Gewalt gegen Einsatzkräfte wird härter bestraft

Allein auf Polizisten im Dienst wurden 2015 mehr als 64.000 Übergriffe gemeldet. Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz sind da noch nicht einmal mitgezählt. Und die Zahl steigt weiter. Auch wenn die Zahlen zur Gewalt gegen Polizisten 2016 noch nicht vorliegen, rechnet der bayerische Innenminister Joachim Herrmann mit einem weiteren Anstieg der Gewalt gegen Polizisten. "Daher ist es für uns ist es wichtig, dass der verbesserte Schutz für Polizisten und Rettungskräfte schnell in Kraft tritt“, sagt Elisabeth Winkelmeier-Becker, rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Heute war es soweit.



Der Bundestag hat ein Gesetz für einen stärkeren Schutz von Polizeibeamten und Rettungskräften verabschiedet. Künftig werden Straftaten gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte härter bestraft. Die beschlossenen Änderungen sind das Ergebnis einer gemeinsamen Initiative des Bayerischen Innenministers Herrmann und des Bayerischen Justizministers Bausback. "Ich bin froh, dass die SPD-regierten Länder ihre unsinnige Blockade in Anbetracht der stetig steigenden Zahl von Straftaten endlich aufgegeben haben", sagte Herrmann heute.

CSU fordert sechs statt nur drei Monate Freiheitsstrafe

Die nun beschlossenen härteren Strafen senden in den Augen der Staatsregierung ein wichtiges Signal an potentielle Gewalttäter: "Der Rechtsstaat lässt sich Gewalt gegen seine Polizei- und Rettungskräfte keinesfalls bieten", so Herrmann. Justizminister Bausback hebt hervor: "Wir in Bayern haben schon lange gefordert, dass der Bund reagieren muss." Zwar bleibe das Gesetz an manchen Stellen hinter dem Notwendigen zurück. Dennoch sende endlich auch der Bund das klare Signal: "Wir stehen hinter all denen, die jeden Tag an Unfallstellen, Tatorten, in Gerichtssälen, Justizvollzugsanstalten oder andernorts für unsere Gesellschaft im Einsatz sind."



Laut Innenministerium wurden 2015 in Bayern knapp 15.000 Polizistinnen und Polizisten angegriffen. Rund 41 Prozent der Vorfälle waren Beleidigungen, 30 Prozent Körperverletzungsdelikte und 19 Prozent Widerstände gegen Polizeivollzugsbeamte. Besonders erschreckend für Herrmann waren 2015 die acht versuchten Tötungsdelikte sowie der starke Anstieg der Zahl verletzter Polizisten um 8,7 Prozent auf 2.051, der Höchststand seit der erstmaligen Lagebilderstellung im Jahr 2010 in Bayern.



Justizminister Bausback fordert für Übergriffe auf Polizisten sowie auf Feuerwehr-, Rettungs- und Katastrophenschutzkräfte eine Mindeststrafe von sechs Monaten Freiheitsstrafe. "Zudem müssen wir unsere Polizei- und Rettungskräfte generell bei allen Handlungen im Zusammenhang mit dem Dienst schützen - nicht nur im Rahmen von Diensthandlungen". Das heute verabschiedete Gesetz sieht nur eine Mindeststrafe von 3 Monaten vor. (BSZ)