Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat vergangene Woche seinen „Marshall-Plan für Afrika“ vorgestellt – mit ihm will er die Entwicklungspolitik auf völlig neue Füße stellen. Die Landshuterin Emma Kellner war von 1979 bis 1981 Entwicklungshelferin in Burkina Faso. Nach 13 Jahren im bayerischen Landtag kehrte sie 2004 nach Afrika zurück – bis 2010 arbeitete sie in Mauretanien und bis 2012 in Südafrika für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ). Sie fordert, mehr auf afrikanische Lösungen zu setzen und auch kleine Erfolge anzuerkennen.



BSZ: Frau Kellner, Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat angekündigt, die Afrika-Politik komplett umkrempeln zu wollen. Er will weg vom Gießkannen- und Geber-Nehmer-Prinzip. Wirtschaftliche Kooperation und die Mobilisierung privater Investoren stehen stattdessen im Mittelpunkt.

Emma Kellner: Die meisten der Thesen sind ja nicht ganz neu. Dass er damit den afrikanischen Kontinent stärker in den Fokus rückt, finde ich aber gut. Wichtig ist auch, dass darüber gesprochen wird, wie unterschiedlich die einzelnen Länder Afrikas sind. Es ist eben nicht nur ein Kontinent der Misere und der Not. Was mir besonders gut gefällt, ist der Satz: „Afrika braucht afrikanische Lösungen“, eine von Müllers zehn Thesen.



BSZ: Warum?

Kellner: Man redet ja längst nicht mehr von Entwicklungshilfe, sondern von Entwicklungszusammenarbeit, um das partnerschaftliche Element zu betonen. Die staatliche Entwicklungszusammenarbeit basiert auf Abkommen, die Bereich, Ziele und Erfolgsindikatoren für die Zusammenarbeit festlegen. Im Idealfall ist es das afrikanische Partnerland, das den Rahmen vorgibt und formuliert, welche Unterstützung es braucht. Das klappt leider nicht immer. Außerdem würde ich mir wünschen, dass auch die Afrikanische Union und Regionalorganisationen früher und intensiver eingebunden werden.



BSZ: Was sollte sich noch dringend ändern?

Kellner: Es bräuchte mehr Stetigkeit. Statt ständig neue Projekte oder Sonderprogramme aufzulegen, sollte man Reformen mit einem längeren Atem begleiten. Weniger wäre hier mehr. Viele Projekte unterstützen Staaten bei rechtsstaatlichen Reformen. Dabei reichen aber keine Workshops – der Arbeitsablauf, zum Beispiel in einem Rechnungshof, muss jahrelang begleitet werden und auch danach braucht es noch Ansprechpartner vor Ort. Man sollte den Fokus also mehr auf das Einüben guter fachlicher Praxis legen. Denken Sie daran, wie lange die Durchführung und Implementierung einer Reform in Deutschland braucht. Von Staaten, die ohnehin schon leistungsschwach sind, sollte man nicht mehr verlangen.



BSZ: Müller will sich nur noch auf reformbereite Staaten konzentrieren. Werden denn korrupte Staaten und Eliten unterstützt?

Kellner: Auch die Korruptionsbekämpfung ist bereits ein Dauerthema. Wie gesagt, vieles, was Herr Müller anspricht, wird schon gemacht. Wenn er aber mit seinem Plan deutlich machen will, diese Anstrengungen noch einmal zu verstärken, ist das gut. Umso besser, wenn dabei auch neue Schwerpunkte gesetzt werden: „Wertschöpfung statt Ausbeutung“ ist ebenfalls eine seiner Thesen – und das freut mich.



BSZ: Wie könnte das denn konkret verwirklicht werden?

Kellner: Wichtig wäre, dass Rohstoffe nicht nur exportiert, sondern auch vor Ort verarbeitet werden. Lastwagen um Lastwagen wird zum Beispiel Tropenholz aus dem Inland Kameruns in die Hafenstadt Douala transportiert. Die Regierung hat versucht, zumindest einige Sägewerke vor Ort aufzubauen – das sind wichtige Schritte in die richtige Richtung, die verstärkt werden müssen, damit vor Ort Arbeitsplätze entstehen.

