Familien helfen Familien

Eltern haben eine Menge Fragen. Was sollen sie tun, wenn ihre Kinder stundenlang vor dem Fernseher oder der Spielkonsole sitzen oder im Internet surfen? Wie viel Süßigkeiten sind erlaubt? Wie schützt man Kinder vor Alkohol und Drogen und macht sie fit fürs Leben? Antworten finden sich häufig im Netz oder in Büchern und Zeitschriften. Allerdings verläuft die Kommunikation dort einseitig. Der Laie liest, was Experten für richtig halten. Einen anderen Weg geht das Programm Elterntalk, ein niedrigschwelliges Projekt der Aktion Jugendschutz Bayern, gefördert vom bayerischen Familien- und vom Gesundheitsministerium.



Auf Augenhöhe, in kleinen, familiären Runden unterhalten sich Eltern hier über das, was sie beschäftigt. Eingeladen werden sie von einer Mutter aus ihren Reihen, fachlich unterstützt von ehrenamtlichen, erziehungserfahrenen Helfern, die für diese Aufgabe geschult und mit Material ausgestattet wurden. Das Präventionsangebot richtet sich an Eltern mit Kindern unter 14 Jahren und hat sich bayernweit an 39 Standorten in allen Regierungsbezirken bewährt.



Seit 17 Jahren gibt es Elterntalk bereits, 100 000 Eltern konnten erreicht werden. „Hier geht es darum, dass Eltern merken: Sie sind mit ihren Fragen, Sorgen oder Zweifeln nicht allein – anderen geht es ganz genauso. In den moderierten Gesprächen können sich Mütter und Väter austauschen, ihre Sichtweisen vergleichen und Lösungen erarbeiten. Dabei spielen Herkunft, Bildungsabschluss oder die familiale Lebensform keine Rolle“, erklärt Familienministerin Kerstin Schreyer (CSU).



Die Relevanz des Projekts steht außer Frage. Während Erziehungskompetenz früher von Generation zu Generation weitergereicht wurde, ist heute die Verunsicherung groß. Die Erwartungen an die pädagogischen Fähigkeiten von Eltern sind enorm gestiegen. Zugleich haben sich die Bedingungen des Aufwachsens von Kindern in Deutschland verändert: Viele Ehen scheitern. Kindern wachsen allein mit einem Elternteil auf, Familien tun sich zu Patchworks zusammen. Häufiger als früher sind beide Eltern berufstätig, die Kinder entweder institutionell betreut oder viele Stunden sich selbst überlassen.

Vor allem Migranten schätzen das Angebot

Auch die sich ständig wandelnde Medienwelt stellt die elterliche Erziehung vor große Herausforderungen. Zudem weiß man inzwischen um die große Bedeutung gerade der ersten Lebensjahre für die seelische Gesundheit und Leistungsfähigkeit eines jeden.



Der Gesetzgeber hat daraus ein Recht auf Eltern- und Familienbildung abgeleitet. Während die meisten Bildungsangebote allerdings vor allem von Eltern mittlerer und höherer Schichten angenommen werden, spricht Elterntalk auch bildungsferne Mütter und Väter an. Dies gelingt durch die sorgsame Auswahl sowohl der einladenden, als auch der durch den Abend führenden Ehrenamtlichen. Die Regionalbeauftragetn des Projekts kümmern sich um die Vernetzung vor Ort. Bevorzugt werden ehrenamtliche Muttersprachler und Muttersprachlerinnen, weil dies nicht nur die Kommunikation erleichtert, sondern auch gegenseitiges Vertrauen herzustellen vermag. Elternbildung wird so in die Familien hineingetragen – und findet sehr häufig tatsächlich im häuslichen Wohnzimmer statt.



Vor allem Familien mit Migrationshintergrund schätzen diese informellen Zusammenkünfte. Zweimal wurde das preiswerte Projekt inzwischen evaluiert – und für gut befunden. Dass es gelungen ist, mit Präventionskonzept die sonst schwer erreichbaren Familien mit Migrationshintergrund zu erreichen, spricht für Elterntalk. Zwar werden hier keine neuen Verhaltensweisen eingeübt. Auch sind beobachtbare Verhaltensänderungen meist kurzfristig und beschränken sich eher auf Teilbereiche des elterlichen Erziehens. Aber die Experten weisen auf eine deutlich entlastende Wirkung der Talks auf die Eltern hin: Sie würden an den gemeinsamen Abenden für Erziehung sensibilisiert und besser in die Gesellschaft integriert.



„Die Gastgeberkultur bei Elterntalk trägt dazu bei, dass sich Eltern willkommen und ernst genommen fühlen“, so die Projektleiterin Beatrix Benz. Auch in den kommenden Jahren werde man das Netzwerk Elterntalk in ganz Bayern ausbauen und konzeptionell weiterentwickeln. Nicht überall läuft das Projekt allerdings so rund wie gewünscht. In sehr flächigen Landkreisen mit wenigen Familien, so Benz, sei die Entwicklung mitunter schleppend. Höre eine Regionalbeauftragte auf, bedeute dies meist einen Rückgang der Talkzahlen. Generell gelte: „Für Elterntalk braucht es einen etwas längeren Atem.“ Drei Jahre dauere es meistens, bis ein stabiles Netzwerk aufgebaut sei. „Und das bedarf dann auch einer kontinuierlichen Pflege.“



Der Bayerische Elternverband, die Grünen und die SPD loben das Programm einhellig. Die sozialpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Grünen, Kerstin Celina, regt an, auch männliche Moderatoren zu gewinnen, „um zu unterstreichen, dass Erziehung ein Thema für Mütter und Väter ist.“



Doris Rauscher von der SPD sagt: „Wir brauchen aber auch über dieses Projekt hinaus dringend einen Ausbau niedrigschwelliger und wohnortnaher Beratungsangebote für Familien in Bayern, zum Beispiel von Familien- und Pflegestützpunkten.“ Mit einem entsprechenden Haushaltsantrag, so Rauscher, sei die SPD allerdings vor wenigen Wochen gescheitert – am Veto der CSU-Fraktion.

(Monika Goetsch)



Kontaktaufnahme: info@elterntalk.net