Es werde zwar in Richtung neunjähriges Gymnasium weitergearbeitet, hieß es - wobei es auf jeden Fall die Möglichkeit geben soll, das Abitur wie bisher nach acht Jahren Gymnasium abzulegen. Es seien allerdings noch zu viele Fragen offen.



Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hatte seit Montagabend mit Vertretern der CSU-Landtagsfraktion über die Zukunft des Gymnasiums verhandelt. Eingeladen waren neben Kultusminister Ludwig Spaenle und Fraktionschef Thomas Kreuzer unter anderem die Mitglieder des Arbeitskreises Bildung und Kultus, aber auch weitere Abgeordnete.



Innerhalb der CSU ist die von Bildungsverbänden, Opposition und kommunalen Spitzenverbänden gewünschte Abkehr vom Abitur nach acht Jahren (G8) umstritten. Die Skeptiker fürchten unter anderem Qualitätsverluste und warnen vor hohen Kosten für Land und Kommunen, ohne eine Garantie für einen dauerhaften Schulfrieden zu erhalten.

Seehofer sprach mit Experten und Betroffenen

Seehofer selbst gilt als Sympathisant des G9 - war dem Vernehmen nach aber zuletzt wegen vieler ungeklärter Fragen etwa zu den Kosten und dem Lehrplan wieder unentschieden. Deshalb hatte er am vergangenen Donnerstag und Freitag insgesamt mehr als fünf Stunden mit Experten, Betroffenen sowie den für die Schulen zuständigen Städten und Landkreisen gesprochen. Dabei zeichnete sich dem Vernehmen nach ab, dass ein Ende des G8 nur noch eine Frage der Zeit sei. Zudem hatten Seehofer und Finanzminister Markus Söder zuletzt demonstrativ betont, dass sich der Freistaat eine G9-Rückkehr finanziell leisten könnte.

Der SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender Markus Rinderspacher warnt, "das andauernde Tauziehen innerhalb der CSU um die Zukunft des bayerischen Gymnasiums" lasse den Eindruck entstehen, dass bei den Christsozialen fraktions- und regierungsinterne Machtfragen der Sache entgegen stehen". Rinderspacher: "Nach diesem missglückten politischen Prozess muss man vermuten, dass der Ministerpräsident bei seiner jüngst angekündigten Kabinettsumbildung für nach der Bundestagswahl das Kultusministerium in den Mittelpunkt seiner Überlegungen rückt - sollte der Regierungschef dann noch die Autorität für Veränderungen aufbringen. Diese ist bereits heute mehr als angekratzt."

Opposition kritisiert "Entscheidungsverstopfung"

Auch Michael Piazolo (Freie Wähler) kritisiert die "Entscheidungsverstopfung" der CSU. Interne Probleme dürften nicht länger auf dem Rücken der Schüler, Lehrer und Eltern ausgetragen werden. "Die Zeit für ein neunjähriges Gymnasium in Bayern ist überreif. Nun muss die Staatsregierung ihre schmerzlichen Fehler der vergangenen zehn Jahre korrigieren – andernfalls stellen wir Freien Wähler die Regierungsfähigkeit der Staatsregierung ernsthaft infrage“, so der Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses im Landtag.

Der bildungspolitische Sprecher der Landtags-Grünen, Thomas Gehring, fordert ebenfalls eine zügige Entscheidung für ein "G9neu". Er plädiert dabei aber für einen Reformkurs für das gesamte bayerische Bildungssystem. "Wichtig ist, dass das Schulsystem endlich im Ganzen betrachtet wird und keine Schulform vernachlässigt wird", so Gehring. Dass es Lehrermangel an Grundschulen gibt, wisse man auch nicht erst seit gestern. "Bildungsminister Spaenle scheint mit seiner Aufgabe völlig überfordert zu sein", kritisiert Gehring. Wann immer er versucht, ein Loch zu stopfen, platzt andernorts ein neues auf."

(dpa/BSZ)