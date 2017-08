Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Die Einteilung von Wahlkreisen hat enorme Auswirkungen auf die Wahlergebnisse. Aktuell sind Wählerstimmen unterschiedlich viel wert, kritisiert Mathematiker Peter Gritzmann von der TU München. Er hat eine Methode entwickelt, wie der Zuschnitt von Wahlkreisen gerechter und politisch neutraler wird – wenn es die Politik denn will.



BSZ: Herr Gritzmann, laut Grundgesetz ist jede Stimme gleich viel Wert. Sie bezweifeln das. Warum?

Peter Gritzmann: Weil es nur Theorie ist, in der Praxis aber nicht gilt. Die Wahlkreise in Deutschland sind nicht gleich groß. In einem kleineren Wahlkreis zählt die Stimme des Einzelnen mehr. Den Effekt gibt es auch in anderen Demokratien.



BSZ: Was ist für Sie der krasseste Missstand in unserem Wahlsystem?

Gritzmann: Wie wir allein in Deutschland bei der Kommunal-, Landtags- und der Bundestagswahl sehen, kommen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz, die alle ihre Besonderheiten haben. Tatsächlich liefern bei gleicher Stimmabgabe unterschiedliche Wahlsysteme ganz unterschiedliche Ergebnisse. Vieles, was als Wählerwille bezeichnet wird, kann aber durchaus nur ein Artefakt des Wahlsystems sein. Der größte Missstand für mich ist daher, wie wenig bestehende Wahlsysteme in der Gesellschaft hinterfragt werden.



BSZ: Beim Neuzuschnitt von Bundestagswahlkreisen reklamieren kleinere Parteien regelmäßig, benachteiligt zu werden. Wird versucht, bei Wahlkreisen zu manipulieren?

Gritzmann: In Gesellschaften mit Mehrheitswahlrecht hat der spezifische Zuschnitt von Wahlkreisen eine große Bedeutung. In den USA spielt daher das sogenannte Gerrymendering aus machttaktischen Gründen eine wichtige Rolle. In Demokratien mit Verhältniswahlrecht ist das anders. Allerdings führten in Deutschland die Überhangmandate ebenfalls zu Verzerrungen. Nach Verfassungsgerichtsurteilen wird für diese aber nunmehr ein Ausgleich geschaffen.



BSZ: Gibt es noch andere Möglichkeiten zur Manipulation?

Gritzmann: Die konkrete Ausgestaltung des Wahlsystems und der Umrechnung von Stimmen in Mandate kann tendenziell unterschiedliche Gruppen bevorzugen oder benachteiligen. Interessant ist aber auch die Frage, inwieweit ein Wahlsystem die Abgabe der Stimmen nach „ehrlicher Präferenz“ und nicht nach taktischen Überlegungen fördert. Denken Sie nur an die Zweitstimmen-Kampagne der FDP aus dem Jahr 2013: ‘Wer Merkel haben will, wählt FDP’, hieß es damals. Nur so ließe sich verhindern, dass die Union eine große Koalition mit der SPD eingeht.



BSZ: Sie haben mit anderen Wissenschaftlern eine Methode entwickelt, bei der alle Wahlkreise fast gleich groß sind, ohne dass ein einziger Wahlberechtigter seinen Stimmbezirk wechseln muss. Wie geht das?

Gritzmann: Wir haben eine Klasse neuer geometrischer Optimierungsverfahren entwickelt, die es erlauben, die Wahlkreise effizient und natürlich politisch neutral so zuzuschneiden, dass die Anzahl ihrer Wahlberechtigten ausgeglichen ist. Da lediglich die Gemeinden neu gruppiert werden, werden alle Gemeindegrenzen respektiert und kein Wähler braucht den Stimmbezirk zu wechseln. Das Verfahren kann auch flexibel auf Veränderungen der Bevölkerung reagieren oder eine andere Anzahl von Wahlkreisen produzieren. Daneben können auch Vorgaben nach der Gestalt der Wahlkreise erfüllt werden, etwa dass diese sehr „kompakt“ sein sollen, oder dass sie sich möglichst wenig von denen der vergangenen Wahl unterscheiden.