"Das Beispiel Gambia zeigt, es wird Verantwortung übernommen"

BSZ: Müller will Steuermehreinnahmen, die Regierungen durch Reformen erzielen, mit staatlichen Entwicklungsgeldern aufstocken. Ist das eine gute Idee?

Kellner: Auf den ersten Blick ja. Aber ich sehe das Problem, dass mancher auf die Idee kommen könnte, mit der Erhöhung der Mehrwert- oder Verbrauchssteuern die Steuereinnahmen zu vermehren – das machen ja deutsche Finanzminister auch. Das aber würde gerade wieder die Armen unverhältnismäßig treffen. Ein guter Anreiz könnte dagegen sein, Länder, die ihre Einnahmen aus Rohstoffen transparent offenlegen und für die Armutsbekämpfung einsetzen, zu belohnen.



BSZ: Warum hat die milliardenschwere Afrika-Hilfe der vergangenen Jahrzehnte keine signifikanten Verbesserungen gebracht?

Kellner: Erfolg hängt immer auch mit den Erwartungen zusammen. Man darf aber nicht erwarten, dass man eine Milliarde Euro in ein Land pumpt – und schon hat man innerhalb von fünf Jahren zehn gute Reformen. Erfolge stellen sich dann ein, wenn die Partnerländer hinter den Reformen stehen und gemeinschaftlich an der Umsetzung gearbeitet wird. Außerdem gibt es durchaus Erfolge. Ich nehme zum Beispiel wahr, dass afrikanische Institutionen eine immer wichtigere Rolle in Konflikten übernehmen. Denken Sie an Gambia, wo die Ecowas, die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, gerade den abgewählten Präsidenten Jammeh dazu gebracht hat, das Land zu verlassen. Gut, der Schönheitsfehler ist, dass Jammeh die Staatskasse geplündert hat. Aber immerhin: Eine bewaffnete Auseinandersetzung konnte vermieden werden. Man sieht also, es wird Verantwortung übernommen.



BSZ: Ebenfalls im Fokus steht die Fluchtursachenbekämpfung. Was müsste vor Ort konkret geschehen, um Menschen Perspektiven zum Bleiben zu geben?

Kellner: Gerade in einigen Ländern Afrikas gibt es eine signifikante Bevölkerungszunahme. Deshalb braucht es dringend Arbeitsplätze für die Jugend. Stellen Sie sich vor, dass Sie in einem kleinen Dorf im Sahel mit geringer Schulbildung und ohne Beschäftigungsmöglichkeiten sitzen. Und dann sehen Sie im Fernsehen, wie schön es woanders ist. Natürlich verlassen viele ihre Dörfer, wenn sie dort keine Perspektiven haben. Es muss ja nicht gleich Europa sein, aber vielleicht die Hauptstadt. Die Landflucht ist ein Riesenthema in Afrika.



BSZ: Was könnte man also tun?

Kellner: Es wird schon Geld in die Hand genommen, um zum Beispiel auf dem Land kleine Schulen und Krankenstationen zu bauen. Das Problem aber ist, dass dann Bauleute, Elektriker oder andere Handwerker aus der Stadt kommen, weil es keine Unternehmer vor Ort gibt. Eines meiner Lieblingsprojekte wäre deshalb, die Gründung von Kleinunternehmen zu unterstützen.



BSZ: Wie optimistisch sind Sie insgesamt mit Blick auf den Kontinent Afrika?

Kellner: Ich bin grundsätzlich optimistisch. Afrika hat viel Potenzial. Eine wichtige Voraussetzung, um es zu heben, sind Frieden und Sicherheit sowie die Anwendung rechtsstaatlicher Prinzipien in der Regierungsführung. Hier hat die Afrikanische Union eine wichtige Rolle, indem sie ihre Mitglieder – alle 54 Länder sind Mitglied – auf Prinzipien der Good Governance verpflichtet und diese nachhält.

(Interview: Angelika Kahl)