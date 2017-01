Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Bayern lehnt die Vorschläge von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) für mehr Kompetenzen des Bundes im Anti-Terror-Kampf ab. "Eine derartige Debatte zum jetzigen Zeitpunkt lenkt nur von den eigentlichen Problemen und Herausforderungen zur raschen Bekämpfung des Terrorismus ab", sagte Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSU). Dass die Bundespolizei zusätzliche Aufgaben zu einem Zeitpunkt übernehmen solle, wo sie nach eigenem Bekunden nicht genug Leute habe, um überall in Deutschland die Grenzen wirksam zu kontrollieren, "ist geradezu abwegig".



De Maizière fordert angesichts der Terrorgefahr deutlich mehr Kompetenzen für den Bund in der inneren Sicherheit. Er schlug in der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstag) eine Stärkung des Bundeskriminalamtes, eine Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz zugunsten einer Bundesverwaltung und den Ausbau der Bundespolizei vor.



Wie Herrmann hatten auch die Innenminister anderer Bundesländer umgehend ablehnend auf die Vorschläge reagiert. Eine Zentralisierung erhöhe nicht die Sicherheit in Deutschland, so der Tenor etwa aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Berlin und Schleswig-Holstein.

"Abschaffung aller Landesämter für Verfassungsschutz

kommt überhaupt nicht in Betracht"

Herrmann betonte, es gebe aus bayerischer Sicht keinen Anlass, für Änderungen an der Sicherheitsarchitektur in Deutschland. Deshalb komme auch die geforderte pauschale Abschaffung aller Landesämter für Verfassungsschutz und eine Übernahme von deren Aufgaben durch das Bundesamt für Verfassungsschutz überhaupt nicht in Betracht. "Der Bund muss jetzt rasch die Sicherheitslage in Deutschland deutlich stärken und nicht Zuständigkeitsdebatten anzetteln. Dafür ist jetzt wahrlich keine Zeit", sagte der CSU-Politiker.



Stattdessen solle der Bundesinnenminister besser praktikable Vorschläge für beschleunigte Abschiebungen machen, sagte Herrmann. "Dazu gehören die Errichtung von Bundesausreisezentren zur Unterstützung der Bundesländer bei der Abschiebung wie auch der Vorschlag, Ablehnungsbescheide des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in bestimmten Fällen unmittelbar durch den Bund vollziehen zu lassen." Damit könnten Verwaltungsabläufe effizienter gestaltet und den Ländern viel Arbeit erspart werden.



"Der Bund muss endlich auch tragfähige Rückübernahmeabkommen mit den Herkunftsländern schließen", betonte Herrmann. Denn ohne gültige Ausweispapiere sei Abschiebung möglich, etwa in den Senegal oder in die Maghreb-Staaten. "Da helfen dann auch Bundesausreisezentren nicht. Eine Verschärfung der Abschiebehaft für Gefährder haben wir stets gefordert und ich halte Gesetzesverschärfungen für notwendig. Vor allem müssen solchen Gefährdern gezielt die Kommunikationswege abgeschnitten werden." (dpa)