Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Mit dem Tod von Roman Herzog verliert Deutschland nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einen "hochbeliebten Altbundespräsidenten" und verdienten Patrioten. Er habe dem Land als einer der anerkanntesten Staatsrechtler und Interpreten des Grundgesetzes als Landesminister und Präsident des Bundesverfassungsgerichts und schließlich von 1994 bis 1999 als Bundespräsident gedient, erklärte sie in einer Mitteilung.

Herzog habe das höchste Staatsamt in seinem "eigenen unnachahmlichen Stil" ausgefüllt. "Er pflegte das offene Wort, war unprätentiös, humorvoll und durchaus selbstironisch", betonte die Kanzlerin. Unvergessen bleibe seine Berliner "Ruck-Rede" 1997, in der er zu umfassenden Reformen in Deutschland aufgerufen habe.

"Seine unverwechselbare kluge Stimme und seine Fähigkeit, Probleme offen zu benennen und dabei Mut zu machen, wird mir und wird uns allen fehlen", sagte Merkel. Die Nachricht von seinem Tod erfülle sie mit tiefer Trauer.

Eine "beeindruckende Persönlichkeit" hat Deutschland auch nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) verloren. "Mit Roman Herzog geht einer der ganz großen Bayern", sagte er. Herzog sei ein hoch angesehener Bundespräsident für alle Deutschen gewesen, der zugleich dem Freistaat Bayern immer in besonderer Weise verbunden geblieben sei.

"Klug, weitsichtig, mutig, mit großer Liebe zum offenen Wort und dabei stets bescheiden haben wir ihn erlebt - als Bundespräsident, als Präsident des Bundesverfassungsgerichts, als Minister", betonte Seehofer. Unvergessen sei seine "Ruck-Rede", mit der er Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes aufgerüttelt habe.

Mit tiefer Trauer hat auch Bayerns Landtagspräsidentin Barbara Stamm die Nachricht vom Tod des Altbundespräsidenten aufgenommen. Sie erklärte: "Mit Prof. Herzog verlieren wir einen vorbildlichen und hochengagierten Vorkämpfer für den Zusammenhalt in unserem Land, der eingetreten ist für unseren Rechtsstaat und die gesellschaftliche Erneuerung." Zugleich hab man ihm zu danken, dass er es nie gescheut hat, unbequeme Themen und Wahrheiten anzusprechen und Konsequenzen daraus aufzuzeigen. "Das hat ihm in der gesamten Bevölkerung große Achtung und Wertschätzung eingebracht", so Stamm. "Dieser bodenständige, nahbare und in seinen Ansichten mutige und unabhängige Mensch wird uns allen sehr fehlen." Der Bayerische Landtag, dem er treu verbundener und gern gesehener Ehrengast war, trauere um Roman Herzog", erklärte Stamm weiter. Man sei in Gedanken bei seiner Frau, seiner Familie und seinen Angehörigen. Stamm: "Persönlich verbinden mich mit ihm immer wieder wertvolle Begegnungen, so etwa oft beim Mozartfest in Würzburg zusammen mit seiner Gattin. Ebenso verbindet sein Einsatz für die Erinnerungskultur an die Opfer des Nationalsozialismus. Diese Kultur pflegen wir im Bayerischen Landtag alljährlich und dauerhaft."

Bundespräsident Joachim Gauck hat seinen mit 82 Jahren gestorbenen Amtsvorgänger Roman Herzog als "markante Persönlichkeit" mit "vorwärtsstrebendem Mut" gewürdigt. Das Staatsoberhaupt der Jahre 1994 bis 1999 habe "das Selbstverständnis Deutschlands und das Miteinander in unserer Gesellschaft geprägt und gestaltet", betonte Gauck in einem Kondolenzschreiben an Herzogs Witwe, Alexandra Freifrau von Berlichingen.

Die Todesnachricht erfülle ihn mit tiefer Trauer. "Mit Sachverstand, Klugheit und großer Lebenserfahrung trat er für unser Land und seine freiheitliche Verfassung ein. Als Minister, als Präsident des Bundesverfassungsgerichts und als Bundespräsident waren ihm die Bürger- und Freiheitsrechte niemals nur abstrakte Begriffe."

Herzog habe "Reformbereitschaft angemahnt" und zugleich "für die Bewahrung des Bewährten" gestanden. "Sein vorwärtsstrebender Mut verband sich mit einer charmanten Skepsis. Diese Mischung war ebenso unverwechselbar wie sein unabhängiger Geist und seine Liebe zum klaren Wort", schrieb Gauck. "Mit diesen Eigenschaften trug er viel zur Verständigung zwischen Bürgern und Politik bei und erwarb sich Respekt und große Sympathie bei ungezählten Menschen."

Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat nach dem Tod Herzogs die Verdienste des früheren Bundespräsidenten gewürdigt. "Roman Herzog hat für einen Dialog zwischen den Religionen geworben, sich mit deutlichen Worten für Integration und gegen jede Form von Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus eingesetzt und frühzeitig auf die Probleme der globalisierten Welt hingewiesen", heißt es in einem Kondolenzschreiben des Vize-Kanzlers an Herzogs Witwe Alexandra Freifrau von Berlichingen.

Der konservative Politiker habe Deutschland "hervorragend nach innen und nach außen vertreten", schrieb Gabriel. Herzog, der bis 1994 Präsident des Bundesverfassungsgerichts war, habe "in geradezu weiser Voraussicht" früh die Parteien davor gewarnt, "allzu viele politische Streitthemen" zu den Juristen in Karlsruhe zu verlagern. Diese Mahnung habe ihre Bedeutung nicht verloren. Herzog habe sein Amt als Bundespräsident "mit Integrität und persönlicher Autorität", aber auch "mit Selbstironie und Humor" geprägt.

