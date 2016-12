Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Die hohen Hürden beim Familiennachzug behindern nach Einschätzung des bayerischen Diakonie-Präsidenten Michael Bammessel nachhaltig die Integration von Flüchtlingen. Wer wolle, dass Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien in Deutschland rasch Fuß fassten, müsse den Nachzug ihrer Frauen und Kinder erleichtern, forderte Bammessel. Das sei selbst für Flüchtlinge mit vollem Schutzstatus schwierig und dauere oft Jahre; Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus seien fast ohne Perspektive, ihre Familie bald schon wiederzusehen.

"Aus unserer Beratungspraxis können wir eigentlich nur dafür plädieren: Ermöglicht Familienzusammenführung, wo immer es geht", sagte er. Schließlich habe Familie auch in der Verfassung und im christlichen Glauben einen ganz hohen Rang. "In der Praxis stellen wir immer wieder fest, dass es viele Tragödien rund um das Thema "Familie" gibt", berichtete der Chef des Diakonischen Werks Bayern. Unter seinem Dach sind 1300 evangelische Sozialeinrichtungen zusammengeschlossen.

Für Syrer ist die Lage besonders schwierig

"Die Integration läuft völlig anders, wenn jemand mit seiner Familie da ist. Die Kinder gehen in die Schule, es gibt Kontakte vor Ort. Dann kann man sich neu aufstellen", gibt Bammessel zu bedenken. "Wenn aber der Vater hier immer nur in Sorge um seine Familie ist, die im Elend des Bürgerkriegs lebt, so ein Mensch wird das Einwurzeln hier nicht anpacken können. Damit wird auch die Integration sehr verzögert."

Besonders schwierig ist nach seiner Ansicht die Lage für Syrer, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nur einen eingeschränkten - sogenannten subsidiären - Schutz erhalten. Sie könnten erst nach einer Wartezeit von zwei Jahren den Nachzug ihrer Familie beantragen. "Mit dem subsidiären Schutz eine Hürde aufzurichten - das ist eine falsche Entscheidung. Für viele Familien ist das eine menschliche Katastrophe", kritisiert der Chef des evangelischen Sozial-Dachverbandes.

Die Befürchtungen mancher Politiker, bei einer Senkung der Hürden käme es zu einem massenhaften Familiennachzug, hält Bammessel für "deutlich übertrieben". Damit sei schon aus ganz praktischen Gründen nicht zu rechnen. "Die deutschen Botschaften sind überlastet. Und viele Flüchtlinge haben gar nicht das Geld, ihre Familien nachzuholen", sagte Bammessel. Manche Familienzusammenführung scheitere auch daran, dass erforderliche Dokumente, wie der Heiratsnachweis, auf der Flucht verloren gegangen sind. Zudem sei der Botschaftsbesuch nachzugswilliger Familien oft mit gefährlichen Reisen in den Libanon oder die Türkei verbunden.