Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Der Passauer Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter hält es noch nicht für ausgemacht, dass die Personaldiskussion in der CSU auf die Nominierung von Finanzminister Markus Söder als Ministerpräsidenten-Kandidat bei der Landtagswahl 2018 hinausläuft. "Davon kann man nicht ausgehen, aber es gibt schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es in diese Richtung geht", sagte Oberreuter der "Nürnberger Zeitung".'



Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer habe sich mit dem Beratergremium - bestehend aus den beiden CSU-Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber und Theo Waigel sowie Landtagspräsidentin Barbara Stamm - einen "Rat der Weisen" an die Seite geholt. Es sei auch denkbar, dass dieser "Rat der Weisen" im Einvernehmen mit anderen Entscheidungsträgern zu einem Konzept ohne Beförderung Söders komme, das auf breite Zustimmung stößt, sagte der Politologe. In diesem Fall würde Söder den Schwarzen Peter bekommen, wenn er dagegen vorginge. Weiter sagte Oberreuter zu den CSU-Beratungen am vergangenen Donnerstag: "Ich hätte auch erwartet, dass Seehofer ein paar Bemerkungen kämpferischer Natur zu dem Stil macht, den Boss in Berlin die Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen und ihm daheim Feuer unter die Hose zu legen."



Seehofer steht seit dem Absturz der CSU bei der Bundestagswahl auf nur noch 38,8 Prozent massiv unter Druck, mindestens eines seiner Ämter abzugeben. Die Junge Union etwa forderte den Rückzug des 68-Jährigen als Ministerpräsident spätestens zur Landtagswahl im Herbst 2018. Der Machtkampf hatte in den vergangenen Wochen zu immer stärkeren Verwerfungen in der CSU geführt, bis hinein ins bayerische Kabinett.

Politologe Oberreuter: "Seehofer ist längst nicht Geschichte"

Der SPD-Landeschefin und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Natascha Kohnen, ist es "schlichtweg nicht wichtig", gegen wen sie bei der Wahl antritt. "Ganz ehrlich: Das müssen die jetzt regeln und wie wir gesehen haben, scheint das noch Zeit in Anspruch zu nehmen", sagte Kohnen der Münchner "Abendzeitung". "Eins steht auf jeden Fall fest: Ein Mann wird's wohl sein."



Zur herben Kritik, die Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner in der CSU mit ihrem Vorschlag für eine Urwahl des Landtags-Spitzenkandidaten ausgelöst hatte, sagte Kohnen: "Mit welchen Reaktionen die einzige Frau, die einen Vorschlag gemacht hat, versehen wurde - so etwas habe ich noch nie erlebt und in unserer Partei wäre das auch nicht denkbar." Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) hatte Aigners Vorstoß als "ein Lehrbeispiel für politisches Leichtmatrosentum" verspottet.



Nach Ansicht der früheren Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Landtag und jetzigen Bundestagsabgeordneten Margarete Bause wird "Horst Seehofer in Zukunft in der CSU keine sehr große Rolle mehr spielen". Man habe das bereits in den Jamaika-Sondierungsverhandlungen gemerkt, dass er Schwierigkeiten gehabt habe, seine Autorität zum Ausdruck zu bringen, sagte Bause dem Bayerischen Rundfunk (Samstag, B5-Interview der Woche). Der Autoritätsverlust "ist sichtbar und spürbar".



"Horst Seehofer ist längst nicht Geschichte", hatte Oberreuter dagegen der "Passauer Neuen Presse" gesagt. "Das Kapitel ist noch nicht geschlossen. Wer geglaubt hatte, Seehofer würde nach München zurückkehren und eine Kapitulationserklärung unterzeichnen, der kennt ihn schlecht." (dpa)





Wer wird was? Die möglichen CSU-Hoffnungsträger

Nach der angekündigten CSU-internen Sondierung für die künftigen Spitzenposten sind die Namen von Amtsinhaber Horst Seehofer und Markus Söder allgegenwärtig. Doch es gibt noch mehr Kandidaten, die sich auf den Parteivorsitz und das Amt des Ministerpräsidenten zumindest ein wenig Hoffnung machen dürfen. Ein Überblick über die meistgenannten Namen. Doch auch hier gilt das jüngste Seehofer Credo: "Alles denkbar, auch das Gegenteil".



