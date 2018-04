Fachkräfte made in Bavaria

Kann man aus Langzeitarbeitslosen Fachkräfte im Maschinen- und Anlagenbau machen? Ministerpräsident Markus Söder glaubt daran. Er hat in seiner Regierungserklärung angekündigt, Jugendliche ohne Berufsausbildung, Langzeitarbeitslose, Ältere und Behinderte nachzuqualifizieren. Ziel sei, so über die nächsten Jahre über 100 000 zusätzliche Fachkräfte zu gewinnen.



Wirtschaftsverbände bezweifeln, dass man Menschen ohne Vorqualifikation zu Fachkräften weiterbilden kann. Michaela Harlander vom Landesverband des Deutschen Verbands Maschinen und Anlagebau wäre schon froh, wenn sich „zumindest einzelne Menschen aus der genannten Zielgruppe für die anspruchsvollen Tätigkeiten“ qualifizieren ließen.



Dass dringender Handlungsbedarf besteht, ist unstrittig. Laut IHK fehlen in Bayern 227 000 Fachkräfte – seit Jahren belegt Bayern damit bundesweit einen Spitzenplatz. Am meisten benötigt werden Industriekaufleute, Bürokaufleute, Fertigungsmechaniker, IT-ler und Pflegekräfte. Ob Söders Zahl von 100 000 zusätzlichen Fachkräften durch das Programm realistisch ist, wagt kein Experte zu sagen. Die Landtagsgrünen halten sie für utopisch. Die Gewerkschaften sind dennoch mit dem Programm zufrieden. „Der Pakt zielt in die richtige Richtung, weil sich im Freistaat bisher vor allem Höherqualifizierte fortbilden“, erklärt Bayerns DGB-Chef Matthias Jena. Grund: Geringqualifizierte können sich Weiterbildungsmaßnahmen oft nicht leisten.



Um das zu ändern, will Söder künftig Bildungsschecks an Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen verteilen. Gute Idee, aber ausbaufähig, meinen DGB und IG Metall. Sie fordern ein Recht auf Weiterbildung mit bezahlter Freistellung für jeden bayerischen Beschäftigten.

Die Wirtschaft sagt: Auch bessere Kita-Betreuung würde helfen, Fachkräfte zu rekrutieren

Zur Fachkräftegewinnung will Söder vorwiegend auf Deutsche setzten. „Während der Bund beabsichtigt, Fachkräfte aus dem Ausland zu werben, werden wir verstärkt Ressourcen im eigenen Land nutzen“, kündigte er an. Das ist allerdings nicht ganz korrekt, weil die Bundesregierung in den nächsten drei Jahren zusätzlich vier Milliarden Euro für das Programm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ und für eine „nationale Weiterbildungsstrategie“ ausgibt. Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft glaubt ohnehin nicht, dass sich die Fachkräftelücke ohne Zuwanderung schließen lässt. „Würde man alle Stellen in Bayern mit passend qualifizierten Arbeitslosen in Bayern zusammenbringen, würde dennoch die Hälfte unbesetzt bleiben“, bestätigt auch Regina Flake vom Institut der deutschen Wirtschaft. Die SPD im Landtag wundert sich daher, dass Söder in dem Programm Asylbewerber und Flüchtlinge ausklammert.

Um Langzeitarbeitslosigkeit gar nicht erst entstehen zu lassen, fordert die IHK, neben der Weiterbildung die Kinderbetreuung nicht zu vergessen. Die wird im neuen Fachkräfteprogramm gar nicht erwähnt. Mehr Personal, bessere Ausstattung und längere Kita-Öffnungszeiten verbesserten die Erwerbschancen, insbesondere von Müttern und Migrantenfamilien, erklärt IHK-Präsident Eberhard Sasse. „Die Fachkräftesicherung fängt aus Sicht der Wirtschaft schon in der Kita an.“



Erfolgreiche Programme zur Fachkräftegewinnung gibt es im Freistaat schon länger. Bisher gibt es für Jugendliche zum Beispiel ausbildungsvorbereitende Berufsschulklassen oder Klassen für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz. Daneben existieren in der beruflichen Bildung Teilzeitausbildungen und Teilqualifizierungen, um Hürden für den Einstieg ins Berufsleben abzubauen.



Das neue bayerische Fachkräfteprogramm soll diese Angebote jetzt bündeln und erweitern. Neu ist außerdem, dass neben der Wirtschaft diesmal auch die Gewerkschaften dabei sind. Die Idee geht auf Ex-Ministerpräsident Horst Seehofer zurück, der die Bündnispartner letzten Sommer zu gemeinsamen Gesprächen einlud. Seitdem wird verhandelt. Ein Ergebnis soll es vor der Sommerpause geben – die Zeit drängt. (David Lohmann)