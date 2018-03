Facebook: Empörung reicht nicht

Wer Facebook nutzt, bezahlt dies mit seinen Daten. Diese Nachricht ist ungefähr so überraschend wie die, dass Nordkorea eine Diktatur ist. Insofern verwundert der Aktionismus um den neuerlichen Facebook-Skandal. Das meiste war schon 2015 bekannt. Eine Quiz-App hat die Datensätze von 50 Millionen Facebook-Nutzern, darunter auch Deutsche, illegal an das Datenanalyse-Unternehmen Cambridge Analytica weitergegeben. Cambridge Analytica soll die Daten genutzt haben, um den US-Wahlkampf und das Brexit-Votum in Großbritannien zu beeinflussen. Studien zeigen: Menschen können durch gezielte Anzeigen je nach Bedarf zum Wählen mobilisiert oder demobilisiert werden. Da die Meinungsmacht klassischer Medien abnimmt, können Algorithmen durch die Auswahl der uns angezeigten Informationen langfristig sogar unsere Art zu denken beeinflussen.

Sich bei Facebook abzumelden, ist auch keine Lösung.

Dann sammeln eben Whatsapp, Google oder Amazon Daten

Derlei Praktiken sind inakzeptabel. Die politisch Verantwortlichen auf Bundes- und EU-Ebene müssen jetzt an dem Thema dranbleiben. Zu oft ist Facebook schon davongekommen. Das Netzwerkdurchsuchungsgesetz gegen Hasskriminalität im Netz mag umstritten sein. Doch es zwang das Unternehmen erstmals, sich zu bewegen. Und es motivierte andere Länder, ebenfalls gegen das soziale Netzwerk vorzugehen. Das Argument: „Ich habe nichts zu verbergen“ zählt längst nicht mehr, wenn es etwa um die eigenen Gesundheitsdaten geht. Und sich bei Facebook abzumelden ist auch keine Lösung. Dann sammeln eben Whatsapp, Google oder Amazon unsere persönlichen Daten.



Bürger müssen endlich wissen, was mit ihren Daten geschieht. Gewiss, ab Mai werden durch die EU-Datenschutzgrundverordnung empfindliche Strafen für Datenmissbrauch fällig. Gleichzeitig wird aber der Schutz der Bürger beim Surfen im Internet durch die geplante E-Privacy-Verordnung wieder aufgeweicht. Auf Gegenwind aus Bayern dürfen die Bürger nicht hoffen: Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber gilt als scharfer Gegner eines strengeren Datenschutzes, und auch die neue Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) sprach sich jüngst dafür aus, stärker Rücksicht zu nehmen auf die Interessen der Wirtschaft. Schöne neue Welt!