Eurokraten sorgen für Aufruhr im Vorfeld der Wiesn

Auf der Wiesn wird traditionell getrunken, gegessen und gefeiert. Oft so heftig, dass es zu Verletzungen kommt. In den vergangenen Jahren gab es während des 16 Tage währenden größten Volksfests der Welt mit seinen rund sieben Millionen Besuchern zwischen 6000 und 8000 Patienten – meist Alkoholvergiftungen, Schnittverletzungen, Knochenbrüche oder Kreislaufzusammenbrüche. Darum kümmert sich die Sanitätsstation im Servicezentrum Theresienwiese (SZT), so der offizielle Name.



Die Maladen versorgt seit 1885 der Kreisverband München des Bayerischen Roten Kreuzes. Das lief auch ganz gut, beschwert hat sich in all den Jahren niemand. Doch nur weil etwas funktioniert, heißt das nicht, dass es die EU auch für immer so akzeptiert. 2011 forderten die Eurokraten in Brüssel von der Landeshauptstadt München als Veranstalter, dass der Sanitätsdienst auf der Wiesn künftig europaweit auszuschreiben sei – und zwar für zunächst drei, später vier Jahre. In diesem Jahr erfolgt die Vergabe für den Zeitraum von 2018 bis 2021. In den vergangenen Jahren hatte das BRK keine Konkurrenten und bekam somit automatisch den Zuschlag.

2011 forderte die EU, den Wiesn-Sanitätsdienst europaweit auszuschreiben

Doch in diesem Jahr gibt es erstmals einen Mitbewerber: das Unternehmen Aicher-Ambulanz aus München, ein kommerzieller Anbieter in den Bereichen Sanitätsdienst und Krankentransport. Das BRK ist dagegen eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Man habe „die Mitgliederstärke, die Erfahrung und die Technik“, versichert Münchens Kreisverbandschef Karl-Heinz Demenat in einem Schreiben an seine Mitglieder, und man erfülle „alle Anforderungen der Landeshauptstadt perfekt“. Doch auch Aicher ist von sich überzeugt: „Die Stadt München hat in ihrer Ausschreibung zu Recht sehr hohe Hürden für die Bewerber gesetzt. Wir haben festgestellt, dass wir diese Voraussetzungen erfüllen“, so Ulrike Krivec, die Leiterin der Unternehmenskommunikation.



Noch läuft die Ausschreibung, mit einer Entscheidung wird aber bald gerechnet. Klar ist aber auch: „Der Zuschlag muss gemäß dem Vergaberecht an den Bieter erteilt werden, der zur Leistungserbringung geeignet ist und das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat“, erläutert Wolfgang Nickl, der Pressesprecher des Referats für Arbeit und Wirtschaft in der Münchner Stadtverwaltung. Beim BRK sieht man den letztgenannten Aspekt mit Skepsis: „Unserer Meinung nach sollte bei der Sicherstellung der medizinischen Notfallversorgung einer so wichtigen Veranstaltung nicht nur der Preis entscheiden“, findet Kreisverbandschef Demenat. Dass die Übernahme des Sanitätsdiensts auf der Wiesn sich für einen kommerziellen Anbieter ebenso lohnt wie für einen Gastwirt der Betrieb eines der hart umkämpften Festzelte, ist ein offenes Geheimnis.



Der Sanitätsdienst auf der Wiesn hat in all den Jahren gut funktioniert – das liegt auch an den tausenden Ehrenamtlern des Roten Kreuzes aus ganz Deutschland. Dass all diese Menschen sich künftig auch in den Dienst von Aicher stellen, davon geht die Firma aus: „Die Tätigkeit auf der Wiesn ist wohl für viele ein fester Bestandteil ihrer Ferienplanung“, glaubt Unternehmenssprecherin Krivec. „Daher werden wir keine Personalprobleme haben.“ (André Paul)