Thomas Kreuzer, CSU-Fraktion-Chef im Bayerischen Landtag erklärte: "Traurig und bewegt müssen wir die Nachricht vom Tod unseres ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog zur Kenntnis nehmen. Er hat es in seinem Wirken auf verschiedenen wichtigen Positionen geschafft, klare Positionen auf einem soliden christlichen Wertefundament zu vertreten und gleichzeitig mit einem verbindenden Ton die Menschen zueinander zu bringen."

Herzog sei auch ohne bayerisches Staatsamt ein sympathischer Vertreter Bayerns und hat mit seinem legendären Spruch von "Laptop und Lederhose" die Symbiose von Tradition und Fortschritt, für die er zeitlebens stand, genial beschrieben, so Kreuzer. "Seine allseits respektierte und beliebte Art hat viel Vertrauen in die politisch Wirkenden aufgebaut, ein in einer Demokratie und in Zeiten schnellen Wandels unglaublich wichtiger Aspekt. Wir verneigen uns mit großer Dankbarkeit vor seiner Lebensleistung. Unsere Anteilnahme gilt seiner Frau und seiner Familie."

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Markus Rinderspacher, hat ebenfalls mit Trauer auf den Tod des Ex-Bundespräsidenten reagiert: "Roman Herzog hat das Amt des Bundespräsidenten mit Inhalt und Würde gefüllt und wird als Staatsoberhaupt in Erinnerung bleiben, das Deutschland nicht nur nach außen hin präsentiert, sondern auch ein Stück weit mit geprägt hat."

Rinderspacher erklärte, Herzogs berühmte "Ruck-Rede" sei in den heutigen Zeiten des erstarkten Populismus in Europa, Deutschland und vor allem auch in Bayern aktueller denn je. "Es muss ein Ruck durch die Bevölkerung gehen, Fremdenfeindlichkeit, antidemokratischen und extremistischen Strömungen die Stirn zu bieten." Das wäre ganz im Sinne Herzogs, auf dessen Initiative hin der Gedenktag für die Opfer des Holocaust am 27. Januar eingeführt wurde. "Meine Gedanken sind bei seinen beiden Söhnen sowie seinen Angehörigen, Freunden und Wegbegleitern", so Rinderspacher.

"Roman Herzog war ein Bundespräsident von außergewöhnlichem Format", betonte Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler. Auch für ihn unvergessen: die Berliner "Ruck-Rede". "Mit diesem Appell an Politik und Gesellschaft gelang es dem Niederbayern Herzog, ganz Deutschland für mehr Innovationen und eine Auflösung des seinerzeitigen Reformstaus zu sensibilisieren." Mit Roman Herzog verliere Deutschland auch einen renommierten Juristen, der stets auf die Stärke des Rechtsstaats pochte, so Aiwanger. "Seinen Hinterbliebenen spreche ich mein Mitgefühl aus."

Der frühere CSU-Chef Edmund Stoiber hat die politische Leistung von Alt-Bundespräsident Roman Herzog gelobt. "Roman Herzog war ein Vordenker der Freiheit und des Fortschritts. Er war ein Mutmacher und Motivator, der nicht zuletzt mit seiner berühmten "Ruck-Rede" den Boden für weitreichende Reformen in Deutschland bereitet hat", sagte der ehemalige bayerische Ministerpräsident. Als gebürtiger Landshuter sei Herzog mit seinem Herzen immer ein Bayer geblieben. "Seine Orientierung gebende, kritische Stimme wird uns fehlen."

(BSZ/dpa)

Roman Herzog - Mahner im höchsten Staatsamt

Mehr Respekt und Toleranz für andere Meinungen, Religionen und Lebensweisen - das hatte Roman Herzog immer wieder angemahnt. Als Bundespräsident (1994-1999) galt er zunächst als Ersatzlösung, weil ein anderer Kandidat absprang, gewann aber rasch an Profil.



Dem gebürtigen Bayern Herzog eilte ein Ruf als strammer Konservativer voraus. Doch bereits kurz nach Amtsantritt bat er Polen um Vergebung für die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg - und erwarb sich so Ansehen auch in den Reihen seiner Kritiker.



Herzog machte es sich zur Aufgabe, gesellschaftliche und politische Verkrustungen aufzubrechen und Debatten zu grundlegenden Themen anzustoßen. Besonders in Erinnerung blieb seine "Berliner Rede" von 1997 mit dem Satz: "Durch Deutschland muss ein Ruck gehen".



2015 wurde Herzog für sein Lebenswerk mit dem Ehrenpreis der Freiburger Hayek-Stiftung geehrt. Bundespräsident Joachim Gauck würdigte ihn damals als "Vordenker und Mahner".



Der Jurist Herzog war Professor an der Freien Universität Berlin. 1970 trat er in die CDU ein. In Baden-Württemberg war er unter anderem Innenminister. Von 1987 bis 1994 stand er an der Spitze des Bundesverfassungsgerichts und vertrat dort eine eher liberale Linie. Auch nach dem Verzicht auf eine zweite Amtszeit als Bundespräsident blieb Herzog ein gefragter Ratgeber und leitete verschiedene Kommissionen.



Seine Frau Christiane, mit der er zwei Söhne hat, starb im Juni 2000 an Krebs. Im September 2001 heiratete Herzog, der selbst mehrmals schwer erkrankte, dann Alexandra Freifrau von Berlichingen. Mit ihr lebte er auf der Götzenburg nahe Heilbronn. (dpa)