Führungswechsel nach 14 Jahren

Führungswechsel bei der oberbayerischen SPD: Nach 14 Jahren an der Spitze muss Ewald Schurer dem Landtagsabgeordneten Florian Ritter Platz machen. Ein Parteitag in Ebersberg wählte den Münchner Landtagsabgeordneten am Samstag mit einer knappen Mehrheit von 51 Prozent der Stimmen zum neuen Bezirksvorsitzenden, wie die Partei mitteilte. Der Wahl waren in den Wochen zuvor kontroverse Diskussionen über die Aufstellung der Bundestagswahlliste und die inhaltliche Arbeit Schurers vorausgegangen.



Der Bundestagsabgeordnete war seit 2003 Bezirksvorsitzender und wollte sich bei der Wahl am Samstag im Amt bestätigen lassen. Er erhielt aber nur 31 der 67 abgegebenen Stimmen, für Ritter stimmten dagegen 34 Delegierte. Es gab zwei Enthaltungen.



Der bayerische SPD-Vorsitzende Florian Pronold gratulierte dem neuen Bezirkschef. Er rief den Bezirksverband auf, nun gemeinsam an einem Strang zu ziehen und vor der Bundestagswahl im September vereint neue Stärke zu entwickeln. "Ab heute müssen alle wieder gemeinsam dafür kämpfen, dass die SPD in Bayern stärker und Martin Schulz Bundeskanzler von Deutschland wird", sagte Pronold.

(dpa)