MARKUS SÖDER:

An dem Nürnberger dürfte bei der Neuaufstellung kein Weg vorbei führen, zu stark ist seine Position seit langem. Für das Ministerpräsidentenamt scheint Söder somit mindestens in der mächtigen Landtagsfraktion fest gesetzt. Nachdem Seehofers neue Dialogbereitschaft in der Partei als ernsthaftes Zeichen für einen wenigstens Teilverzicht seiner Macht interpretiert wird, darf sich der 50-Jährige also nach langen Monaten des Wartens wieder Hoffnungen machen. Spannend wird aber dann die Frage sein, ob er darauf besteht, den Posten noch vor der Landtagswahl 2018 zu bekommen und wie sich das CSU-Alphatier (dauerhaft) mit einer Doppelspitze arrangieren kann - wie auch immer der Parteichef dann heißt. Außer er heißt auch Söder.



MANFRED WEBER:

Der EVP-Fraktionschef im Europaparlament wird kaum Interesse haben, sich mit Söder um das Ministerpräsidentenamt zu streiten. Der Niederbayer genießt auf der europäischen und der bundespolitischen Ebene viel Respekt, hat sich eine machtvolle Position im EU-Parlament aufgebaut. Viele in der Partei trauen ihm aber auch den Posten des Parteichefs zu. So wünschten sich etwa vor wenigen Wochen bei der Jungen Union viele Delegierte, dass Weber auch einer der "Team-Anführer" wird. In der CSU dürfte aber ein Parteichef mit Arbeitssitz in Brüssel nicht dauerhaft durchzusetzen sein. Das scheint nicht kompatibel - da müsste Weber dann schon nach Berlin wechseln. Problematisch könnte auch Webers schlechtes Verhältnis zu Söder sein.



ALEXANDER DOBRINDT:

Diese Spekulation gibt es schon lange: Sollte Söder das Ministerpräsidentenamt bekommen, könnte Seehofer Dobrindt als Parteichef in Stellung bringen, um Söder nicht die volle Macht überlassen zu müssen. Dann hätten zudem auch die Oberbayern einen Spitzenposten - und die CSU weiterhin eine mächtige Speerspitze in Berlin, so wie es sich Seehofer wünscht. Eine solche Team-Lösung, die nicht nur die Söder-Anhänger zufriedenstellt, könnte in der CSU breite Akzeptanz finden. Als Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag gehört Dobrindt in jedem Fall zu den wichtigsten Zukunftsköpfen.



JOACHIM HERRMANN:

Es gab Zeiten, da galt der Mittelfranke als Kompromiss-Kandidat für das Ministerpräsidentenamt. Und es gab Zeiten, da war er als Spitzenkandidat der Top-Kandidat für einen Ministerposten im Bund und in dem Zusammenhang auch ein Aspirant für den Parteivorsitz. Sollte es der CSU nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen gelingen, das Bundesinnenministerium zu bekommen, könnte der ruhige Herrmann Söder tatsächlich gefährlich werden. Denn die Partei dürfte nie zwei Franken auf den Chef-Sesseln akzeptieren. Gegen die Variante spricht, dass die Berliner Fragen wohl kaum bis zum CSU-Parteitag Mitte Dezember klar sein werden.



ILSE AIGNER:

Lange Zeit wurde ihr Name immer in einem Atemzug mit Söder bei den Hoffnungsträgern für den Ministerpräsidentenposten genannt, sogar von Seehofer selbst. Zwischenzeitlich entschied sich die 52-Jährige aber gegen einen kraftraubenden Zweikampf mit Söder und hielt sich mit Forderungen oder anderen Ambitionen zurück. Insbesondere von Seiten der Frauen in der Partei erfährt Aigner, die auch Bezirksvorsitzende von Oberbayern ist, aber großen Zuspruch. Das zeigte sich zuletzt, als sie zur Lösung der Personaldebatte eine Urwahl ins Gespräch brachte und eigene Bereitschaft signalisierte. In der Folge zeigte sich aber auch, dass Aigner in der Partei viele Kritiker hat, was auch gegen einen Posten als Parteichefin spricht. Sogar Kabinettsmitglieder und Landtagsabgeordnete griffen die Oberbayerin daraufhin offen an. Gegen die Variante spricht auch, dass der Ministerpräsident auf Rückendeckung der Fraktion angewiesen ist. (dpa)

Bildkombo (dpa):

Oben von links nach rechts: Markus Söder, Horst Seehofer, Ilse Aigner.

Unten von links nach rechts: Manfred Weber, Joachim Herrmann, Alexander Dobrindt.