G9: Junge Union will Komplett-Rückkehr

Der Druck auf die CSU-geführte Staatsregierung für eine Komplett-Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium nimmt weiter zu - auch innerhalb der CSU. Nun fordert auch die Junge Union unmissverständlich ein einheitliches G9 - und lehnt Pläne zu einer Parallelführung von G8 und G9 strikt ab. "Zwei parallel bestehende Gymnasiallaufzeiten (...) würden das bayerische Schulsystem unnötig verkomplizieren und zu einem erheblichen finanziellen und organisatorischen Mehraufwand beitragen", heißt es in einem JU-Papier, über das am Montag auch diverse Zeitungen berichteten. "Deshalb fordern wir eine Rückkehr zum 9-jährigen Gymnasium."



Damit stellt sich die Junge Union gegen einen Kabinettsbeschluss aus dem vergangenen Sommer. Da hatte der Ministerrat beschlossen, dass es künftig ein Nebeneinander von acht- und neunjährigen Gymnasien in Bayern geben soll. Demnach sollen die einzelnen Schulen völlig frei entscheiden dürfen, ob sie vom Schuljahr 2018/19 an oder auch später bei der achtjährigen Dauer bleiben, auf ein neunjähriges Modell wechseln oder im Einzelfall auch beide Varianten parallel anbieten. Die konkrete Ausgestaltung ist jedoch noch unklar. Darüber soll nach Ende einer laufenden Dialogphase von Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) mit Verbänden und anderen Beteiligten entschieden werden.

Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) verwies am Montag auf den noch laufenden Dialogprozess. Jeder solle sich jetzt seine Meinung bilden - und ganz am Ende werde man abwägen und eine Entscheidung treffen.

Spaenle: "wirklich ernstzunehmender Beitrag"

Spaenle nannte das Papier der Jungen Union einen "wirklich ernstzunehmenden Beitrag". Denn dieser sei "von der Expertise her bemerkenswert" und stamme von einer politischen Jugendorganisation - und damit von jungen Leuten, die von der Reform betroffen seien.



Die Opposition begrüßte den Beschluss der Jungen Union. Es sei gut, dass es immer mehr Befürworter eines G9 gebe, hieß es von SPD, Freien Wählern und Grünen. "Bis auf ein paar CSU-ler in der Fraktion will keiner mehr das G8", sagte Thomas Gehring (Grüne). Martin Güll (SPD) mahnte, auf keinen Fall dürfe es in der Hand der Schulen und Kommunen alleine liegen, ob vor Ort das G9 oder das G8 angeboten werde. "Das führt ins Chaos, wir brauchen jetzt aber verlässliche Strukturen."



Auch unter den betroffenen Eltern ist die Haltung klar: In einer Befragung der Mitglieder der Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern, an der mehr als 30 000 Eltern teilnahmen, hatten sich rund 80 Prozent für eine neunjährige Gymnasialzeit (G9) ausgesprochen.

(dpa)