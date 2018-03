Frauen dringen auf mehr Einfluss

Nach Kritik an der CSU-Besetzungsliste für das Bundeskabinett dringen Frauen aus der Partei auf mehr Einfluss. "Unser Ziel muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen innerhalb der CSU im Bund sowie in Bayern sein", sagte die bayerische CSU-Umweltministerin Ulrike Scharf der "Augsburger Allgemeinen (Donnerstag).



Die stellvertretende Parteichefin Angelika Niebler sagte der Zeitung, die CSU werde eine eigene Kommission einsetzen, die sich gezielt mit der Frage beschäftigen solle, wie die Partei mehr Frauen in Abgeordnetenmandate bringen könne. Zuvor hatte die designierte Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt, CSU-Vize Dorothee Bär, in ihrer Partei Nachholbedarf bei der Frauenförderung gesehen.



Die drei künftigen CSU-Bundesminister sind allesamt Männer. Bär ist als Staatsministerin die einzige CSU-Frau mit einem Regierungsposten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte dazu gesagt, aus seiner Sicht hätte es auch der CSU gut zu Gesicht gestanden, "wenn sie unter den drei Ministern mehr Frauen gehabt hätte als gar keine".