"Was ist fair, was ist wirklich demokratisch gerecht?"

BSZ: Will sich die Politik von Mathematikern Nachhilfe in Sachen Demokratie geben lassen?

Gritzmann: Politiker haben sich bisher noch nicht gemeldet. Die genauen Beweggründe kenne ich nicht. Für die kommende Bundestagswahl ist es aber zu spät. Wir haben dem Bundeswahlleiter unsere Arbeit geschickt, bislang aber noch keine Antwort erhalten. Unser Verfahren eignet sich aber auch für andere Staaten mit unterschiedlichen Wahlgesetzen. Es kann aber auch auf eine Vielzahl anderer Entscheidungsprozesse angewendet werden. So kann es etwa im Rahmen des freiwilligen Pacht- und Nutzungstausches in der Landwirtschaft eingesetzt werden oder auch bei der Bestimmung adäquater Tarifgruppen für Versicherungen.



BSZ: Welche Rolle spielt das Wahlsystem für die Wahlergebnisse?

Gritzmann: Der Einfluss ist fundamental. In einer Veranstaltung mit Schulkindern im Münchner Rathaus ging es einmal um die Frage, ob Hausaufgaben abgeschafft werden sollen. Drei Viertel der Schüler waren dafür. Wir haben verschiedene Wahlsysteme angewendet. Bei einem System, das auf Delegierten wie in den USA beruhte und das alle Schüler für durchaus fair hielten, kam heraus, dass Hausaufgaben beibehalten werden sollen. Die Schüler waren noch nicht einmal schockiert. Das hat mich schockiert. Da habe ich gemerkt, dass wir Fragen demokratischer Entscheidungsfindung viel stärker in den Fokus rücken müssen – unsere Demokratie lebt schließlich davon.



BSZ: Wie kann Mathematik helfen, die Demokratie zu stärken?

Gritzmann: Bei der Abstimmung zum Brexit beispielsweise haben die Menschen bis 40 Jahre anders abgestimmt, als die Menschen ab 40 Jahren. In den USA hat Donald Trump die Wahl gewonnen, obwohl Hillary Clinton insgesamt mehr Wahlstimmen hatte. Und natürlich ist zu erwarten, dass die Abstimmung bei einem Bürgerentscheid zur dritten Start- und Landebahn am Flughafen München anders ausfällt, wenn nur Menschen befragt werden, die nahe am Flughafen wohnen, als wenn ein Volksentscheid in ganz Bayern durchgeführt wird. Was ist also fair, was ist wirklich demokratisch gerecht? Müsste es vielleicht ein Quorum für bestimmte Gruppen geben? Das wird oft nicht wirklich hinterfragt. Dabei kann die Mathematik helfen, strukturelle Eigenschaften der Entscheidungsverfahren aufzudecken.



BSZ: Ist es bei den Wahlkreisen von Vorteil, dass es in Deutschland keine Ghettoisierung wie zum Beispiel in den französischen Banlieues gibt?

Gritzmann: Absolut. Und unser Wahlsystem hat noch einen anderen Vorteil: Unser Wahlrecht zwingt uns, im Prozess der politischen Willensbildung auch unbequeme Strömungen zu berücksichtigen. Aus meiner Sicht trägt das zur Stabilisierung des Systems und letztlich zu einem größeren demokratischen Konsens bei.



BSZ: D’Hondt, Hare-Niemeyer, Hagenbach-Bischoff: Bei den Verfahren zur Berechnung der Sitzverteilung nach einer Wahl gibt es je nach Verfahren unterschiedliche Ergebnisse. Kann es sein, dass die Mathematik es der Demokratie auch manchmal ganz schön schwer macht?

Gritzmann: Nicht die Mathematik macht es schwer, sondern die Realität (lacht). Dass es kein perfektes Wahlsystem gibt, ist natürlich eine unbefriedigende Situation. Aber Mathematik hilft, die Auswirkungen verschiedener Wahlsysteme zu verstehen. Hierdurch wird sie zu einem Instrument der Aufklärung.

(Interview: David Lohmann)